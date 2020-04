In queste tristi ore molti italiani stanno morendo e lo fanno da soli, col solo supporto di quelle donne e di quegli uomini costretti a essere eroi senza volerlo, eroi di una guerra che non esiste, fantasmi di soldati al fronte senza fucile e senza diritto di rivalsa.

L’Italia conta ormai quindicimila morti riconducibili in un modo o nell’altro al Coronavirus. È un numero spropositato, gigantesco, e certamente destinato a salire non di poco. Col massimo rispetto che il lutto impone, oltre ad associarci all’infinito cordoglio che attraversa il Paese, sentiamo il dovere di rammentare che dietro a ogni singolo numero c’è una persona, un nome e un cognome, una casa, una sensibilità, un universo di timori e ambizioni, una famiglia, degli amici, un amore. Tutto si spegne in questa lunga notte che ci fa sentire terribilmente soli.

È un numero che scorre, ogni sera, dinanzi agli schermi di milioni di italiani in attesa che tutto finisca: era una frazione, un paesello e oggi un’intera cittadina che scompare, sprofonda nel vuoto di una morte che ancora non si spiega. Dinanzi a un numero del genere, è fondamentale che chi detiene il potere non ricorra a scialbi e fuorvianti espedienti retorici ed è altrettanto necessario condannare qualsiasi speculazione emotiva. Eppure questo continua inesorabilmente a capitare ed è così che oggi in Italia si continuano ad ammazzare i morti del Coronavirus: con una menzogna imperturbabile, che continua a mietere vittime, le stesse vittime prive di giustizia e veritiera memoria.

Non è poi così difficile proporre narrazioni fuorvianti: siamo inondati di nozioni, ci pervengono da numerosi canali informativi e l’approfondimento non può quasi mai essere spontaneo o fisiologico. È necessario cercarlo, scovarlo, scavarlo. È l’immediatezza delle parole a fuorviare, a far passare un senso comune distorto e devastante: ingiusto e completamente privo della rivendicazione necessaria a ricondurre le responsabilità ai volti di chi agisce e sceglie per noi.

Basta individuare la parola giusta e tutto cambia: quando ci racconteranno degli effetti di questa pandemia sul mondo del lavoro, ad esempio, potranno preferire la parola “licenziato” a quella di “inoccupato”. Cambia tutto e cambia profondamente. C’è un universo vastissimo di persone che si troveranno prive di lavoro e non per effetto di un licenziamento, bensì semplicemente per una mancata conferma: sono i precari, l’esercito degli autonomi meno tutelati. Non è necessario licenziare una partita iva, come non è necessario licenziare un giovane al quale scade il contratto: è sufficiente un mancato rinnovo. Ed ecco che la scelta della parola da adoperare diventa campale: i licenziati saranno certamente meno dei nuovi disoccupati e sarà semplicissimo sottostimare il fenomeno. E di espedienti retorici in queste drammatiche settimane di morte ne stiamo riscontrando molti, troppi e sono inaccettabili perché non rispettano il dramma di chi soffre e, ancor più grave, quello di chi muore.

“Tutti guardano al modello italiano con ammirazione e ci prendono a esempio”: questa è una delle affermazioni più offensive che si possano pronunciare. Il popolo italiano vive le sue ore più cupe dalla fine della seconda guerra mondiale, conta il più alto numero di morti tra i paesi colpiti dal virus e qualcuno prova a raccontare che il nostro sia il modello da seguire. Attenzione a uscire dall’equivoco: se guardiamo alle donne e agli uomini che ogni giorno sono in prima linea a curare i nostri malati, a lottare contro l’epidemia e a morirne allora è un conto, ma questo non è il “modello italiano”. Questi sono gli italiani: il mondo del lavoro italiano, il mondo al quale la politica negli ultimi trent’anni ha tolto innumerevoli presidi di diritto e di tutela. Questo non ha nulla a che vedere col “modello italiano”. Non abbiamo nulla di cui essere fieri perché il nostro è uno dei modelli peggiori e il numero di morti lo testimonia. Affermare il contrario è sputare sulle tombe dei nostri concittadini deceduti.

Il modello italiano è quello che ha tagliato drasticamente la spesa pubblica, quello che ha ridotto enormemente il numero dei posti letto negli ospedali pubblici (compresi evidentemente quelli di terapia intensiva), quello che non riconosce i presidi di protezione individuale a operatori socio sanitari, infermieri e medici. Questo è il modello italiano e ci costa quindicimila morti. Non è un caso che i due paesi più colpiti dai decessi siano Italia e Spagna: sono i paesi con il minor numero di posti letto in terapia intensiva. È per questo che in Germania il numero dei morti è cosi contenuto: smettiamola con la fregnaccia che i tedeschi nascondono i morti. Loro ne hanno di meno perché si sono parati il fondoschiena mentre costringevano i paesi più fragili alla fame e ai tagli lineari, con la complicità di classi dirigenti nazionali inette e vendute al capitale.

Anche questa retorica della guerra è da archiviare: non siamo in presenza di una guerra. Questa è una pandemia: non c’è alcuna guerra, non c’è alcun fronte. Le guerre si affrontano con quello che si ha e si richiede al popolo di sacrificarsi, di sacrificare il bene supremo della vita per la vittoria: facile parlare di guerra! Questa non è una guerra: questa è una maledettissima epidemia e nessun invasore ha varcato i confini. I virus si combattono con la spesa pubblica, con la sanità pubblica, con un numero adeguato di addetti alle strutture sanitarie pubbliche, con le protezioni individuali per chi lavora.

Parlare di guerra è utile perché deresponsabilizza: i morti di guerra mettono tristezza, ma sono certamente più “ineluttabili” di quelli di un’epidemia. Questi morti potevano essere evitati o perlomeno il numero delle vittime poteva essere decisamente più contenuto. È necessario, fondamentale se vogliamo riconoscere giustizia ai nostri morti, dirci le cose come stanno: molti italiani stanno morendo a casa, da soli, senza ventilatori e senza ossigeno, senza tamponi, soffocati da un male dal quale gli ospedali non hanno potuto difenderli, strozzati prima ancora dal cappio dell’austerità. Molti italiani stanno morendo di Stato, di assenza di Stato!

Ecco che assumere questa prospettiva rende un pochino più semplice individuare certi responsabili ed ecco spiegato perché ci continuano a parlare di guerra. E se non c’è guerra allora non ci sono eroi o, meglio, se non ci avessero posto nella condizione di vivere tutto questo come una guerra, allora non avremmo avuto bisogno di eroi: la guerra ci è stata imposta da chi ha sottratto dalle mani degli italiani il bene comune per arricchire pochi privilegiati. Queste dinamiche hanno costretto alcuni lavoratori a misurarsi col fenomeno da eroi e non da semplici professionisti.

E pensateci bene: è consentito a un soldato di far causa allo Stato se la dotazione di guerra non è adeguata al nemico sul fronte? Insomma, ce lo vedreste un fante italiano far causa al Governo perché il fucile si inceppava, perché il vestiario non era adatto alla marcia o perché la strumentazione era desueta rispetto a quella di cui disponeva il nemico? Sarebbero molto meno romantici i canti della memoria: all’eroe è richiesto sacrificio, abnegazione, morte solenne. Ed è così che diventa tutto vergognosamente più semplice, persino consentendo quello schifoso emendamento proposto dalla Lega al Cura Italia, volto a sollevare da qualsiasi responsabilità “personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa” coloro i quali avrebbero avuto il dovere di provvedere alla sicurezza del personale medico in prima linea contro il Covid-19 e non lo hanno fatto o non lo hanno fatto adeguatamente.

Che il mondo del lavoro italiano meriti un monumento morale e fisico lo abbiamo scritto noi per primi e ne rilanciamo ancora l’idea, ma se vogliamo concorrere a edificare una memoria storica veritiera e giusta di quanto è accaduto allora abbiamo il dovere di raccontare le cose come stanno, di guardarci negli occhi gli uni con gli altri e di dirci la verità.

In questi lunghi giorni di quarantena, il popolo italiano subisce rispettosamente misure di contenimento pesantissime, in alcuni casi forse irragionevoli, e lo fa con incredibile senso di comunità. Gli italiani perseverano nel farlo, nonostante il Governo enfatizzi i presunti trasgressori e insulti l’intelligenza delle persone, facendoci credere che la pandemia abbia assunto certe dimensioni al nord per colpa dei podisti, sottacendo le metropolitane e le fabbriche piene di lavoratori costretti ad andare a morire ogni giorno. In queste triste ore molti italiani stanno morendo e lo fanno da soli, col solo supporto di quelle donne e di quegli uomini costretti a essere eroi senza volerlo, eroi di una guerra che non esiste, fantasmi di soldati al fronte senza fucile e senza diritto di rivalsa.