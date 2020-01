Kobe Bryant non è stato un eroe. Gli eroi sono altro, si qualificano per cose più serie; spesso, purtroppo, fanno anche una fine ben peggiore di quella, sconvolgente, del campione e degli altri otto che con lui sono morti nel mattino insolitamente nebbioso di Los Angeles. Kobe Bryant è stato un eroe sportivo, questo sì. Decisamente.

I numeri: 48637 minuti giocati nell’NBA, 1346 partite tutte con la stessa maglia, quella dei Los Angeles Lakers. È il settimo giocatore di sempre per minuti giocati nella massima lega di basket americana. In vent’anni, ha segnato 33643 punti (quarto all time), preso 7047 rimbalzi, perfezionato 6306 assist. Vinto 5 volte il titolo NBA. Ma i numeri non dicono niente. Persino i nostri amici americani, appassionati di statistiche, sanno che la matematica non spiega tutto. Cosa può farlo? Proviamo con un po’ di geometria.

Phil Jackson con Michael Jordan e Scottie Pippen, i due “gemelli” dei Chicago Bulls pluricampioni negli anni ’90Un giorno torna nell’NBA uno strano personaggio; particolare, ma non un volto nuovo: è Phil Jackson, che ha giocato tanti anni ai Knicks, vincendo anche due titoli (gli ultimi, per inciso, atterrati a New York) negli anni ’70, quando era considerato un giocatore hippie.

Fast forward di un decennio, alla fine degli anni ’80, Phil ora è un allenatore hippie, e Chicago è una squadra con un immenso talento. Guidata da un signore dalla Carolina, Michael Jeffrey Jordan, terza scelta al draft del 1984, una promessa che si sta confermando, ma non ancora vincendo: prima i Bucks, poi i Celtics di Larry Bird, hanno fermato i Bulls al primo turno dei playoff. Poi ci penseranno ancora i Bad boys di Isaiah Thomas – ma questa è un’altra storia.

Phil Jackson è stato chiamato per rivoluzionare la mentalità della squadra e per vincere ha un’idea, uno schema zen: il triangolo di Tex Winter, assistente allenatore di Jackson, entità mistica della pallacanestro statunitense. Il triangolo no, non lo sappiamo spiegare, perché più che una serie di istruzioni è una mentalità, una fitta rete di movimenti e contromovimenti, con palla e senza palla. Quello che qui ci interessa è che è una filosofia, Jackson è il suo profeta e Jordan, cui viene insegnato a fidarsi più dei compagni, il perfetto esecutore. Risultato: sei finali di NBA, sei vittorie del titolo.

Ecco, la storia di Jackson e Jordan, di quella dinastia dei Bulls che domineranno il decennio degli anni ’90 e che accompagneranno l’NBA a diventare un fenomeno globale, è un lato del triangolo che dobbiamo conoscere per parlare del vertice opposto: Bryant. Un ragazzino che come milioni di altri vede giocare Jordan in televisione, se ne innamora. E ne è ancora innamorato quando, nel 1996, arriva a giocare in NBA appena diciottenne, senza essere neppure passato dal college basketball, “gavetta” classica per apprendisti cestisti USA.

Assieme a lui è arrivata una star, e che star: Shaquille O’Neal, uno dei giocatori più dominanti della storia della pallacanestro. Una squadra costruita per vincere, ma che non vince. Prima i Jazz di Stockton e Malone, poi gli Spurs di Duncan e Popovich gli bloccano la strada. Serve un altro vincente, arriva Phil Jackson che, appena finito con Chicago, apre una nuova dinastia – ma anche questa è un’altra storia. Ci basti per il momento mettere questo come primo punto: non si può parlare di Kobe Bryant senza parlare di Phil Jackson e Michael Jordan.

Queste parole sono l’inizio di uno spot meraviglioso che Michael Jordan interpreta per la Nike:

Maybe it’s my fault. Maybe I led you to believe it was easy, when it wasn’t.

Maybe I made you think my highlights started at the free throw line, and not in the gym.

Maybe I made you think that every shot I took was a game winner.

That my game was built on flash, and not fire.

Maybe it’s my fault that you didn’t see that failure gave me strength, that my pain was my motivation.

Maybe I led you to believe that basketball was a God given gift, and not something I worked for every single day of my life.

Maybe I destroyed the game.

Or maybe, you just making excuses.