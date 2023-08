Luca Argentero, il video fa commuovere tutti: “Amore infinito”

Luca Argentero ha condiviso un video sui social davvero molto commovente, ha lasciato i fan senza parole.

Luca Argentero condivide spesso sui social momenti teneri con la sua famiglia, scatenando i commenti positivi degli utenti. Lui e sua moglie, Cristina Marino hanno creato una bellissima famiglia composta da loro due, la figlia Nina Speranza e il nuovo arrivato Noè Roberto.

Il piccolo è nato a febbraio di quest’anno per la gioia dei suoi genitori e della sorellina Nina che è nata nel 2020. La coppia si è anche sposata il 5 giugno a Città della Pieve, in Umbria con una bellissima festa d’amore nel bosco, come nelle favole. Entrambi hanno dichiarato che è stato come vivere un sogno. Li ha sposati il sindaco con il rito civile.

Argentero in passato era stato già sposato con l’attrice Myriam Catania, i due si era promessi amore eterno e sono stati insieme dal 2009 al 2016. Tuttavia la loro storia è naufragata e oggi però sono rimasti in buoni rapporti.

Luca Argentero e il video commovente sui social

Luca Argentero sta vivendo un periodo molto fortunato della sua vita, sia a livello professionale che sentimentale. È reduce del successo della serie Doc nelle tue mani che lo ha visto protagonista in due stagioni, entrambe di molto successo. La serie narra delle vicende di un medico primario.

Di recente sempre sui social ha condiviso un video in cui stava doppiando un film o una serie, come a svelare ai suoi fan un nuovo progetto in arrivo. Infatti molti utenti hanno domandato di che cosa si trattasse, sono in tanti a seguire la sua carriera. Anche sui social è molto seguito, vanta 2,2 milioni di follower.

E anche in famiglia tutto va molto bene con la moglie e i due figli. La moglie si dedica molto meno al cinema e di più alla sua attività di benessere fisico. È una sua iniziativa che si chiama befancyfit, dove condivide programmi per l’esercizio fisico e vende anche oggetti per allenarsi. Il marito ovviamente la sostiene appieno nel suo progetto che le sta fruttando molto. Anche lei sui social è molto seguita, con 647 mila follower.

Ma il progetto più bello rimangono i due figli della coppia. Di recente Argentero ha condiviso un video commovente della manina del piccolo Noè Roberto mentre lui la accarezza delicatamente. La moglie ha scritto poi nei commenti: “Amore infinito”. Molti utenti hanno commentato scrivendo: “L’unico amore eterno e infinito è quello verso i propri figli”, “La natura com è perfetta…la manina piccola piccola, eppure ha tutti gli stimoli e funzionalità alla perfezione..che Dio la benedica sempre”.