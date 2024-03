Chi sono le magnifiche 7 azioni di Wall Street? Le indicazioni degli analisti

La classifica delle aziende a maggiore capitalizzazione del mercato azionario americano è dominata dalle cosiddette magnifiche 7: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Tra queste, però, ce ne è una che nell’ultima settimana ha subito una forte perdita giornaliera come non se ne vedevano dall’agosto del 2023. Stiamo parlando delle azioni della mela che in questo primo scorcio del 2024 sono in continua balia di eventi negativi.

Per Apple il 2024 è stato, almeno fino a ora, un annus horribilis

Nella figura seguente è mostrato il confronto tra l’andamento di Apple, Microsoft e del Nasdaq Composite assumendo come riferimento l’apertura del 2 gennaio 2023. Come si può notare, dopo una performance molto simile tra le due azioni che hanno entrambe sovraperformato il Nasdaq Composite, le azioni Apple hanno incominciato a indebolirsi con una performance che è circa un terzo rispetto a quella di Microsoft.

La capitalizzazione di mercato di Apple è scesa da oltre 3 trilioni di dollari a 2,640 trilioni di dollari il 25 marzo. Questo rappresenta una diminuzione significativa rispetto ai livelli precedenti, nonostante Apple abbia superato questa soglia per la prima volta meno di un anno fa. Nel frattempo, Microsoft ha visto un aumento del valore di circa 500 miliardi di dollari, superando i 3,1 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Questo ha portato Microsoft a raggiungere un valore che Apple aveva a luglio 2023. Inoltre, c’è la possibilità che Nvidia, con la sua crescita in Borsa, possa mettere in discussione la posizione di Apple come seconda azienda più grande per capitalizzazione di mercato, se continuerà a crescere, anche se sorge il rischio di una bolla.

Ma quali sono le cause che hanno indebolito il colosso di Cupertino?

Molteplici sono le sfide che Apple sta affrontando attualmente sul mercato.

In primo luogo, la preoccupazione riguardo a un possibile calo nelle vendite degli iPhone, dovuto al mercato saturo degli smartphone e alla diminuzione del premio di prezzo. In Cina, un mercato chiave per Apple, le vendite sono calate significativamente nel 2024.

In secondo luogo, la delusione nei confronti di prodotti come l’Apple Vision Pro e l’abbandono del progetto automobilistico, che avevano suscitato aspettative ma non hanno raggiunto il successo previsto.

In terzo luogo, l’assenza di iniziative di Apple nell’intelligenza artificiale, nonostante la crescente popolarità di questa tecnologia.

In quarto luogo, i rischi geopolitici, in particolare le tensioni tra Stati Uniti e Cina, che possono influenzare la produzione e le vendite di Apple.

Infine, recentemente c’ stato l’attacco legale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che accusa Apple di pratiche anticoncorrenziali. Questo potrebbe portare a una lunga battaglia legale e richiedere a Apple di fare concessioni per ridurre i rischi legali.

Le indicazioni degli analisti sul titolo Apple

Allo stato attuale il rating medio è Compra con un prezzo obiettivo medio a un anno che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Le indicazioni dell’analisi grafica

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. L’ancora di salvezza passa per area 167,16 € che già in passato aveva sostenuto le quotazioni facendole ripartire.

Lettura consigliata

Quali prospettive per Intesa Sanpaolo e Unicredit dopo il primo trimestre 2024? Le indicazioni degli analisti