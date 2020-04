Il bel paese ai tempi del coronavirus: tra iper-informazione incontrollata, isteria collettiva, malessere sociale e ritorno dell’autoritarismo.

Sia ben chiaro, qui nessuno vuole negare la gravità dell’emergenza sanitaria in corso, nessuno osa sminuire il dolore di tutti coloro che hanno perso o stanno perdendo uno dei loro cari, nessuno deve avere il coraggio di disconoscere la tragedia personale e collettiva che sta vivendo il nostro paese, ma quali sono le ripercussioni psicologiche, economiche e sociali del coronavirus? Qual è l’impatto che quest’emergenza sta avendo sulla nostra definizione di normalità, libertà, relazioni, come sta reagendo la cittadinanza di fronte al temibile assalto di un virus che sta costringendo tutti quanti a confrontarsi prematuramente con la terribile realtà della morte?

La paura sta avvelenando il Paese. Prendere coscienza della gravità di un problema è ben diverso dall’agire in preda alla paura. La paura spinge la gente a invocare misure sempre più restrittive, a visionare compulsivamente aggiornamenti a proposito della questione coronavirus, a precipitarsi nei supermercati razziando scaffali in una psicosi collettiva da “accaparramento alimentare”, a consultare ossessivamente statistiche, grafici, tabelle sulla diffusione del virus (statistiche, grafici e tabelle che in una situazione in continuo mutamento sono inattendibili, anche perché è sconosciuto, come ammettono candidamente tutti i virologi, il reale numero dei positivi e di conseguenza è anche sconosciuto il vero tasso di letalità del virus).

Tutti questi comportamenti rivelano il completo fallimento dei media nel gestire l’informazione, colpevoli di aver diffuso nel paese non una giusta consapevolezza del problema ma un panico incontrollato, panico che ha amplificato, oltre ogni ragionevole misura, l’entità della crisi in atto (crisi reale, è necessario ribadirlo) e la dovuta preoccupazione della cittadinanza trasformandola in una vera e propria isteria collettiva.

Ecco allora che il popolo si ammassa in file chilometriche davanti ai supermercati, (stendiamo un velo pietoso sulla decisione di ridurre l’orario di apertura dei supermercati con l’infausta risultato di quintuplicare gli assembramenti) ecco allora che vengono interpellati virologi ed esperti del settore nella speranza di ottenere certezze e rassicurazioni, anche se al momento attuale nessuno può dare certezze o rassicurazioni. Anche in passato le società umane hanno dovuto fronteggiare gravi crisi, epidemie come la Spagnola, l’Asiatica, l’influenza di Hong Kong hanno afflitto il XX secolo, mai prima d’ora si era assistito ad un simile cortocircuito sociale, psicologico. La nostra società, una società sedotta dalle illusioni delle scienza e del Mito dell’infallibile Tecnica, che spesso nasconde con la complicità dei medici ai malati terminali la verità della loro condizione, che di fatto ha adoperato ogni mezzo a sua disposizione per celare la morte, relegandola tra gli impronunciabili tabù, scopre improvvisamente di essere mortale, si confronta fragile e impreparata con la temibile realtà della morte.

La rapidità, l’immediatezza delle informazioni (che si propagano sui social e nel web) il bombardamento e la monomania tematica dei mezzi di comunicazione, il dilagare delle fake news hanno potenziato la risonanza dell’epidemia oltre i limiti del reale pericolo. Ben più temibile dello stesso virus, ci troviamo ad affrontare (impreparati) gli effetti di un’iper comunicazione incontrollata.

Vengono studiate applicazioni che potrebbero permettere la tracciatura di ogni nostro movimento, nell’ansia cieca e delirante di ottenere sicurezza e rassicurazioni siamo disposti a svilire la nostra identità, a cedere, senza battere ciglio, le nostre conquiste secolari in materia di diritti civili, (con uno schiaffo sonoro a tutti coloro che morirono e lottarono proprio per farci godere di questi diritti) a genufletterci ed esaltare modelli di controllo sociale in uso presso paesi governati da regimi dittatoriali, di fatto siamo disposti a rinnegare la nostra storia, la nostra identità, la nostra libertà, i nostri costumi, i nostri codici morali.

In questo momento di crisi è anche facile cedere al fascino esercitato dall’autoritarismo, il Parlamento era stato temporaneamente chiuso e giudicato non essenziale, il dibattito democratico (mentre medici, infermieri, giornalisti, operai e tabaccai erano in prima linea) inutile, la libertà di stampa scricchiola, “non è il momento delle polemiche e delle critiche” viene ribadito, ma l’accentramento del potere nelle mani di pochi consente sì di prendere decisioni, rapide, di bypassare le lentezze e le lungaggini del sistema democratico, ma esiste anche un’altra faccia dell’autoritarismo, con tutti i rischi e i risvolti negativi che un’eccessiva deriva autocratica del potere comporta. I nostri governanti, chiunque siano, non sono onniscienti. Il singolo individuo non ha la capacità di prevedere tutte le conseguenze delle proprie azioni, di riconoscere i difetti e gli errori del proprio operato, d’interpretare la realtà sotto angolazioni diverse, ecco perché quando si assottigliano gli strumenti democratici che consentono il vaglio e la critica delle decisioni prese, si crea una deleteria corrente di “pensiero unico”.

La paura ha anche avvelenato il clima sociale del paese: l’imposizione di norme sempre più restrittive, la percezione dell’altro come un possibile nemico, come un “untore”, la caccia, alimentata e sponsorizzata dai media, agli irresponsabili, l’odio ingiustificato contro coloro, che per allentare la tensione, praticano attività fisica all’aperto, (sebbene l’esercizio e l’attività rafforzino quelle difese immunitarie che costituiscono la nostra principale difesa contro il coronavirus), nell’immediato tutto ciò ha permesso di calamitare e dirottare la frustrazione della popolazione contro un “nemico in carne ed ossa”, facile da identificare, da colpevolizzare e da odiare, ma a lungo andare questo atteggiamento sta creando un clima pericoloso di odio e di divisione sociale.

La contrapposizione tra libertà individuali e salute pubblica appare di cruciale importanza in questi giorni. La nostra costituzione stabilisce che in circostanze eccezionali alcuni diritti individuali come la libertà di movimento, il diritto di riunione, perfino la fino a ora intoccabile libertà di stampa debbano essere temporaneamente compressi e sacrificati in nome della salute pubblica. Tuttavia l’argomento non può essere esaurito in modo semplice, anzi diventa problematico, quando ci si confronta con la possibilità di un perdurare dello “stato d’emergenza”. Lo studio realizzato dai ricercatori dell’Imperial College di Londra, quello studio ormai celebre che ha spinto il riluttante Boris Johnson a rivedere la sua strategia di “mitigazione”, ipotizza una ciclicità dell’epidemia che potrebbe ripresentarsi a fasi alterne per una durata di diciotto mesi (il tempo stimato per avere un vaccino pronto e commercializzato).

Ma quale sarebbe l’impatto sociale, economico, psicologico che il prolungamento di queste misure straordinarie potrebbero avere sulla popolazione? Il segretario generale Angel Gurria dell’OCSE ha avvertito che l’emergenza sanitaria sta spingendo l’economia dell’Eurozona in uno “stato di congelamento profondo senza precedenti, dal quale la ripresa non sarà diretta o automatica”. Se il crollo del PIL, l’aumento del debito pubblico, l’aumento dello spread, la recessione globale appaiono agli occhi di molti come concetti astratti, che riguardano una sfera che viene percepita come distante dalla quotidianità e dalla realtà della vita di tutti i giorni, nel concreto, quando la recessione è globale, è sempre il popolo a pagarne il prezzo più alto. Centinaia di migliaia di piccole e medie aziende, in perenne bilico tra la soglia di povertà e l’agognata e sempre più illusoria classe media (una specie in via d’estinzione ormai,) rischiano di non riaprire più i loro battenti, milioni di dipendenti del settore privato finiti in cassa integrazione, rischiano di perdere, al termine dell’emergenza, il loro posto di lavoro, i lavoratori in nero (sempre stigmatizzati dalla società perché non hanno il privilegio di un impiego fisso) e i giovani e non che vivono di precariato sono privati, a lungo termine, di qualunque forma di tutela.

L’interruzione globale delle filiere produttive con il tempo causerà l’aumento dei prezzi per molti beni di prima necessità, con un lievitare del costo della vita, la quarantena globale sta innescando un effetto domino che travolgerà tutti, in misura più drammatica non tanto le grandi imprese (sempre tutelate dallo Stato) non le fasce d’élite, ma la fascia dei piccoli e dei medi: dipendenti, piccoli commercianti, liberi professionisti, giovani e precari che non possono contare su pingui depositi di denaro dai quale attingere. L’assalto ai supermercati nel meridione è soltanto l’epifenomeno di un profondo malessere che porterà a ridefinire il concetto di “povertà assoluta”.

E non è soltanto la catastrofe economica a spaventare, ancora più inquietanti potrebbero essere le conseguenze sociali e psicologiche, con la disgregazione della vita comunitaria per via dell’innaturale compressione della sfera relazionale a cui stiamo andando incontro. Non è possibile predire gli effetti che una prolungata quarantena o il perdurare di norme che impongano il distanziamento sociale provocherebbero. L’uomo è innanzitutto un animale sociale e la tecnologia, con tutte le ingegnose meraviglie che ci offre, non può sostituire le relazioni umane. L’incremento spaventoso dei TSO in molte regioni italiane è soltanto l’indice di un malessere psicologico che sta incominciando a diffondersi tra la popolazione.

E sorge allora spontanea la domanda: il diritto alla salute può diventare un diritto tirano? Può soppiantare tutti gli altri diritti? Quanto può perdurare lo stato d’emergenza prima che si arrivi a un cortocircuito sociale? La Costituzione prevede un naturale bilanciamento tra principi e diritti. Se la situazione sanitaria impone la necessità di adottare misure draconiane per far fronte allo stato d’emergenza, nel lungo periodo è necessario adottare misure diverse. Non bisogna pensare soltanto al prossimo giorno o alla prossima settimana, ma considerare strategie a lungo a termine che permettano la sopravvivenza della nazione.