Harry solo e insicuro a Londra, paga per le scelte che hanno stravolto la sua vita

Il Principe Harry torna in Gran Bretagna, nessun parente pronto ad accoglierlo. Il secondogenito di Carlo III si trova solo ed isolato.

Per mesi i tabloid hanno sostenuto che Re Carlo III desiderasse incontrare suo figlio, il Principe Harry. Si vociferava che il sovrano regnante avesse addirittura posticipato il suo viaggio diplomatico in Francia per poter incontrare il Duca del Sussex il 17 settembre. Eppure, secondo fonti vicine alla Royal Family, sembra che niente di tutto questo si sia effettivamente concretizzato. Il secondogenito è volato a Londra per presenziare alla cerimonia per il WellChild Awards, senza tuttavia ricevere alcun tipo di invito da parte dei residenti di Buckingham Palace.

Carlo III non ha degnato il figlio di alcuna considerazione, tantomeno William – il quale ha chiarito in più di un’occasione di non aver intenzione di dialogare con il fratello minore. Inoltre, neppure Meghan Markle ha offerto il suo supporto al marito. L’attrice è rimasta comodamente a casa, in compagnia dei figli Archie e Lilibet, mentre il Principe si è gettato nell’arena inerme ed indifeso. A questo proposito, la psicologa Judi James avrebbe notato alcuni segnali inconfondibili, associabili alla forte tensione e al disagio. Il Duca, nato e cresciuto a Londra, non avverte più il senso di appartenenza alla comunità britannica.

Harry raccoglie ciò che negli anni ha seminato: nessuno accoglie il Principe al suo arrivo

Il Principe Harry non ha attaccato esclusivamente i membri della Royal Family, bensì l’intera istituzione monarchica e l’essenza stessa della cultura britannica. Nel documentario, così come nel libro di memorie, si toccano temi alquanto delicati quali razzismo, schiavismo, lotta di potere e completa sottomissione alla Corona. Il Duca ha colpito la Gran Bretagna alle spalle, motivo per cui i cittadini non avvertono più alcun senso di appartenenza e familiarità nei suoi confronti. Harry è perfettamente consapevole dell’opinione che gli inglesi hanno prodotto di lui negli ultimi anni ed è proprio da ciò che nasce la sua ansia da prestazione.

“Non ho potuto presenziare alla premiazione l’anno scorso perché mia nonna è morta” – sono state le parole del Principe – “Sta vegliando su tutti noi stasera, felici di stare insieme e continuando a mettere in evidenza una comunità così incredibile”. Dichiarazioni formali e diplomatiche, accompagnate tuttavia da chiari segnali di nervosismo. Passo deciso e svelto lungo il palco, frequenti aggiustatine alla cravatta, sorriso ostentato ed un continuo giocherellare con le dita delle mani – in questo, Judi James vede il disagio e il forte desiderio di fuggire alla prima occasione utile.

“Harry si è lanciato nuovamente sul palco della Gran Bretagna” – ha sostenuto l’esperta – “mentre stringeva la mano, indicava chiaramente quanto fosse ansioso di farsi coinvolgere”. Harry necessita dell’appoggio dei suoi connazionali per andare avanti ed è perfettamente consapevole di non godere della loro stima al momento. Sta raccogliendo i frutti di quanto seminato negli ultimi anni, dal giorno della fantomatica Megxit fino ad oggi.