Il precario gioca la sua poetica finale, da outsider, come sempre, ma lasciando una scia profonda d’insegnamento ai posteri. Frammenti di un precario (Les Flâneurs Edizioni, 2019), del giornalista barese Giuseppe Di Matteo, già collaboratore de «Il Giorno», Telenorba e «La Gazzetta del Mezzogiorno», rappresenta una carezza sul capo dolente degli Ungaretti, Quasimodo e Saba: la sua poesia pianta nel panorama letterario ultra-contemporaneo un ermetismo 2.0 dallo stile godibile, pervaso d’attualità, che si esprime in schegge pregne di ricordi di viaggio, spinte da pavide emozioni della disillusa generazione “Z” e illuminate da fasci di luce di un lessico mescolato tra classicismo fondante e calembours transalpini.

Nella raccolta balza subito all’occhio il palpitante viaggio a Cuba dell’autore, nel quale la miseria terrificante delle classi sociali meno abbienti si scontra con le oasi occidentali che hanno soppiantato l’ideologia dittatoriale di Fidel Castro. L’autore ricorda i frangenti caraibici con un’immagine paradossale a trionfare inquieta su tutte:

Sono andato a Cuba una sola volta, nel 2016. Ma è stata per me un’esperienza fortissima. Avrebbe dovuto trattarsi di un viaggio di piacere, ma alla fine si è rivelato un castigo. E dov’era il “delitto” (per citare il romanzo forse più bello di Fëdor Dostoevskij)? Probabilmente in un peccato di gioventù: ero infatti convinto che Cuba fosse il luogo più bello del mondo. Beh, mi accorsi che si trattava di un’illusione. Posso dirlo anche perché credo di averla vissuta davvero, e con un occhio abbastanza giornalistico. A differenza di tanti turisti, che si fermano solo a L’Avana e a Varadero, io ho scelto di partire dalla spiaggia di Santa Lucia, che si trova nel sud dell’isola, a circa 550 km dalla capitale. Da lì poi mi sono spostato prevalentemente in auto. L’Avana è stata l’ultima tappa del mio viaggio, ma non mi ha entusiasmato per nulla. Ho incontrato tanta povertà e molta tristezza. Costanti per altro riscontrate durante l’intero cammino. Perché a Cuba si balla e si canta molto meno di quanto si creda in Europa. Ed è difficilissimo autodeterminarsi, emergere. Lo Stato controlla tutto e mortifica qualsiasi iniziativa individuale. Anche la più banale. La tanto decantata uguaglianza – che ha affascinato tanti poeti, scrittori e intellettuali – è sostanzialmente ingiusta, perché presuppone un livellamento mortificante verso il basso, non certo un benessere diffuso. Senza contare che per molti cubani è molto difficile uscire dal Paese. Anche per questo, nel mio libro, ho dedicato un paio di componimenti a Cuba, che resta comunque un luogo affascinante e bellissimo. E parlo, non a caso, del “volo taciturno /delle aquile / che planano sull’aria/ come i sogni nelle auto dei cubani”. Sogni che, pur da privilegiato, ho sentito miei. Soprattutto una sera, a L’Avana. Avrei dovuto cenare in un ristorante frequentato prevalentemente da europei, dove c’era un concerto in corso. Prima di entrare, notai con la coda dell’occhio un piccolo gruppo di persone che indugiavano all’esterno. Mi accorsi subito che si trattava di cubani. Mi avvicinai. E rimasi di sasso: guardavano tristemente ciò che stava accadendo all’interno del ristorante. E non ci misi molto a capire che avrebbero voluto essere al posto di quei fortunati che potevano permettersi di gozzovigliare senza ritegno alcuno. Mi sentii di colpo nella Russia degli zar. E decisi di andar via. Ma capii soprattutto di aver buttato la mia gioventù inseguendo un ideale fasullo. Non c’è diseguaglianza peggiore dell’uguaglianza radicale.