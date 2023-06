Gli alieni esistono? Le immagini rilasciate dalla NASA tolgono ogni dubbio

La NASA ha recentemente rilasciato delle immagini straordinarie, che tolgono ogni dubbio sull’esistenza degli alieni.

I famosi extraterrestri, chiamati anche alieni, sono presenti nella mente di tutti gli esseri umani da decenni, soprattutto grazie ai molti avvistamenti sospetti, ad una serie di film cinematografici e ad alcuni strani episodi avvenuti nel corso degli anni. Ma gli esseri umani quando hanno cominciato a credere agli alieni?

Gli storici ritengono che tutto sia cominciato dall’invenzione del telescopio: questo strumento che permetteva agli umani di guardare molto lontano, ha fatto anche sorgere molti dubbi sulla solitudine della specie umana nell’Universo. Infatti, nel periodo in cui viveva Galileo c’erano molti dibattiti inerenti alla possibile presenza di vita sulla Luna e su altri pianeti.

Oggi, grazie ai moderni strumenti installati sui rover, sulle sonde e sui telescopi si conoscono i vari ingredienti presenti su ogni pianeta e luna. Tuttavia, si è anche scoperto che l’acqua è un elemento abbastanza comune nell’Universo, e i pianeti alieni scoperti sono oltre 5000. Recentemente la NASA ha pubblicato delle immagini che tolgono ogni dubbio sull’esistenza degli alieni.

Le immagini sugli UFO rilasciate dalla NASA

Il 31 maggio la NASA ha trasmesso in streaming la conferenza organizzata proprio per divulgare le ultime scoperte sugli UFO. In realtà, attualmente non sono più chiamati con il termine UFO, ma con l’acronimo UAP (Unidentified Aerial Phenomenon). Il motivo è semplice: la maggior parte delle persone quando sentiva la parola UFO, pensava immediatamente agli extraterrestri, ma non era così, poiché il vero significato era “oggetto non identificato”.

Gli studiosi di questi fenomeni, che hanno partecipato alla conferenza, erano dei rappresentanti del Pentagono, delle agenzie governative e leader dell’industria. In modo particolare, il video più misterioso lo ha trasmesso il dottor Sean Kirkpatrick, che è il direttore dell’Ufficio per la risoluzione delle anomalie (AARO). Nel video si può notare una sfera metallica mentre sorvola un deserto in Medio Oriente nel 2022.

Il dottor Kirkpatrick ha dichiarato che video simili a quello mostrato li osservano molto spesso, e vengono filmati in tutto il mondo. A volte si vedono oggetti non identificati compiere manovre strane e interessanti. Tuttavia, questi fenomeni non hanno rappresentato capacità enigmatiche o delle minacce alla sicurezza aerea. Per quanto riguarda la provenienza degli oggetti metallici sferici, non si può dire ancora niente con certezza, poiché non ci sono prove certe. Ciò che si può affermare con precisione, è che la AARO è riuscita a identificare come oggetti terrestri la maggior parte dei fenomeni aerei misteriosi analizzati nell’ultimo anno.