Emanuele Filiberto dice di conoscere bene la droga e che i Savoia dovrebbero chiedere scusa

Emanuele Filiberto, intervistato da Francesca Fagnani, ammette di aver fatto uso di droga per superare dei blocchi emotivi importanti.

Belve non è sicuramente un semplice salotto televisivo. Le conduttrice e giornalista Francesca Fagnani conduce il suo ospite verso una linea di conversazione impervia, analizzando con il personaggio del momento fatti e aneddoti che valga davvero la pena di raccontare. Nella puntata in onda martedì 3 ottobre, è toccato ad Emanuele Filiberto l’ingrato compito di produrre un resoconto della sua intera esistenza e di quella dei suoi antenati. Il figlio dell’ultimo erede al trono italiano ha dunque parlato di quanto accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, oltre che condividere con la conduttrice le motivazioni che l’avrebbero spinto – in giovane età – a cedere al fascino delle droghe.

Emanuele Filiberto, si sa, possiede un bagaglio famigliare alquanto pesante. La monarchia, responsabile di aver condotto l’Italia alla rovina – consegnando il potere nelle mani di Benito Mussolini – non ha avuto occasione di riscattarsi in seguito alla conclusione del conflitto mondiale. I Savoia sono stati esiliati e il sovrano ha lasciato il posto al primo Presidente della Repubblica nella storia della nostra Unità. Vittorio Emanuele III avrebbe potuto deporre il dittatore fascista in qualsiasi momento, qualsiasi colpa venga attribuita all’alleato di Adolf Hilter dunque, va associata inevitabilmente anche al sovrano regnante. Per questo, Emanuele Filiberto chiede umilmente scusa.

Emanuele Filiberto di Savoia e il fascino dei “paradisi artificiali”: la cocaina come alleata

“Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali” – ha dichiarato Emanuele Filiberto di Savoia, ospite di Francesca Fagnani. Il Principe mancato ha prodotto un resoconto discretamente oggettivo della sua famiglia, sottolineando le colpe dei sovrani e difendendo al contempo la figura del nonno Umberto. Dovette in passato denunciare un editore, poiché responsabile della diffusione di notizie false circa la sua omosessualità e bisessualità: “Non si parla dei morti” – le sue parole – “Mio nonno ha avuto una moglie, ha avuto quattro figli e tutt’un tratto fai uscire questa cosa”.

Traslando in un secondo momento la conversazione sulla vita privata di Emanuele Filiberto, Francesca Fagnani ha poi chiesto spiegazioni riguardo la possibile tossicodipendenza del suo ospite. Il Principe ha ammesso di aver provato droghe di ogni tipo, ma di essere rimasto catturato particolarmente dalla cocaina. L’adrenalina lo aiutava a combattere la timidezza, consentendogli di avvicinarsi alle persone con maggior facilità. “Va con il fatto di essere chiusi” – ha spiegato – “di non poter affrontare l’altro in maniera normale”. Ha dunque definito le droghe come dei “paradisi artificiali”, dai quali tuttavia è meglio mantenere le dovute distanze.