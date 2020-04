Un imperativo virologico domina al giorno d'oggi la scena politica: tutte le persone devono stare isolate in modo da non contagiare più nessuno. Questo imperativo tuttavia non prende in considerazione molti provvedimenti (e conseguenze) alternativi.

Un nuovo comandamento si è affermato: l’imperativo virologico. Questo esorta tutti a comportarsi come se la comunità umana fosse una catena d’infezione. Gli individui non vengono visti come attori morali, e quindi anche come portatori di una dignità umana, ma principalmente come portatori di virus. L’umanità viene trattata come un un gregge, per il quale vengono definite delle severe norme di comportamento atte a contenere la diffusione del nuovo coronavirus.

Improvvisamente salgono quasi tutti sul treno dell’ingegneria sociale, il quale, senza che nessuno se ne sia accorto, è diventato un difficile caso di applicazione del trolley problem tanto discusso dalla filosofia morale. Con trolley si indica un vagone del tram e l’esempio è il seguente: immaginatevi di essere responsabili dello scambio tra i binari di una vettura. Il veicolo è in marcia e nessuno lo può fermare. Su un binario si trovano dei bambini, sull’altro degli anziani, e voi dovete scegliere quale vita sacrificare. Si può solo perdere – ma come scegliere?

La retorica della guerra è fuorviante

I provvedimenti – a volte drastici – che sono stati adottati in Europa per salvare la vita delle persone portano a interferire con la libertà di tutti, facendoci correre altre tipologie di rischio. Ciò richiede una riflessione approfondita. In primo luogo va sottolineata una cosa: interrompere le catene di infezione tramite il distanziamento sociale adesso è sicuramente uno dei binari giusti – non lo metto in dubbio! Ma siamo sicuri che l’imposizione di un divieto di uscire sia l’unico mezzo idoneo e sopratutto adeguato? Una cosa è certa: le decisioni etico-politiche non derivano mai esclusivamente dalla logica di diffusione di un virus pericoloso, sulla cui natura molte cose ci sono peraltro ancora ignote.

Sembra tuttavia che per i governi l’imperativo virologico vada adottato senza riserve: le catene d’infezione si interrompono tramite l’isolamento di tutti. A chi in questi giorni attiva gli strumenti della critica viene immediatamente obiettato che non si deve compromettere la solidarietà e che siamo tutti sulla stessa barca. Non c’è spazio per le lamentele. Dobbiamo sostenere incondizionatamente le misure adottate dal governo, perché a quanto pare siamo in guerra.

In realtà non ci troviamo veramente in guerra contro un nemico invisibile. Il virus non è un nostro nemico, ma piuttosto un’anonima struttura biologica che ci infetta per moltiplicarsi e prosperare nelle nostre cellule. Al virus non interessa come stiamo. Non siamo i suoi nemici, siamo il suo habitat. Il virus non ci attacca. Si limita piuttosto ad eseguire un programma che può essere compreso dalla virologia e dall’epidemiologia. Che noi adesso ci troviamo in guerra è quindi una bugia politica facilmente smascherabile. La democrazia prevede senz’altro regimi d’emergenza, per esempio in Germania tramite la legge sulla protezione dalle infezioni e in Svizzera tramite la legge contro le epidemie. Tuttavia non si può combattere una guerra contro un’infezione.

Il coronavirus smaschera gli oscurantisti

Ci troviamo di fronte a un paradosso. Fino a pochi giorni fa il canone dei valori della democrazia liberale sembrava minacciato dall’avanzamento dell’era post-fattuale. L’oggettività scientifica e la sua critica venivano costantemente politicizzati, e questo già prima di Donald Trump. La negazione dell’oggettività da parte dei populismi sia di destra che di sinistra in nome di metafisiche confuse è stata accompagnata da una critica della scienza insostenibile che nega l’esistenza di fatti scientificamente dimostrati.

Il negazionismo ad opera del populismo di destra prospera soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Brasile, dove cristiani fondamentalisti evangelici inveiscono già da tempo contro la medicina e la scienza, nella fede che la Bibbia spieghi l’origine delle specie meglio di Darwin. Nel frattempo, il negazionismo dei populisti di sinistra considera verità e realtà come dei costrutti sociali, dietro ai quali si nascondono dei meri interessi di potere che vanno smascherati e combattuti – così amano argomentare i sostenitori della politica d’identità in materia di genere e razza.

Non per ultimi, anche gli intellettuali progressisti che sbandierano il loro rigore scientifico negli ultimi anni hanno sottoscritto un terribile relativismo metafisico. Uno dei loro rappresentanti più prominenti è il sociologo francese Bruno Latour, il quale è arrivato a difendere la tesi che Ramses II non possa essere morto di tubercolosi perché la malattia è stata scoperta solo nel diciannovesimo secolo. Questa è un’assurdità metafisica, come mostra anche il caso della crisi del coronavirus: se i virologi non si fossero attivati nello studio del coronavirus, seguendo il ragionamento di Latour la malattia non avrebbe potuto diffondersi perché non sarebbe esistita. Il coronavirus si abbatte su questo terreno come una meteora di verità. Come si può continuare a negare la realtà dei fatti di fronte alla brutale minaccia di un virus anonimo che mette in pericolo la nostra sopravvivenza?

I politici sviluppano un nuovo scientismo

Tutto ad un tratto fin troppi governi si trovano d’accordo: stati d’eccezione e leggi d’emergenza, assieme all’accelerazione incontrollata della digitalizzazione per il totale monitoraggio della nostra salute, sono l’unico modo possibile di affrontare la crisi del coronavirus. Nel giro di poche settimane il virus mentale del sentimentalismo post-fattuale e della politica dell’identità sembra essere stato sconfitto da una politica globale che un amico newyorchese ha definito “corea del nord scientista”. A partire dal realismo biologico i governi derivano un nuovo oggettivismo politico. Ma è proprio qui che un grande scetticismo si rende opportuno.

Per questo motivo il filosofo italiano Giorgio Agamben e il tecnoprofeta Yuval Noah Harari hanno sollevato le loro voci per mettere di fronte ai nostri occhi un possibile sviluppo distopico della presente situazione. Agamben si basa sulla sua interpretazione della modernità, secondo la quale gli esseri umani vengono ridotti sempre maggiormente alla “nuda vita” – come la chiama lui – tramite il ricorso a stati d’eccezione. Diventiamo improvvisamente dei dati in modelli virologici e sistemi sanitari, operazione per la quale le nostre pratiche sociali più importanti (l’amicizia, gli abbracci, i riti religiosi, i concerti) vengono sacrificate. Per Agamben la crisi del coronavirus è la conferma del fatto che stiamo andando in direzione di una cyberdittatura distopica.

Harari, che lo diceva già da tempo, la vede in maniera analoga. Secondo lui le risorse tecnologiche del ventunesimo secolo (intelligenza artificiale, fake news, medicina digitalizzata) cambiano la nostra società in maniera radicale e ci trasformano in agenti completamente prevedibili, e di conseguenza anche manipolabili. Adesso diventa infatti pensabile che in tutta Europa saranno installate a breve delle Corona-App sugli smartphone, le quali trasformeranno i nostri concittadini in gruppi di trasmissione virale i cui movimenti potranno essere monitorati completamente da agenzie di telecomunicazioni e dipartimenti sanitari. Questo significherebbe la fine della democrazia liberale, una fine paradossalmente avviata dai traguardi scientifici di quest’ultima.

I doppi standard della politica contemporanea

Ciò di cui c’è bisogno è una considerazione differenziata che rispetti i rapporti con altri fatti. Se si isola l’imperativo virologico dal resto della realtà, poi bisogna anche seguirlo. Ed è proprio qui che risiede il problema: lo scientismo della politica non è autentico come sembra. Lo si vede dal fatto che fino a poco tempo fa era impossibile che gli USA e l’UE chiudessero i confini, proibissero raggruppamenti di più di due persone [NdT questa è la restrizione in molti Bundesland tedeschi], frenassero il turismo e le catene di produzione che avvelenano l’ambiente e permettessero un inconcepibile stato di shock economico per seguire un imperativo etico. Tuttavia è al contempo un fatto scientificamente ben corroborato che la crisi climatica – e lo dico in maniera spassionata – sia da classificare come una minaccia più pericolosa della crisi del coronavirus, dal momento che mette in pericolo la sopravvivenza stessa dell’umanità. Si pone così la questione: perché non viene proclamato lo stato d’emergenza anche per prevenire la crisi climatica?

Improvvisamente viene utilizzato un modello scientifico, virologico, come argomento valido in favore di una decisione politica apparentemente senza alternative. I modelli virologici calcolano diversi scenari di diffusione del nuovo coronavirus tramite simulazioni al computer. I modelli non sono tanto copie della realtà, quanto piuttosto semplificazioni di insiemi di dati mirate a individuare uno schema di diffusione. E per quanto possano essere validi i nostri modelli virologici, i modelli statistici non hanno delle indicazioni sull’agire politico come conseguenza diretta.

In breve: l’imperativo categorico che ci esorta ad allineare la vita pubblica e tutte le altre piccole decisioni del quotidiano alla logica della diffusione formulata dai modelli virologici, occulta una serie di decisioni politiche. L’imperativo virologico non è autoevidente perché di per sé l’interpretazione politica dei dati delle scienze naturali non è a sua volta un dato delle scienze naturali. Su questo punto è richiesto l’intervento di sociologi, politologi e anche filosofi che abbiano esperienza nel campo della dialettica dell’informazione: il progresso medico-scientifico da solo non risolve i problemi sollevati dallo sviluppo tecnico-scientifico.

Diamo per buono che il virus non è né un costrutto sociale né un’arma chimica cinese. A prescindere da come si sia originato, è reale e molto pericoloso. Quanto di preciso non lo sa ancora nessuno, perché le informazioni a nostra disposizione non sono ancora sufficienti per elaborare in maniera ottimale dei modelli virologici. La ricerca medico-scientifica è ovviamente indispensabile per chiarire quali possibili linee d’azione abbiamo a disposizione e può rendere evidenti dei fatti essenziali per la sopravvivenza. Su questo non ho alcun dubbio. Tuttavia non è vero che l’imperativo virologico da solo giustifichi delle misure di indebolimento (per quanto temporaneo) della collettività democratica, visto che esistono altri imperativi medici e di sicurezza di pari dignità ai quali non viene dato ascolto.

Come la mettiamo con i rischi concreti per il nostro sistema sanitario che saranno creati dallo stato di shock economico della crisi economica imminente? Che dire dei malati e dei tossicodipendenti, delle persone che non hanno il lusso di ritirarsi in una casa sicura e con giardino, e che adesso per via del divieto di uscire rischiano di subire violenze e abusi domestici? E quali sono i rischi per i nostri sistemi di sicurezza, quando all’improvviso tutti gli affari vengono conclusi tramite E-Meetings che possono essere intercettati senza troppe difficoltà? Mentre salviamo le vite delle persone minacciate dal virus, i vecchi problemi non scompaiono. Al contrario, si stanno aggravando e una volta terminata la crisi ci dovremo confrontare con essi.

In tempi bui, ciò che dobbiamo fare o evitare di fare non si rende evidente soltanto sulla base di fatti scientifici. Abbiamo anche bisogno di una prospettiva morale. Gli aspetti morali vengono scoperti tramite una riflessione etico-filosofica, accompagnata da una ventata di teoria politica critica. Queste costituiscono il cuore di una presa di consapevolezza che, alla pari della vita delle persone che adesso stiamo giustamente proteggendo tramite il distanziamento sociale, non dovrebbe essere sacrificata nell’interesse di calcoli poco lungimiranti.

Markus Gabriel (1980) è professore di filosofia teoretica e direttore del Center for Science and Thought all’Università di Bonn. È autore del libro Perché non esiste il mondo. Di prossima pubblicazione in traduzione italiana sono i suoi best seller Ich ist nicht Gehrin e Der Sinn des Denkens. Traduzione di Sergio Genovesi.