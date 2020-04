La guerra come liturgia della Patria.

«Aspettate ad applaudire perché potreste pentirvi. Non siamo qua per fare le cose che voi vi aspettate».

Arezzo, anno domini 1988. Sul palco la scarmigliata formazione dei C.C.C.P. si presenta, per bocca del frontman, con queste parole. E i convenuti aretini non se lo aspettavano proprio, “Il Testamento del Capitano”, cantato col timbro monastico della bassa e profonda voce di Ferretti, tanto da trasformare l’iniziale silenzio imbarazzato in una pioggia di fischi. È sulle note del famoso canto alpino che viaggia la liturgia della patria.

Il capitan de la compagnia l’è sta ferito e sta per mori. El manda a dire ai suoi Alpini ché lo rivengano a ritrovar. I suoi Alpini le manda a dire che non han scarpe per camminar. “O con le scarpe, o senza scarpe, i miei Alpini li voglio qua”. “Cosa comanda sior capitano, che noi adesso semo arrivà?” “Io comando che il mio corpo in cinque pezzi sia taglià. Il primo pezzo alla mia Patria, che si ricordi del suo soldà il secondo pezzo alla mia Mamma che si ricordi del suo figliol il terzo pezzo al Battaglione che si ricordi del suo capità il quarto pezzo alla mia Bella, che si ricordi del perduto amor. L’ultimo pezzo alle Montagne che lo ricoprano di rose e fior

E ci perdonerà Mina se alla versione interpretata magistralmente dalla Sua maestà preferiamo quella del Solitario di Cerreto Alpi. È uno strano parallelo tra il punk sovietico e gli alpini di Piero Jahier, tipo poco punk all’apparenza, o punk a suo modo, se si vuole. Vociano, interventista della prima ora, si lanciò con spensieratezza nell’avventura intellettuale che fu Lacerba. Si può dire che Lacerba fosse punk? O che lo fossero i futuristi fiorentini?

Con Prezzolini, Jahier era tuttavia tra i “moralisti” di quel gruppo della Voce di cui Papini e Soffici furono, «più letterariamente, i poeti e gli artisti». E col direttore Papini non condivideva alcune questioni di fondo. Là dove il primo diceva di amare la guerra lui esortava ad amare la vita. Quando l’uno bramava lo slancio nel «bagno di sangue caldo» l’altro educava i suoi alpini all’amore fraterno, alla disciplina virile, igienica, morale dell’essere soldato. L’intento pedagogico è predominante in Jahier. È testimonianza del retaggio protestante paterno. La guerra è per Jahier, semplicemente, una «occasione unica di comunione profonda col popolo», come ebbe a dire allo stesso Papini. Semplicemente, perché il suo approccio non è sorretto da un’analisi di classe, o da una struttura ideologica – come per Salvemini – né tantomeno da fini estetici o individualistici. Il suo fine è, semmai, moralizzare, il suo intento pedagogico: partito volontario al tenente degli alpini Piero Jahier viene affidato il compito di addestrare e rinsaldare lo spirito e la tempra dei soldati diretti o di ritorno dal fronte.

Mutua il suo approccio alla guerra da alcuni passi di Proudhon – tradotti da lui stesso – per cui «la religione e la guerra sono due espressioni, l’una nel reale, l’altra nell’ideale, d’una stessa natura e d’una stessa legge (…) esiste nella guerra un elemento morale; è perché la guerra è giustiziera; è la più sublime di tutte le forme di giustizia, la più incorruttibile, la più solenne». E questa giustizia è necessaria, per Proudhon, finché sopravvive l’ordine borghese.

La guerra come religione dunque, giustizia morale in un mondo, quello borghese, che morale non è. La guerra come liturgia; Λειτουργία, servigio reso alla cosa pubblica, ufficio sacro nel cristianesimo. Per una liturgia che si rispetti necessita un breviario, ed ecco quindi che Jahier realizza la sua opera più significativa: “Con me e con gli alpini”.

Prosimetro irregolare che si veste del nome di diario di guerra ma che è in realtà messa cantata, in cui prosa e poesia si mescolano a canti alpini, canti di trincea, proverbi e detti popolari. Liturgia che inizia con un proemio, una professione di Fede, una «Dichiarazione»: in guerra, a morire, non si andrà «per la Storia d’Italia (…) per le medaglie e le ovazioni», ma «per far compagnia a questo popolo digiuno / che non sa perché va a morire (…) per questo popolo illetterato che non prepara guerre perché di miseria ha campato / la miseria che non fa guerre, ma semmai rivoluzioni». Non v’è retorica risorgimentale o irredentista in quest’esordio, ma una semplice dichiarazione di fedeltà a un «popolo che muore perché “mi vuol bene”», a quel popolo «non guidato», che dal Tenente Jahier. Quale Popolo? Il popolo alpino, contadino, montanaro, che Jahier ritrova nell’esercito.

Strangolato dalla vita meccanica, burocratizzata e avvilente dell’alter ego “Gino Bianchi”, cui dedica il suo primo libro (“Resultanze in merito alla vita e al carattere di Gino Bianchi”), Jahier cerca una via di fuga. Non v’è artifizio letterario: lo scrittore lavora davvero come ferroviere nella Società Adriatica, è padre di quattro figli e marito devoto. Ferroviere, padre e marito annoiato, ingabbiato, alienato. Ecco che la guerra spezza la meccanica ed automatizzata vita proletaria e borghese. Proletaria e Borghese.

Perché in Jahier abitano coscienza, né lotta, di classe; il tenente Giaiè non paventa, col suo interventismo, la rivoluzione che «chiuderà l’era delle guerre di conquista per tutta l’Europa», che infuocava Corridoni. Per Jahier i cittadini, proletario o borghese poco conta (anzi le figure sono del tutto assimilate) sono vittime della meccanica e spersonalizzante divisione del lavoro. Non il contadino, non il montanaro. Egli non conosce l’abbrutimento dovuto alla parcellizzazione del lavoro, alla specializzazione delle competenze; non soffre il passaggio alla vita di alpino quando va alla guerra, la «guerra che continua la nostra vita di popolo povero e buono, (…) lavoro che continua quello della vanga: il lavoro del fucile».

Un comunitarismo ruralista, lo definì sdegnosamente Asor Rosa, vedendolo addirittura anticipare l’antioperaismo fascista. Ciò perché nella sua Liturgia Jahier predica la sottomissione del soldato a una volontà più grande, il rispetto di una gerarchia che è naturale nella vita montanara e replicata nell’esercito. Il Montanaro per natura è sottomesso alla Montagna, ne rispetta i ritmi, l’imperio. Nell’esercito, «organismo della forza obbligatoria. E della salute», il soldato è forgiato dalla disciplina militare. Questi due aspetti sono consacrati dall’enunciazione delle sette consolazioni del soldato: la privazione, la salute, l’uguaglianza, l’ubbidienza, la disciplina, l’amore «E l’ultima (…) riservata a noi soldati italiani (…) Noi ci battiamo per una causa di giustizia tra gli uomini»; e dell’«Etica del Montanaro», disciplinato di nascita – «perché loro padrone è la montagna che è autorità assoluta»; abituato ad emigrazioni stagionali che lo rendono capace in ogni mestiere, a qualsiasi fatica, mantenendogli intatta l’umanità, che, infine, «dipende in tutto e per tutto dall’alta montagna, che è il suo dio, il suo fato, il suo destino». È così che libertà e autorità «trovano una fusione immediata nel paesaggio, nel clima propizio per la vita militare».

Verticalità esaltata non in chiave aristocratica ma populista. Il Tenente Zaiè è sempre coi suoi, attirando per questo le critiche dei suoi parigrado:

CRITICANO perché sto tanto coi soldati. Anche dopo l’orario. Ma questi son soldati che migliorano i superiori. (…) l’assistenza vera comincia dopo l’orario, fuori di disciplina. Questa è assistenza d’amore. Questa sola sarà creduta. (…) CRITICANO SEMPRE perché mi accompagno agli inferiori. Ma non mi accompagno con gli inferiori; mi accompagno coi miei uguali.

È in questi uomini che si può trovare, per Jahier, l’unica Patria,

Non può esser la patria che non ha mai dato nulla: sei te, è il Battaglione. Il battaglione che veste e nutre; l’ufficiale che insegna e accompagna al pericolo. Questa è la prima patria che hanno incontrato.

Solo frequentandoli, rispettandoli, marciando e morendo con loro si fa vero il Popolo che, in premessa, s’è scelto d’accompagnare. E salutandoli come si conviene:

Tu saluti un soldato meglio di un generale. No – Ma saluto il suo dovere di ubbidire, uguale al mio dovere di comandare. Sono doveri uguali, per questo è uguale il saluto. Eppoi è un soldato che conosco bene. Non conosco bene il signor generale.

Tanto che quando gli vien ordinato che deve partire, che deve lasciare il suo plotone di padri affardellati, sembra sparire anche la sua convinzione:

Lo sapevi che soldati non abbiam più nessuno; solo la patria. Quella ti rimane sempre. Lo dicevi pure a loro (…) Perché passeggi così scorato? È la patria, la patria, la patria. Ma non vedo nulla, se dico patria.

Era quella caserma, erano quegli uomini, quella fanfara scassata. Ma allo sgomento del loro tenente risponde il plotone, che nell’ultima marcia assieme gli dice con muta parola:

stai sicuro Tenente Zaiè, perché noi ti conosciamo (…) dove camminerai cammineremo.

Non basta tuttavia a rinfrancarlo di fronte a quella patria che per un momento sembra matrigna, «Che così – a un tratto – ti dice; non è vero: non è vero nulla». Ma, subitanea consolazione, Jahier si accorge che

«dovunque queste fiamme e queste stelle è il tuo soldato che ti aspettava (…) segno esterno che non bada a persona ma indica per tutti il dovere (…) questo qualunque segnale è segnale di patria; questo qualunque soldato che incontri ti conosce, perché sei il suo ufficiale e lui è il tuo soldato».

Ritrova il suo fervore il tenente Jahier, nel rimettersi in marcia, in scalata, con la nuova compagnia (non a caso una “compagnia di marcia”, cioè composta da reduci di altri reggimenti).

Ed è il camminamento, la marcia, il topos eucaristico, cioè di ringraziamento, della Liturgia di Jahier. Nella marcia si verifica, si fa vera, la comunione tra i suoi alpini. E lì si forma la Patria, che è Popolo. Si leva il coro «dell’ecclesia degli umili», quel coro alpino che canta il testamento del capitàn. Che anche lui è pronto, stavolta, a vederli partire. Che li congeda con un missa est tinto di lirismo.

Dopo aver visto partire di nuovo il suo plotone, nella rugiada mattutina, il tenente Jahier ricalca la vita vuoto e fiaccato.

«Noi amiamo troppo, noialtri italiani. Bisogna vincere, no amare»

Il plotone è ormai lontano, la caligine si alza sullo stradone.

«Ora intanto, non potrai più amar come prima, il primo amore passato. La disciplina invece, quella dura. È vero. Ma come sopporteremmo noialtri di morir senza amore? Noi dobbiamo fare la guerra come abbiamo fatto la vita».

Guarda la prima curva, la mente assorta a ricordarli tutti, i suoi bravi soldati. Viene distolto dalla contemplazione dall’affannoso caracollare di un soldato; rimasto indietro sembra sul punto di cedere ad ogni passo tanto da non poter fermarsi per non perdere, diciamo, l’inerzia. Gli passa accanto, lo saluta.

«Ah! signor tenente, signor tenente…».

È Fistarol, il polmonitico appena dimesso. Mollato lo spedale vuole partire coi compagni ad ogni costo.

«Fistarol grido, figliuol mio, marca visita: è il tuo tenente che te lo chiede. La patria questo non te lo può domandare».

Il richiamo cade nel ventoso lumeggiare mattutino e il polmonitico s’allontana incerto facendo del pistocco stampella; lo accompagna la preghiera del tenente. Non per lui, che di preghiere dimostra di non bisognare; il tenente prega piuttosto per sé, e per chi verrà dopo.