Terra Amara anticipazioni dal 27 al 2 dicembre: Umit accusa Demir di averla aggredita

Nuove clamorose anticipazioni giungono dalla Turchia: Umit fa una grave accusa nei confronti di Demir e lo manda in carcere.

Prosegue con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Lo soap turca ormai è diventata la serie record in Italia, dato che non si erano mai visti ascolti simili per una fiction. Intanto, possiamo dire che le anticipazioni continuano a colpire e a lasciare a bocca aperta i telespettatori.

Nei prossimi giorni infatti al centro della trama troveremo Umit che continuerà a portare avanti il suo piano per distruggere il matrimonio tra Demir e Zuleja. Dopo l’ennesimo rifiuto da parte dello Yaman la dottoressa proverà ad incastrarlo definitivamente accusandolo di qualcosa di terribile. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli.

Anticipazioni Terra Amara dal 27 al 2 dicembre: Umit aggredita, Friket smascherato

Nei prossimi giorni Umit, decisa a distruggere la storia di Zuleja e Demir, decide di incastrare il suo amante, fingendo una finta aggressione. La donna denuncerà alla polizia l’imprenditore per violenza ed esso verrà arrestato. La Altun ovviamente sarà disperata e cercherà in ogni modo di aiutare il marito. Per questo motivo si rivolgerà a Sadi. Sevda, invece, si recherà a far visita alla figlia. Ma nel momento in cui la donna sostiene di credere che Demir sia innocente, la caccerà via malamente.

Intanto, Mujgan verrà a conoscenza di ciò che è successo alla collega e lo dirà a Friket. Alla fine scoprirà anche che il fidanzato e Umit non sono solo amici. Sermin ha intuito che la dottoressa aggredita e Sevda sono legate da qualcosa e proverà a indagare sul loro passato. Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere ancora che Friket scoprirà che Umit ha accusato Demir di averla aggredita e deciderà di andare dalla polizia per confessare tutta la verità.

Alla villa, invece, accadrà il peggio. Dei malviventi prederanno d’assalto la casa e uno di questi proverà a portare via Adnan: Sevda gli sparerà un colpo alla gamba mentre Zuleja gli darà quello mortale. La Altun ucciderà il criminale. Spaventate, le due donne poi lo seppelliranno. Nel frattempo, Fekeli testimonierà in favore di Demir, che poi verrà rilasciato. Dopo quanto accaduto a Casa degli Yaman, si presenterà una persona da Gaffur per chiedere lavoro. Si tratterà di un uomo misterioso che avrà tutt’altre intenzioni.