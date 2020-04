Il virus ci mostra un fatto che sussiste già da tempo: abbiamo bisogno di una nuova sensibilizzazione globale.

Il mondo è in subbuglio. In una dimensione invisibile all’occhio umano si diffonde un virus dalla portata ancora sconosciuta. Nessuno sa quale sia il vero numero delle persone già contagiate e quante dovranno ancora morire prima che un vaccino venga sviluppato. Nessuno sa quali conseguenze avranno per l’economia e la democrazia i radicali provvedimenti presi durante questo stato di emergenza paneuropeo. Il coronavirus non è una malattia infettiva qualunque. Si tratta di una pandemia virale. La parola “pan-demia” deriva dal greco antico e significa “il popolo intero”. In effetti è l’intera popolazione ad essere interessata – tutti gli esseri umani allo stesso modo. Tuttavia è proprio questo che non abbiamo capito se crediamo che abbia senso recludere le persone all’interno dei confini nazionali. Perché mai il virus dovrebbe lasciarsi spaventare dal fatto che la frontiera tra Francia e Germania è chiusa? Perché la Spagna costituisce un’unità a sé stante che va isolata dagli altri stati per contenere la diffusione del virus?

La risposta è la seguente: perché i sistemi sanitari sono nazionali e lo stato deve occuparsi dei malati all’interno dei propri confini. Tutto ciò è corretto, ma è proprio questo che costituisce il problema. La pandemia riguarda infatti tutte le persone. Essa dimostra che siamo tutti collegati da un legame invisibile: il nostro essere umani (Menschsein). Di fronte al virus siamo tutti uguali. È così: è proprio di fronte al virus che siamo degli esseri umani in quanto tali, ossia degli animali di una certa specie che si presta con facilità ad ospitare la sua replicazione – una replicazione fatale per molti.

Che cosa vuole il virus?

I virus rappresentano un problema metafisico non risolto. Nessuno sa se sono degli esseri viventi. Ciò è dovuto al fatto che al giorno d’oggi non disponiamo di una definizione univoca di che cos’è la vita. In verità nessuno sa dove comincia la vita. Basta del DNA o dell’RNA, oppure abbiamo bisogno di cellule che si moltiplicano da sole? D’altra parte non sappiamo nemmeno se le piante, gli insetti o addirittura il nostro fegato hanno una coscienza. E se l’ecosistema della terra fosse un gigantesco essere vivente? Potremmo considerare il coronavirus come una reazione del pianeta contro la hybris degli esseri umani che distruggono tantissime forme di vita per la loro sete di profitto?

Il coronavirus rende manifeste le debolezze del sistema dell’ideologia imperante del ventunesimo secolo. Tra queste rientra l’illusione che il progresso scientifico e tecnologico possa da solo contribuire al progresso umano e morale. Questa illusione ci porta a credere che gli esperti nel settore delle scienze naturali siano capaci di risolvere dei problemi sociali generali – cosa che il coronavirus adesso dovrebbe rendere evidente agli occhi di tutti. Ciò potrebbe però rivelarsi un pericoloso malinteso. Certo, dobbiamo consultare i virologi. Loro possono aiutarci a comprendere e contenere il virus al fine di salvare vite umane. Tuttavia chi li ascolta quando ci dicono che ogni anno più di duecentomila bambini muoiono di diarrea causata da virus perché non hanno accesso ad acqua potabile? Perché nessuno si interessa a questi bambini?

La risposta è chiara: perché questi bambini non si trovano in Germania, Spagna, Francia o Italia. Ma anche questo non è vero. Infatti alcuni di loro si trovano nei campi profughi europei per sfuggire a situazioni di ingiustizia causate dal nostro sistema consumista. Senza un progresso morale non c’è alcun vero progresso. È la pandemia che ce lo insegna nel momento in cui vengono alla luce dappertutto pregiudizi razzisti. Donald Trump vuole classificare il virus ad ogni costo come un problema cinese; Boris Johnson sostiene che i britannici potrebbero risolvere il problema in maniera social-darwinista e creare un’immunità di gregge eugenetica. Molti tedeschi pensano che il loro sistema sanitario sia migliore di quello italiano e che riusciranno ad uscire meglio dalla crisi. Stereotipi pericolosi, stupidi pregiudizi.

Vaccinarsi contro il veleno intellettuale

Siamo tutti sulla stessa barca. E non è una cosa nuova. Il ventunesimo secolo è a tutti gli effetti una pandemia, il risultato della globalizzazione. Il virus si limita a mostrarci un fatto che sussiste già da tempo: abbiamo bisogno di una nuova sensibilizzazione globale. A questo proposito possiamo utilizzare un’espressione di Peter Sloterdijk e dire: non abbiamo bisogno del comunismo, ma di un co-immunitarismo. Per questo ci dobbiamo vaccinare contro il veleno intellettuale che ci suddivide in culture nazionali, razze, fasce d’età e classi in concorrenza l’una con l’altra.

In questo momento in Europa stiamo proteggendo i nostri anziani e malati tramite un atto di solidarietà senza precedenti. Per questo recludiamo in casa i nostri bambini, chiudiamo scuole e università e istituiamo uno stato d’emergenza sanitario. Per questo verranno investiti miliardi di euro per rilanciare l’economia. Se però dopo il virus ci comporteremo come prima, ricadremo in una crisi molto peggiore: virus più aggressivi, la cui propagazione non potrà essere impedita; la continuazione della guerra economica con gli Stati Uniti nella quale l’Europa si trova adesso; la diffusione del razzismo e del nazionalismo per combattere contro i migranti, che si devono rifugiare da noi perché noi abbiamo fornito l’artiglieria e le conoscenze per fabbricare armi chimiche ai loro carnefici. Per non parlare della crisi climatica, che, trattandosi del risultato del lento auto-sterminio degli esseri umani, è molto peggiore di qualsiasi virus. Quest’ultima è stata rallentata soltanto momentaneamente dal virus. L’ordine mondiale prima del coronavirus non era normale. Era letale.

Perché non possiamo investire miliardi per cambiare la nostra mobilità? Perché non possiamo usare gli strumenti digitali per tenere online quei meeting insensati, ai quali gli amministratori delegati si recano coi loro jet privati? Quando capiremo che perfino il coronavirus sembra innocuo a confronto della nostra credenza superstiziosa che tutti i problemi dell’era moderna verranno risolti dalla scienza e dalla tecnologia? Questo è un appello a tutti noi, a tutti gli esseri umani, e non solo agli europei: abbiamo bisogno di una nuova sensibilizzazione, ogni persona deve ricevere una formazione etica affinché venga riconosciuto il gigantesco rischio comportato dal nostro cieco affidamento alla tecnica e alle scienze naturali. Sicuramente adesso stiamo facendo la cosa giusta, cercando di combattere il virus con ogni mezzo a disposizione. Tutto ad un tratto vi è solidarietà e un’ondata di moralità. È positivo. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che in poche settimane siamo passati dal disprezzo popolare verso l’expertise scientifica a uno stato di emergenza che un mio amico di New York ha giustamente chiamato “Corea del nord scientista”.

Catene di infezione del comunismo

Dobbiamo riconoscere le catene di infezione del capitalismo globale che sta distruggendo la nostra natura e che istupidisce i cittadini degli stati nazionali, facendoci diventare turisti e consumatori a tempo pieno di merci la cui produzione uccide a lungo termine più persone di tutti i virus messi insieme. Perché un dato medico, virologico, fa scattare la nostra solidarietà, ma non anche l’intuizione filosofica che l’unica via di fuga da una globalizzazione suicida sia l’istituzione di un ordine mondiale che faccia a meno di un’accumulazione di stati nazionali in lotta l’uno con l’altro in nome di una stupida logica economica quantitativa? A seguito della pandemia virale avremo bisogno di una pan-demia metafisica, una riunione di tutti i popoli sotto lo stesso cielo, dal quale non potremo mai sfuggire. Siamo e rimaniamo sulla terra, siamo e rimaniamo fragili e mortali. Diventiamo allora cittadini della terra, cosmopoliti di una pandemia metafisica! Tutto il resto ci annienterà e nessun virologo ci potrà salvare.

Markus Gabriel, nato a Remagen nel 1980, detiene dal 2009 la cattedra di filosofia teoretica all’Università di Bonn. È autore del libro Perché non esiste il mondo. Di prossima pubblicazione in traduzione italiana sono i suoi best seller Ich ist nicht Gehrin e Der Sinn des Denkens. Traduzione ad opera Sergio Genovesi.