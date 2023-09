Emanuele Filiberto di Savoia dice che i tradimenti nel matrimonio non sono niente di grave

Emanuele Filiberto di Savoia, ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, ha espresso la sua opinione sui tradimenti.

L’ipotesi di tradimento rappresenta forse uno dei temi di maggior profitto delle prime pagine dei tabloid. Un affronto decisamente delicato, sul quale ogni partner riflette almeno una volta nella vita. Perdono o non perdono? Questo è il dilemma – potrebbe dire Amleto. Non si tratta infatti semplicemente di “passare sopra ad una scappatella” – così definita da Emanuele Filiberto – bensì di confrontarsi con la fantomatica mancanza di fiducia. Insomma, se tradisci una volta, puoi farlo anche due. Eppure, sembra che nulla spaventi il Principe di Savoia. Egli infatti confida ciecamente nel buon giudizio della moglie Clotilde.

Miss Courau è un’attrice francese, sposata con il discendente diretto della famiglia reale italiana dal 25 settembre del 2003. Lunedì dunque la coppia festeggerà il ventesimo anniversario di matrimonio, un’unione che ha contemplato la nascita di due splendide figlie: Vittoria e Luisa di Savoia, rispettivamente di venti e diciassette anni. Emanuele Filiberto, in occasione del grande giorno, è stato accolto nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. L’imprenditore ha quindi prodotto un resoconto della vita coniugale, esprimendo la sua più sincera opinione riguardo il tradimento.

“L’amore è più importante di una scappatella” – dice Emanuele Filiberto di Savoia

La vita coniugale di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau è molto particolare, in quanto deve confrontarsi con una fastidiosa distanza. La moglie del Principe è spesso impegnata sui set cinematografici in giro per il mondo, mentre le figlie studiano all’estero, lontane dalla residenza famigliare. L’Inghilterra rimane il loro punto di incontro, ma l’assenza della professionista nella quotidianità di Emanuele Filiberto ha spesso alimentato l’ipotesi di divorzio. Silvia Toffanin, negli studi Mediaset di Verissimo, ha chiesto al diretto interessato cosa pensasse sulle continue insinuazioni in merito.

“Non rimpiango un secondo della mia vita con lei” – ha sottolineato il Principe mancato – “ho una gran fiducia in Clotilde e lei in me”. In passato effettivamente, Filiberto venne paparazzato in compagnia di dame affascinanti, rivelatesi delle semplici amiche di vecchia data. Su questo Toffanin ironizza: “Voglio parlare con tua moglie, non mi hai convinta”. E in merito ad un possibile tradimento, Emanuele Filiberto ammette: “Io perdonerei un tradimento, perché penso che se c’è amore il sentimento vince sulla scappatella”. Affermazione romantica, anche se – almeno in via teorica – laddove l’amore fosse realmente forte e veritiero, non dovrebbe insorgere il desiderio di concedersi qualche “birichinata”.