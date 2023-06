Perché gli insetti sono attirati dalla luce: quante volte ce lo siamo chiesto?

Tante volte ci siamo chiesti perché gli insetti sono così attratti dalla luce, oggi arriva la risposta a questa domanda: spunta la ragione.

Spesso ci capita di vedere gli insetti che si ostinano a scontrarsi con la luce artificiale. Per questo in molti si trovano a chiedersi il perché di tutta questa attrazione, oggi quindi andremo a vedere la risposta scientifica a questo quesito che coinvolge tutti gli entomologi.

Ormai è nota l’attrazione degli insetti nei confronti della luce, questo sembrerebbe essere proprio uno dei loro comportamenti naturali. Infatti questi tipi di animali hanno la tendenza a volare o muoversi verso una fonte di luce. Tra questi quelli più attratti dalla luce sembrano essere gli insetti notturni e tutti coloro che hanno la tendenza a volare. Per questo motivo possiamo trovare falene e scarafaggi essere attratti dalla luce artificiale e successivamente scontrarsi.

Ovviamente la scienza ha provato a formulare alcune idee per cui avviene questo fenomeno. Da chi considera la luce un mezzo per orientarsi durante le ore notturne per gli insetti ad altre che invece lo considerano un punto di riferimento per cercare cibo e un luogo adatto per riprodursi. Inoltre alcuni insetti come coleotteri possono utilizzare la luce come segnale per individuare un potenziale partner sessuale. Oggi però andremo a scoprire il motivo scientifico per cui gli insetti sono entrati dalla luce artificiale.

Gli insetti sono attratti dalla luce, arriva la motivazione scientifica: i motivi

In queste settimane è spuntato fuori il reale motivo per cui gli insetti sono attratti dalla luce artificiale di lampioni, lampade e tanto altro. Il motivo è più semplice del previsto. Mentre in passato si ipotizzava che il bagliore di questo tipo di luce veniva scambiato per quello della luna, rimanendo disorientati, adesso è spuntata fuori la vera motivazione.

Addio quindi a tutte le teorie riguardanti i raggi di luce che filtrano da una vegetazione fitta, con gli insetti che girano in loop alla ricerca dell’orientamento. Infatti sembra proprio che gli insetti utilizzino la luce artificiale per orientare il volo, proprio come accade con quella del sole. A dare la spiegazione ufficiale ci hanno pensato due biologi, Samuel Fabian e Yash Sondhi rispettivamente dell’Imperial College London e della Florida International University.

Infatti sembra proprio che gli insetti di notte pensino che quella sia la luce del sole e la usano per mantenere l’assetto di volo nelle manovre aeree, con le spalle che saranno rivolte alla fonte luminosa. Per arrivare a tale rivelazione, gli scienziati hanno filmato farfalle, libellule e falene mentre volavano attorno a lampadine in laboratorio o nella foresta fluviale del Costa Rica. Osservando il loro orbitare attorno alle lampadine in loop sono riusciti ad arrivare a questa conclusione, con i fari che puntano verso l’alto che li confonderebbero maggiormente.