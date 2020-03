Dostoevskij, il covid-19 e il demone dell'informazione.

Rileggere Delitto e castigo con unica attenzione per quel sottosuolo romanzesco rappresentato dai sogni dei personaggi è un’esperienza non da poco. Pochi sogni sono vivi come quelli messi in scena dal grande romanzo di Dostoevskij. Nel sottosuolo, d’altra parte, quando le pareti sono claustrofobiche come quelle della camera del giovane Raskol’nikov, si fanno sogni assai notevoli. Sono i sogni di personaggi spossati, che si trascinano per strade umide e allampanate, scendono le scale, tornano a casa, si gettano esausti sul divano, con la febbre alta, semideliranti, madidi di sudore. Prima del suo gesto eclatante, Svidrigajlov si chiude in una locanda di terza mano, con la febbre, mentre sul tavolo alcune mosche si posano sul vitello che aveva ordinato e che non ha mai mangiato. Fa incubi così eccitati da far rabbrividire il più sostenuto dei lynchiani, uno dopo l’altro. È una delle grandi liaison con Kafka: la stanchezza disumana e febbricitante che invade i personaggi del Castello, il delirio della talpa chiusa nel labirinto della Tana, la solitudine immaginifica dello scarafaggio nella sua stanza.

Prima del definitivo epilogo Rodiòn Raskol’nikov fa l’ultimo sogno del romanzo. Leggerlo oggi suona ad alcuni come la curiosa opera di un veggente:

Aveva sognato, durante la malattia, che tutto il mondo era condannato a esser vittima di un’epidemia letale spaventosa, inaudita e mai vista, che avanzava verso l’Europa dalle profondità dell’Asia.

E spiega:

Erano comparse delle specie di nove trichine, esseri microscopi che si insediavano nei corpi degli uomini. Ma questi esseri erano spiriti, dotati d’intelletto e volontà. Chi li aveva raccolti in sé diventava subito indemoniato e folle. Ma mai, mai uomini si erano creduti così intelligenti e incrollabili nella verità, come si credevano quegli infettati. Mai avevano considerato più incrollabili le loro sentenze, le loro deduzioni scientifiche, le loro convinzioni morali e le loro fedi. Interi villaggi, intere città e popoli erano contagiati e impazzivano. Tutti erano inquieti, gli uomini non si capivano fra loro, ciascuno si credeva l’unico depositario della verità, e si angosciava, guardando gli altri, si batteva il petto, piangeva e si torceva le mani. Non sapevano chi e come giudicare, non riuscivano a mettersi d’accordo su cosa considerare male e cosa bene. Non sapevano chi condannare, chi assolvere. […] Abbandonarono i mestieri più comuni, perché ciascuno proponeva le sue idee, le sue modifiche, e non riuscivano a mettersi d’accordo; i lavori agricoli si fermarono. […]. La piaga si diffondeva e avanzava sempre di più.

C’è stata solo una cosa peggiore delle fake news nell’inaudito mese che abbiamo trascorso dal principio del contagio, a Codogno, un elemento che ha svelato come certa informazione possa essere un’arma terribile, proprio come le trichine senzienti del sogno di Dostoevskij, che si incuneano in corpi ignari e, a poco a poco, instillano un germe di dissennatezza. Le fake news rappresentano tanto un pericolo fulmineo, pericoloso nell’immediato, e quando diventano una tendenza, ma possono essere smascherate. Cosa non si può smascherare o arrestare è la foga con cui certa informazione ha trattato il fenomeno che oggi ci costringe al nostro inquieto otium domestico (con buona pace di Jessen). È l’utilizzo intensivo e sensazionalistico della notizia, è l’informazione “urlata”, tipica di certa stampa – digitale in primis – moderna e, inconsciamente o meno, con scopo manipolatorio o, ad ogni modo, con conseguenze infelici sulle masse. Se fatta inconsciamente: peggio.

La prima settimana dall’inizio del contagio è stata una pietra nera nella storia recente del nostro giornalismo. In una sfrenata e istrionica corsa alla notizia shock si è riusciti a mettere in atto, con i meri strumenti di un post ricco di emoji rosse, dei numeri martellanti e ossessionati, tutti i giochi distruttivi che una eccitazione febbrile di massa possono generare. Molte sono state le conseguenze di essere stati battuti di mezz’ora in mezz’ora, di quarto d’ora in quarto d’ora dai numeri dei solo morti (prima), dalle macchie color sangue sulla cartina geografica, i punti esclamativi, i sottofondi musicali morriconiani nei servizi televisivi, i titoli gratuitamente e pericolosamente clickbait (che tutt’ora non si arrestano), impreziositi da fotografie ghirriane o apocalittiche, le direttive di Stato pubblicate in anteprima come fossero trailer di una serie televisiva di cui si è impazienti di conoscere la trama: chi doveva rimanere immobile si è messo su un treno, ha attraversato la penisola assieme a centinaia e centinaia di altrettanti sguardi frettolosi e terrorizzati, ha tempestato di chiamate i numeri della sanità nazionale e quello dei medici privati, si è ammassata nei pronto soccorso o, all’opposto, ha esortato a vivere con estremo libertinismo il rischio di una possibile quarantena, come il giovane Macron, che ha mandato come se niente fosse centinaia di francesi alle urne.

Intitolare Strage: il virus avanza implacabile quando il compito è informare sulla morte di 80 individui over-70 con malattie pregresse non è esente da conseguenze. È un esempio di come la mancanza di preveggenza dello Stato o il naturale ritardo nella presa di decisione di misure contenutive viene supplita dalla incandescenza pericolosa dei giornali, pochi esclusi: la paura suscitata da una notizia espressa in un certo modo non è la stessa farmacologica e sacrosanta paura che suscita la decisione di un governo di mettere il paese in isolamento. Soprattutto se per leggere la notizia in questione sono costretto – beffa ulteriore – ad abbonarmi tramite il servizio paywall. Ribattere affermando che questo è il compito del giornalismo è ridicolo: è solo un problema di stile che porta con sé una mancanza di responsabilità. La soluzione non è rinunciare all’informazione, non è il nascondimento, non è lontanamente una limitazione della libertà d’espressione: è della semplice accortezza nei modi. A ciò si aggiunge, naturalmente, la nostra totale dissennatezza: i denunciati per violazione delle norme di quarantena ad oggi sono più dei contagiati totali.

Il fake poi. Ci teniamo a dirlo. Il virus è stato creato da una congrega di miliardari del nuovo ordine mondiale: no. È un’arma orwelliana creata ad hoc dalla Cina – la medesima che ci rifornisce di mascherine: no. È stato creato dai russi, in un immaginario americano degli anni degli Ultravox: no. È colpa della dieta cinese: no. Muoiono anche i giovanissimi: sì, ma uno dei pochi casi che abbiamo è di un giovane malato di leucemia (anche se gli articoli rigorosamente clickbait chiariscono quest’aspetto solo in margine). Il coronavirus provoca sterilità: no. Si cura con l’acqua calda, proprio come si uccidono gli alieni di Signs: no. Il virus rimane nove giorni sull’asfalto: no. È sufficiente rimanere a casa, leggere dei libri, ascoltare dei dischi, lavarsi le mani, limitare al limite, possibilmente a zero i contatti: sì. Magari con modalità aereo accesa per metà giornata.

La questione etica viene di conseguenza. Non parlo della presa di coscienza, rigorosamente ex post, del collegamento tra diffusione del virus e il cambiamento climatico – l’avremmo mai detto? –, ma proprio di un particolare del sogno di Raskol’nikov. Ce lo racconta così:

In tutto il mondo potevano salvarsi [dall’epidemia] solo alcuni uomini: erano i puri e gli eletti, predestinati a dare inizio a una nuova stirpe di uomini e una nuova vita, a rinnovare e purificare la terra, ma nessuno aveva amai visto questi uomini, nessuno aveva mai sentito le loro parole e le loro voci.

Cosciente come pochi, il parassita di Dostoevskij non uccide gli uomini, ma li rende semplicemente pazzi: ci penseranno da soli ad accusarsi a vicenda, a guardarsi con sospetto, a contraddirsi, a uccidersi. Chi si salva? Una porzione ristretta di popolazione. Lo stesso superomismo napoleonico che aveva spinto il giovane ex-studente di Pietroburgo a commettere l’omicidio dell’anziana Alëna prima e della sorella di questa, Lizaveta, dopo, quella stessa sottile, tremenda convinzione che si possa violare il quinto comandamento se il fine è quello del successo di un grande uomo, di un eletto, cambia la prospettiva su quell’epidemia venuta dal profondo dell’Asia, sognata in una notte di convalescenza: se occorre a salvare pochi grandi, a realizzare un’umanità migliore, qual è il suo reale pericolo? Naturalmente non c’è lontanamente traccia, oggi, di un simile scenario, apocalittico e letterario, checché ne dica certo autoparodico complottismo, ma il dubbio etico non è affatto insensato. I medici si trovano quotidianamente, a causa della saturazione del sistema sanitario, a vivere l’incubo di scegliere chi intubare o meno. Dare la precedenza a chi ha maggiore speranza di guarigione in attesa del definitivo farmaco o vaccino è in certi oppressi ospedali vicina ad essere una prassi. La Siaarti, la società scientifica degli anestesisti e dei rianimatori, impartisce ai medici lezioni di etica: quando ci sono più pazienti per respiratore, bisogna privilegiare i giovani e i sani.

Scenderanno i contagi, scenderanno i morti, un po’ come in Delitto e castigo Raskol’nikov espierà il suo crimine con il solo meraviglioso gesto di inginocchiarsi e abbracciare le ginocchia di Sonja. Ma preghiamo i giornali di fare il loro mestiere con prudenza, di informare senza usare esercizi di stile, di dare tutti – tutti – i numeri, di non privilegiare lo shock quando questo è fine a se stesso. La verità è questa, che mentre si cercava una soluzione per il mantenimento del contagio, c’è chi si godeva, dietro le scrivanie dei loro giornali online, un bel pranzo alla Trimalcione. Eppure non ci vuole poco, è grammatica: basta fare attenzione ai condizionali e ai verbi servili.

Le notizie che potrebbero essere vere non sono notizie, sono illazioni. E le illazioni non sono sempre innocenti, anche se si nascondono dietro la volontà di fare una qualsivoglia prevenzione. Do un consiglio a me stesso: bisogna armarsi di una pazienza virgiliana, non uscire di casa, dedicarsi alla riscoperta sacrosanta di quell’ozio che nelle Bucoliche veniva descritto a Melibeo come dono divino. Leggere Dostoevskij. Comprare il giradischi che non si è mai comprato. Leggersi finalmente metà della Recherche. E non preoccuparsi di utilizzare la carta di certi quotidiani per pulire il vetro.