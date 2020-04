Le app di tracciamento ideate per contrastare il coronavirus ci priveranno delle libertà in nome della sicurezza e della salute.

Intravediamo finalmente l’inizio della celeberrima fase due, anche se non si capisce bene se per realtà o per miraggio. Nel paese delle commissioni e dei commissari non si capisce più chi comanda. Sono le regioni che decideranno autonomamente quando riaprire? Il Veneto è già ripartito perché le altre no? De Luca può chiudere i confini della Campania? Sarà il governo a decidere la riapertura o una delle commissioni? O forse meglio, il governo è capace di prendersi questa responsabilità? Nei dubbi del governo del disordine, si erge però finalmente una certezza: è stata scelta l’applicazione per il tracciamento sociale! Si dovrebbe chiamare “Immuni”. Ma questa certezza preferivamo non averla, perché ci mette i brividi.

Eccoci pronti, carichi per un futuro da ricostruire, ansimanti all’idea di abbracciare chi non vediamo da settimane, ma sempre che il telefono ce lo conceda. Si, perché non ci bastava che fosse il telefono a scegliere per noi chi fosse un esempio da “seguire”, a scegliere per noi i vestiti da comprare, il viaggio da fare, a importunare per noi la ragazza da corteggiare, a scegliere per noi la strada da fare. No, ora è indispensabile che ci dica chi poter frequentare perché “immune”. È il ribaltamento totale del rapporto uomo e strumento, dove lo strumento diviene uomo che si fa carico delle scelte. Un ex-eroinomane lapidariamente direbbe:

L’interazione umana ridotta a niente più che dati.

Si buon Mark, scegliamo la vita; ma quale? Dov’è finito il “restiamo umani”? Ammesso che non un sano di spirito abbia mai creduto in questo slogan vuoto, che non suggella alcuna visione dell’uomo, forse al massimo la visione di un uomo a metà strada con il procacciatore di voti, ci chiediamo come sia possibile che in una circostanza drammatica come questa, si possano mettere tanto facilmente da parte, o addirittura recriminare, dinamiche umane che certamente sono pericolose in questo frangente, ma essenziali ad una convivenza dal sentimento umano.

È indubbio che una stretta di mano sarebbe rischiosa. Stare più vicini di un metro potrebbe favorire il contagio. Un abbraccio è un azzardo, attenzione! Ma questi pericoli oggi sono indispensabili per chi gli riconosce un senso. Per quanto possano apparire mere formalità, il loro significato si presta a qualche rischio perché è il nostro modo di tessere instancabilmente quella comunità umana che abitiamo, che ci conforta, soprattutto in momenti difficili, e ci permette di riconoscere noi stessi in una comunità di significato. Ma l’occasione di sradicare è, inspiegabilmente, sempre propizia e colta al volo. Oltre al tema della libertà personale, che ne verrebbe seriamente intaccata qualora si limitassero gli spostamenti di coloro che non si avvalessero dell’app come riporta oggi il Corriere, della privacy o della regolamentazione di questi strumenti di controllo sociale, la quale, possiamo metterci la mano sul fuoco, rimarrà anche oltre l’emergenza, perché comunque la Cina e la Corea sono malvagie ma non poi così male, noi vogliamo evidenziare la terribile direzione anti-patica e emarginante che questa crisi rischia di prendere.

La reazione all’ospite indesiderato non sembra consapevole, calma e decisa, ma piuttosto isterica, guidata dalla paura e disordinata. Di questo passo, prepariamoci a vivere nell’allerta di un potenziale infetto nelle vicinanze, pronti a fuggire dal bar o dal ristorante alla notifica utile. Prepariamoci a evitare quella persona, quell’amico o quella ragazza che ci piace, perché è rischioso secondo il telefono. Prepariamoci a venire accerchiati e sacrificati sulla gogna perché non vestiamo l’abito del perfetto quarantenato o perché la nostra temperatura corporea è troppo alta. Prepariamoci a cambiare strada perché a dieci metri potrebbe esserci un positivo. Ma questo non sarà difficile, eravamo già abituati per altri motivi. Questa infelice esperienza rischia di renderci ancora peggiori di quanto già non fossimo, benché qualcuno, felicemente e con accortezza, ne abbia saputo approfittare per migliorarsi.

Ebbene prepariamoci ad una, nuova, svolta di de-responsabilizzazione delle scelte, perfettamente in linea con l’azione di governo. Perché per quanto tecnicamente efficace questo strumento avrà dei risvolti drammatici: un grande passo avanti verso la perdita della possibilità, che è capacità, di scelta. Assistiamo ad un’accettazione unica di privazione delle libertà in nome della sicurezza e della salute tipica dell’uomo che non conosce significati per cui vivere ma solo interessi, con il rischio di vedere emarginati coloro che sono disposti al rischio per il valore della vita. Un’esimente collettiva per ragioni di salute pubblica. Niente di più disumano. Mentre un umano che possa dirsi tale, domani sarà chiamato a scegliere per chi o cosa rischiare di ammalarsi, che in questo momento terribile, ahinoi, significa vivere. Ma chi non vive se non per un interesse o per sé stesso accetta volentieri di servire un’applicazione.

Allora forse, in quanto reclusi, prima di riaffacciarci al mondo dovremmo imparare da un carcerato come Darrell Standing che un umano vero, oltre la bandiera dell’umanitarismo, è un “incorreggibile”: