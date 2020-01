Dopo 50 anni di silenzio svelato il carteggio segreto tra lo scrittore e Emily Hale.

Esattamente 50 anni fa una donna di nome Emily Hale affidò agli archivi della Princeton University un fascicolo di misteriose lettere con istruzioni precise: da aprire a distanza di mezzo secolo dalla morte dell’ultimo dei due interlocutori. Si tratta di lettere che la vedono coinvolta in una corrispondenza di circa 1.131 missive con Thomas Stearns Eliot, il grande poeta, drammaturgo e critico angloamericano. Così, ora, dopo aver trattenuto il respiro tanto a lungo, il pathos è alle stelle e la comunità degli studiosi si mette all’opera. “Penso possa essere l’evento letterario del decennio – ha specificato Anthony Cuda, direttore della T. S. Eliot International Summer School – non conosco nulla di più atteso o importante, l’uscita di queste lettere è epocale”.

Cosa avrà in serbo per la storia della letteratura T. S. Eliot, autore di The sacred wood (Il bosco sacro) del 1920, saggio sul rapporto tra poeta/individuo e storia della poesia come esperienza corale della civiltà, che lo ha reso sublime critico del nostro tempo?

I due dialoganti protagonisti delle lettere portate alla luce si sarebbero conosciuti a Cambridge, Massachussetts, da studenti universitari, nel 1912. Eliot studiava ad Harvard e s’innamorò di lei. Due anni dopo però, a Londra, il poeta fu abbagliato da un’altra donna, Vivienne Haigh-Wood, colei che egli scelse come sua sposa nel 1915. Le complicazioni non tardarono ad arrivare: Vivienne gravemente malata trascorse la sua vita in una casa di cura e i rapporti fra coniugi si raffreddarono presto. Sembra che Eliot non abbia mai divorziato da lei, scomparsa nel ’47, ma neppure andò mai a trovarla.

Fu ad Emily che Eliot rivolse le proprie attenzioni a partire dal 1927, quando la crisi di coppia era già in atto. Con il profilo nuovo e seducente di questa insegnante di teatro, stagliato sulla biografia tormentata di un autore tanto noto e amato, il pubblico si agita: potrebbe essere la rivelazione piccante di una nuova storia di amanti. D’altronde si sa che Eros e Loghos sono una coppia esplosiva, ma da Princeton arriva una voce di controcanto, meno maliziosa, poiché potrebbero arrivare sorprese anche

sulla conversione religiosa del poeta, il suo atteggiamento verso le donne, le sue decisioni alla casa editrice Faber and Faber e il loro impatto sulla cultura del Regno Unito.

Sappiamo che nel 1923 Eliot divenne direttore della casa editrice citata. Nello stesso periodo si convertì all’anglicanesimo. Mercoledì delle ceneri è il primo poemetto frutto della sua conversione, ma altri frutti forse verranno fuori da un attento esame della corrispondenza segreta.

Quel T. S. Eliot tra i più amati artisti anni ’20 del ‘900 – citato nel grazioso cammeo che è il film di Woody Allen Midnight in Paris, il poeta del correlativo oggettivo intorno al quale tanti studenti si sono arrovellati, fino a capire la volontà di oggettivare le sue emozioni in immagini concrete – è ora al centro di una nuova tavola rotonda.

Il gossip e il pettegolezzo non possono che spuntare fuori nonostante tutto, poiché non una fu la donna che alimentò la vita di Eliot, non furono due, ma addirittura tre. Oltre a Vivienne ed Emily infatti, all’età di 68 anni, nel 1957, già affermato Nobel per la letteratura, l’autore sposò Esmé Valerie Fletcher, più giovane di lui di quasi 40 anni, sua incantata ammiratrice, che a quanto sembra, fece salti mortali pur di diventare la sua segretaria e divenne per lui perfetta dama di corte e di poesia. Viene da chiedersi dunque, quale ruolo abbia avuto Emily Hale nel cuore e nella poetica di Eliot, tra un primo matrimonio andato in rovina e un secondo che fu la sua ancora di salvezza.

Nel momento propizio, insieme al cofanetto di lettere, è stata aperta un’ulteriore missiva di Eliot preparata da lui per spiegare la corrispondenza tenuta nascosta in tanti anni. Dal suo inchiostro giunge un’amara verità:

Ero innamorato di un ricordo, il ricordo dell’esperienza di essere stato innamorato di lei in gioventù.

Era l’amore che “un fantasma può provare per un fantasma”. Più avanti Eliot precisa con un’affermazione fulminante che non si trattava di vero amore: “Emily avrebbe ucciso il poeta che è in me”. Tuttavia, per i fautori del lieto fine, non possiamo sapere se questa lettera ruvida, di pugno dell’autore, sia stata scritta per coprire quella che in fondo sarebbe stata una relazione adultera. Non possiamo sapere se fu scritta per vendetta o per altro mistero riguardante i rapporti che si andarono infoltendo con la giovane mittente e dedicataria. Emily, scrive Eliot,

non era un’amante della poesia. Posso dire con certezza che non era interessata alla mia poesia. Ho sempre sospettato che fosse insensibile e avesse cattivo gusto.

La decisione del poeta di allegare questa lettera al cofanetto, all’insaputa della Hale, senz’altro ha l’aria di una virata per avere l’ultima parola sulla vicenda o rimescolare le carte, ma si sa che in verità, come sempre, l’ultima parola ce la bisbigliano i fatti. Ad ora non sappiamo quale sarà il sapore finale di questa macedonia di lettere. Quel che è certo è che la poesia di Eliot, almeno fino alla conversione, esprime un mondo privo ormai di significato, in cui al crollo dei valori tradizionali non segue la nascita di nuove certezze, come in La terra desolata.

Ecco invece che nuove certezze verranno fuori, grazie al bottino di missive che, stando ai biografi, il poeta avrebbe voluto fosse bruciato. Eliot proponeva con i suoi versi la timida attesa di un indistinto secondo avvento. Stagliandosi contro il razionalismo settecentesco e il sentimentalismo romantico dell’800, suggeriva una poesia che fosse fusione di intelletto e sentimento esattamente il ritratto che per ora emerge dalle prime scoperte che le lettere stanno mettendo in luce.

Un uomo capace di amare, un poeta bisogno d’amore, un tormentato scrittore alla ricerca di una musa, pronto a imbarcarsi nell’impresa del matrimonio per ben due volte e forse nell’intrecciare una storia d’amore extraconiugale, ma senza lo slancio di scommetterci sopra fino alla fine.