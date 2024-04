L’oroscopo degli angeli di inizio maggio benedice 3 segni che saranno invidiati da tutti e non solo per la fortuna. C’è anche il tuo?

Molti lettori sanno che, accanto all’oroscopo tradizionale, quello che si può leggere, ormai, dovunque, ce ne sono diversi altri. Altrettando validi, ma redatti con una prospettiva diversa e con parametri differenti. Ad esempio, diverse persone si affidano all’oroscopo degli angeli. E tu?

C’è chi inizia la giornata con una tazzina di caffè e chi non si alza dal letto senza prima aver letto il proprio oroscopo del giorno. Chiamatela scaramanzia, o altro, non sono poche le persone che si fanno guidare dalle previsioni astrologiche del proprio segno. Nulla di male, purché il tutto non vi porti a fare qualcosa di cui poi pentirsene.

In che senso? Quando vi dicono che un determinato segno sarà sommerso dalla fortuna, capite anche voi che è un po’ pretestuoso. Onestamente, vi sembra che, ad esempio, tutti i nati sotto il segno del Sagittario, quel giorno, diventino milionari? Ovvio che no. Insomma, questo per dire che le previsioni andrebbero sempre prese per le pinze. Come delle indicazioni di massima che, magari, si avvereranno per qualche fortunato, ma non necessariamente per tutti i nati sotto quel segno.

L’oroscopo degli angeli di inizio maggio benedice 3 segni cui tutto girerà per il verso giusto

Tra gli oroscopi che la gente legge e segue c’è anche quello degli angeli. Come molti sapranno, ogni segno ha il proprio angelo custode di riferimento al quale aggrapparsi nei momenti difficili, ma, magari, anche per ringraziarlo quando ci aiuta.

A maggio, allora, il mese parte molto bene per lo Scorpione che non dovrà disturbare Chamuel per recuperare energie. Infatti, i nati dello Scorpione avranno addosso una carica positiva che farà riuscire bene molte cose e non solo al lavoro. La gente vede la nostra positività e inizierà a giudicarci diversamente.

Ecco quali sono gli altri 2 segni che inizieranno in maniera positiva il mese di maggio

L’oroscopo degli angeli di inizio maggio benedice 3 segni, tra cui la Vergine. L’arcangelo di questo segno è Raffaele che aiuta anche ad avere una mente lucida quando si devono prendere importanti decisioni. E quelle che aspettano la Vergine saranno tutte azzeccate, sia in affari, sia in amore.

Infine, l’Acquario non avrà certo di che lamentarsi dall’inizio del mese di maggio. Uriel, insomma, potrà riposare senza essere disturbato visto che tutto fila liscio come non accadeva da tempo. Forse, visto anche il buon periodo, si potrebbe azzardare a comprare un Gratta e Vinci da pochi euro. E ci sono in arrivo ottime notizie per i single dell’Acquario.