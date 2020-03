Diritti individuali e obbedienza ai tempi del Coronavirus.

Nel 1975 la celebre giornalista Oriana Fallaci pubblicò l’opera Lettera a un bambino mai nato. Un libro capace di dar voce alla coscienza di una donna sull’opportunità e il diritto di portare avanti o interrompere una gravidanza in situazioni di disagio economico e sociale. In queste drammatiche settimane di emergenza sanitaria risulta opportuno interrogarsi su un aborto rapido e spontaneo riguardante il nostro stato di diritto e le nostre libertà individuali. La nostra libera e frivola quotidianità immolata sull’altare dell’interesse collettivo e stravolta dalla presenza onnisciente di un nemico invisibile.

Perdere le libertà che consideravamo fondamentali e talvolta scontate si è rivelato un gioco da ragazzi attuabile a colpi di decreti governativi. Il nostro mondo preconfezionato e globalizzato si è manifestato in tutta la sua fragilità. Il pensiero liberale di Benedetto Croce e Luigi Einaudi, cementificato da un secolo di lotte e conquiste politiche, si è sgretolato dinanzi al principio di sicurezza massima di Giuseppe Conte e Rocco Casalino.

L’accettazione di misure sempre più restrittive dovrebbe avvenire nel solco di una responsabilità individuale e collettiva tipica di una democrazia costituzionale. La passività, l’impotenza e l’ubbidienza silente con le quali invece ci siamo immersi in questo attuale stato di polizia e di repressione militare ci racconta molto del nostro disagio nel gestire la libertà individuale e del nostro fantomatico senso civico. Abbiamo giudicato talmente superflua e priva di contenuti la nostra vita quotidiana tale da svenderla sotto autocertificazione e senza fiatare. In questi giorni difficilissimi pare esserci in atto una specie di innamoramento per il modello cinese, un sistema dirigistico e un ordine politico totalitario votati al principio dell’ubbidienza.

Come sottolineato da Nadia Urbinati, docente di Scienze Politiche presso la Columbia University:

Non c’è posto per la repressione militare e per lo stato di polizia. In aggiunta, la nostra responsabilità non è illimitata e non può essere contrastata con la minaccia di maggiori repressioni.

Ecco perché, dinanzi al dispotismo funzionalista del governo Conte e all’isterismo di massa, causato dalla paura del contagio, e che nei piccoli centri urbani genera una vera e propria caccia alle streghe e all’untore, risulta opportuno rivolgerci ancora una volta a quel bambino destinatario della lettera di Oriana Fallaci. Indirizzare il nostro sguardo e le nostre scuse non solo a tutti quei bambini segregati in casa, lontani dai loro giochi spensierati e distanti da un domani incerto, ma anche a tutti quei bambini immaginari che nasceranno tra qualche decennio, i nostri ipotetici figli, a cui dovremo raccontare i nostri giorni di clausura e chiedere scusa per la nostra rapida e ingenua perdita delle libertà.

Caro bambino di oggi e di domani, ti chiedo scusa per tutti quei sabati sera trascorsi a poltrire sul divano causa pigrizia e per non cedere al logorio della vita moderna vissuta tra aperitivi, spritz e deejay set. La seduzione del divertimento era per davvero alla portata di mano in tempo di pace batteriologica: un altro sabato o un’altra domenica all’insegna dell’euforia sarebbero comunque arrivati dopo altri sette giorni. Ti chiedo scusa per tutti quei paesi che non ho vissuto e per tutti quei viaggi che ho rinviato in attesa dell’offerta last minute più vantaggiosa. Una volta strani documenti chiamati carta d’identità e passaporto risultavano sufficienti per oltrepassare un confine, incontrare l’altro e conoscere e migliorare se stessi senza alcun ausilio di autocertificazione cartacea in stile governo Pinochet. Caro bambino, dovrai perdonarmi per quell’Erasmus che non ho avuto il coraggio di intraprendere fin da subito: una borsa di studio e un’offerta lavorativa sarebbero prima o poi arrivate per fondere la mia storia con quella di altre culture.

Caro bambino, ti chiedo scusa per tutte quelle volte in cui ho creduto di aver incontrato l’amore e la ragazza giusta ma ho rinunciato ad un abbraccio o ad un bacio quotidiano trincerandomi dietro ad un clic o a due spunte blu, delegando i miei sentimenti ad una nota vocale o ad un messaggio. Gli incontri tra corpi in tempo di pace batteriologica avvenivano talvolta dopo lunghe attese ed emozionanti viaggi in treno privi di spazi di sicurezza. Gli amori a distanza erano scelte e non forzature.

Caro bambino di oggi e di domani, dovrai perdonarmi per tutti quei capolavori cinematografici a cui non ho assistito seduto su una comoda poltrona di un cinema multisala. Le piattaforme streaming e l’abbonamento Netflix rappresentavano in quel periodo un comfort irrinunciabile. Ti chiedo scusa inoltre per tutte quelle sere in cui ho preferito cenare take-away invece che prenotare un tavolo alla solita pizzeria napoletana alla fine del vicolo. E per tutte quelle mattine in cui ho rinunciato alla corsetta davanti alle acque del lago, ripiegando sui tutorial ginnici di YouTube.

Caro bambino, dovrai scusarmi per tutte quelle volte in cui non ho partecipato a pubblici comizi per supportare la mia causa politica o sposare nuove idee ed ho così scelto l’astensione durante libere consultazioni elettorali. Nel primo decennio del Duemila infatti i tecnocrati e la mania di trasparenza delle votazioni online avevano reso puro antiquariato il dibattito politico. Discutevamo di diritti del lavoro e di flessibilità nei nuovi lavori ma di certo non eravamo pronti alla vera e propria scomparsa del concetto di lavoro dinanzi alla robotizzazione forzata dell’elegante Smart Working.

Caro bambino, ti chiedo scusa per l’assenza di senso civico del nostro Stivale presente non solo in coloro che in massa hanno acquistato un biglietto di ritorno dai focolai del Nord per tornare al Sud – e quindi mettere a repentaglio il fragile sistema sanitario meridionale – ma anche per i loro conterranei che, ormai incapaci di nutrire un minimo di comprensione per le paure altrui, attendono l’arrivo dei loro fratelli dal Nord imbracciando il fucile e dando la caccia all’untore compaesano non solo affacciandosi dal balcone delle loro case ma alimentando la cultura del sospetto e la violazione della privacy attraverso le tastiere e i social network. Il senso civico italico non è presente in chi parte, non è presente in chi resta e di certo non riempie i cuori di chi accoglie. Morte tua, vita mia. Lo scrittore Ennio Flaiano sosteneva che:

L’Italia è un paese dove sono accampati gli italiani.

La mancanza storica di sentimento e solidarietà nazionale non verrà colmata dalle carnevalate in tricolore sui balconi di questi giorni. L’unica entità che gli italiani ciclicamente attendono affacciarsi al balcone è da sempre l’uomo forte e solo al comando. Uno stratagemma per delegare il peso delle proprie libertà ed espiare le proprie colpe sugli errori altrui. Un processo quindi di deresponsabilizzazione. Infine, caro bambino, ti chiedo scusa per le scelte in materia di sicurezza di questa classe dirigente. Uno Stato che criminalizza lo scarso senso civico dei propri cittadini per nascondere le proprie gravi responsabilità in materia di sistema sanitario pubblico. Come evidenziato da Nadia Urbinati:

Sembra di capire che la responsabilità di tutto ricada sui cittadini. E dove sta la responsabilità delle istituzioni che oggi minacciano di prendere misure ancora “più rigorose”? Non possiamo come cittadini accettare di portare sulle nostre spalle tutto il peso e i limiti del sistema sanitario. Non governiamo noi direttamente. Se la nostra libertà è il problema c’è poco altro da dire. Ci viene detto che reprimere e chiuderci in casa è una soluzione temporanea. Ma quanto durerà il “temporaneo”? Più delle norme emergenziali, si deve temere l’espansione di questa mentalità dispotica, che vorrebbe neutralizzare dubbi e domande.

Caro bambino, risulta fondamentale rispettare le leggi attuali e limitare al minimo gli spostamenti necessari. Sei anche tu parte di un tutto. Eppure la libertà sottratta è un grandissimo sacrificio e sulla riconquista della libertà è stata costruita questa repubblica. Rinunciare persino alla libertà di scrittura e di critica nei confronti del pensiero dominante è un lusso che non possiamo permetterci. Nemmeno adesso.

Vorrei salutarti con alcune parole composte dal giornalista Tiziano Terzani in una lettera inviata ad Oriana Fallaci all’indomani della pubblicazione della Rabbia e l’orgoglio. Uscire dalle mura domestiche e riconnettersi con il mondo circostante è di vitale importanza per l’essere umano: