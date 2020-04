Un eclettico che riuscì a districarsi indistintamente nel mondo della musica fai-da-te e della fumettistica, un pilastro capace d'influenzare un'intera scena musicale tanto da assurgere a icona del circuito underground degli anni '80.

Con la recente dipartita di Johnston assistiamo alla perdita di uno dei maggiori esponenti della Generazione X, capace di incantare il circuito musicale underground degli anni ottanta con una manciata di cassette registrate in autonomia nel proprio scantinato. Un artista tanto brillante quanto irrequieto, naïf e sincero, che ha cullato le malinconie e le paturnie degli adolescenti con le proprie canzoni sbilenche.

Daniel Johnston si è fatto portavoce di uno stato d’animo creando un universo parallelo nel quale vivere, universo che ha descritto con parole ed immagini vivide nel corso di una carriera durata quasi quarant’anni.

Non sempre il successo giunge per meriti propri, il talento surreale di Daniel Johnston deve la sua fama a Kurt Cobain e alla sua scelta di indossare la famosa t-shirt di Hi, How Are You? durante gli MTV Awards del 1992, dirottando, con un semplice gesto, tutto il pubblico giovanile verso la scoperta del cantautore nativo di Sacramento. Con l’avanzare degli anni, più di 150 artisti hanno interpretato le canzoni di Johnston, tra i quali figurano Tom Waits, Pearl Jam, EELS, Wilco, Yo La Tengo, Mercury Rev e Flaming Lips. La sua musica, diretta e primitiva, si è rivelata trasversale, ammaliando chiunque ne sia venuto a contatto.

Un artista che ha condiviso con altri grandi – come Syd Barrett, Nina Simone e Brian Wilson – la sciagura della schizofrenia, malattia che ne ha condizionato pesantemente l’esistenza. Nonostante questo ancora oggi Daniel rientra nella categoria dei personaggi iconici che, come Frank Zappa, in molti riconoscono, ma in pochi effettivamente conoscono, colpa anche di una vasta discografia che contribuisce ad allontanare i neofiti dall’ascolto. Johnston ha lasciato in eredità un patrimonio musicale e fumettistico quantitativamente enorme e di qualità eccelsa, capace di influenzare la produzione artistica di musicisti e illustratori negli anni.

Daniel Johnston nasce nel 1961, ultimogenito di Bill e Mabel, cresce assieme ai quattro fratelli in una famiglia cristiana metodista, prova dall’infanzia un grande interesse per i Beatles, Captain America, i fumetti e le arti illustrate. Nonostante la pressione esercitata dai parenti, non sembra subire l’influenza cattolica, andando a messa più per trovare una fidanzata che per vocazione.

Si prodiga, con l’aiuto del fratello maggiore, nel girare filmini amatoriali nei quali interpreta vari ruoli, dimostrando doti attoriali e musicando le stesse riprese. Adatta lo scantinato della casa a laboratorio creativo rendendolo vivibile e riempiendolo di fumetti, riviste e strumenti musicali: uno spazio nel quale poter esprimere l’estro. È proprio qui che cominciano, verso i 18 anni, i primi esperimenti musicali, con un piccolo organo elettrico e un radioregistratore della Sanyo, Daniel si improvvisa cantautore dimostrando uno spiccato talento nel creare melodie orecchiabili e cantando il proprio stato d’animo. Queste registrazioni sgangherate, ricche di errori e di imperfezioni tecniche, sia al canto che nell’esecuzione musicale, contribuiscono alla creazione della prima di una lunga serie di audiocassette facilmente riconoscibili per le cover da lui illustrate.

Terminate le superiori lascia casa per frequentare l’università, si iscrive al Christian College di Abilene abbandonando dopo poche settimane il campus per le prime avvisaglie della malattia mentale. Nei giorni spesi in Texas non segue quasi mai le lezioni, si chiude in sé stesso dimostrando confusione e nostalgia. Torna a casa dove nello scantinato, tra i poster dei Beatles e degli eroi dei fumetti, riacquisisce le sue certezze che lo spingono a tentare nuovamente la vita del college, questa volta iscrivendosi al corso d’arte della Kent State University, nel quale fa un incontro fondamentale per la propria carriera.

Qui conosce la musa di tutta la sua produzione artistica e musicale, Laurie Allen, a cui ha dedicato oltre cento canzoni negli anni. Questo amore non viene mai corrisposto da parte di Laurie, che all’oscuro dei sentimenti profondi, ma mai manifestati, di Daniel si sposa con il suo fidanzato storico. Da questo trauma emotivo, nel 1981, nasce il primo vero album di Johnston, Songs of Pain.

Comincia un lento declino mentale di Johnston che non riesce a proseguire gli studi in Ohio e torna nuovamente nella casa dei suoi genitori in West Virginia. Trova ancora nello scantinato una comfort zone nella quale sfogare tutte le tensioni e le paure che la sua mente produce. Le audiocassette prodotte, così come i filmini, diventano un vero diario di vita, nei nastri Johnston ha catturato i soliloqui così come le sfuriate della madre nei suoi confronti, strigliate nelle quali lo intima a lasciare casa e trovarsi un lavoro, accusandolo di non essere un cattolico virtuoso e di passare tutto il tempo a fare disegni blasfemi.

Per dare una scossa alla sua vita, i genitori lo spediscono in Texas, dove il fratello si è stabilito, durante questo periodo trova lavoro da McDonald’s, nonostante non fosse abile nel cucinare e nemmeno troppo nel pulire. Il lavoro al pubblico gli dà modo di essere più affabile, si fa conoscere distribuendo così gli audiotape a chiunque presentandosi come cantante. Continua a registrare nuova musica, tra cui l’album Hi, How Are You? che vede la comparsa in copertina di uno dei personaggi più iconici della sua mitologia fumettistica, Jebediah the Innocent.

Nel 1985, Daniel riesce a consegnare il nastro di Hi, How Are You? alla cantante dei Glass Eye, band della fervente scena indie di Austin, che ne coglie la grandezza. Questo apprezzamento apre le porte della scena underground a Johnston, comincia così un’attività live che lo vede esibirsi anche nella trasmissione di MTV The Cutting Edge, insieme ai Glass Eye, come uno dei principali esponenti della corrente New Sincerity.

Le musicassette cominciano a girare con regolarità tra il pubblico, le richieste per i concerti si fanno frequenti, e Daniel è felice per questa svolta, ma la crescente pressione a cui è sottoposto ne compromette il sottile equilibrio mentale. L’imprinting cattolico, fino ad allora latente, sfocia in una deriva psicotica, Daniel vede il diavolo dietro ogni cosa, il consumo di marijuana non aiuta a placare le sue paure. Ma è nel 1986 che accade l’irreparabile, durante un concerto dei Butthole Surfers, Johnston assume LSD che esaspera gli equilibri già fragili della sua mente.

Mabel e Bill si accorgono dell’aggravarsi delle condizioni di Daniel, e lo portano in visita in alcuni istituti specializzati, purtroppo ad ogni medicinale corrisponde una reazione differente, non c’è quindi una cura che consenta a Johnston di normalizzare la propria vita. La schizofrenia sfocia in una pazzia astratta che lo induce a comportamenti pericolosi per chi lo ha affianco. L’ultima parte degli anni ottanta è particolarmente travagliata, le esibizioni dal vivo continuano (memorabili quelle al Pier Platters e al CBGB’s) ma si rende protagonista di comportamenti poco edificanti dettati dalla necessità di combattere il diavolo in ogni sua forma, come ad esempio spaccando la testa, con un tubo di metallo, al suo manager di allora Randy Kemper oppure imbrattando la Statua della Libertà con una serie di cristogrammi.

Ma l’episodio più grave avviene nel 1990, quando invitato ad esibirsi agli Austin Music Award, viene accompagnato dal padre con il suo biplano privato. Di ritorno dal concerto, a quasi due km di altezza, Daniel soffre di una crisi di panico ed invita Bill ad atterrare, sfila le chiavi dal cruscotto e le getta dal finestrino, chiedendo al padre di gettarsi insieme a lui. In quel momento nella sua mente, Daniel, crede di essere il fantasma Casper (altro personaggio idealizzato nella sua mitologia personale) e di potersi salvare volando.

Grazie alla manovra di emergenza compiuta da Bill, entrambi escono miracolosamente illesi da questo incidente, a cui segue per il cantautore un periodo di internamento forzato in una struttura psichiatrica, nel quale non abbandona la musica. Le lettere inviate ai cari durante la riabilitazione sono dei veri capolavori, nei quali presenziano stabilmente tutti i personaggi immaginari che hanno accompagnato la schizofrenia di Daniel come Jebediah, Captain America, Casper, Eyeball, Frankenstein, Joe The Boxer (suo alter-ego) and the Evil, il diavolo, Space Ducks, tutti protagonisti che hanno un posto ben preciso nell’universo di Johnston e che nel corso degli anni abbiamo imparato a riconoscere.

Uno stile reso familiare dalla t-shirt indossata nel 1992 da Kurt Cobain, che vestendola per gli MTV Awards ei vari shooting dei mesi a venire, ha sdoganato l’illustrazione elementare, senza fronzoli, grottesca e di grande impatto di Johnston. A seguito del sostegno indiretto da parte di Cobain, Johnston, che candidamente ha ammesso di non conoscerlo, riceve finalmente attenzioni discografiche da parte di etichette come Atlantic e Elektra, viene contattato per collaborazioni e tributi.

Nonostante le asperità della schizofrenia vengano levigate dai farmaci, le precarie condizioni mentali ne limitano spesso le potenzialità e le possibilità di esibirsi continuamente in pubblico, consapevole dei propri limiti ha l’accortezza di presentarli prima di incontrare un nuovo interlocutore “ho dimenticato di crescere, sono una persona semplice, come un bambino, disegno immagini, compongo canzoni, gioco tutto il tempo”. Spesso si dedica ad interviste con risposte apparentemente sciancate e dissociate, che comunque ne restituiscono la dimensione umana e personale.

Il mondo si accorge di Daniel Johnston e della sua creatività dopo oltre 10 anni di registrazioni fai-da-te. Con questa ondata di interesse, lui che aspirava ad essere un Beatles (salvo poi rendersi conto di non essere in possesso di una voce gradevole), viene mitizzato oltremodo, ottenendo una visibilità e un meritato riconoscimento globale delle qualità artistiche. Ad esempio, la ribalta che illustratori brillanti, taglienti, non-sense, dal tratto familiare e poco articolato, come Cornellà, Maicol&Mirco, Sio, etc., è legata all’apprezzamento delle doti di Johnston. È possibile scorgere molti elementi in comune tra queste nuove leve e la vena artistica espressa da Daniel.

Nell’ultima fase della carriera, privilegia più la produzione fumettistica che quella musicale, dedicandosi a mostre personali nelle quali è solito attaccare i fogli A4 dei suoi schizzi sulla parete nuda con un filo di nastro adesivo. Negli anni, tra alti e bassi, fino alla sua recente scomparsa, la produzione artistica di Johnston non si è mai esaurita, un flusso continuo che ha visto la giusta esaltazione con il documentario del 2005 The Devil And David Johnston, di Jeff Feuerzeig, e con il cortometraggio del 2015 Hi, How Are You Daniel Johnston?, prodotto tra gli altri da Lana Del Rey, che esegue una splendida cover di Some Things Last A Long Time dall’album capolavoro 1990.

Il corto è un viaggio all’interno della schizofrenia di Daniel, nel quale lui stesso racconta i processi mentali che hanno accompagnato le creazioni di personaggi e canzoni iconiche del proprio universo. La morte di Johnston segna uno spartiacque, perché viene a mancare un genio creativo unanimemente riconosciuto dalla comunità artistica, abile nel riuscire a creare un canale comunicativo alternativo, funzionale alle sue esigenze. La consapevolezza di essere malato di schizofrenia lo ha indotto a raccontare il suo mondo parallelo al pubblico, costruito con sincerità e raccontato in maniera naturale, senza filtri, superando le paure. Dilettantesco nell’approccio ha saputo convogliare la sua vena creativa su melodie pop e testi intensi, che corredati dalla qualità scadente dell’audio e dal fruscio di sottofondo nelle registrazioni, ha reso Johnston magari difficilmente digeribile per un ascolto prolungato ma comunque il principale esponente del Lo-fi e di un’epopea artistica senza eguali.