Muore a 11 mesi muore dimenticato all’asilo come un anziano in casa di riposo

Muore nel sonno un bambino di 11 mesi. Le maestre non si sono accorte di nulla, rendendo vana qualsiasi operazione di soccorso.

Meno di un anno di vita, una morte apparentemente rapida e indolore. Dopo aver servito ai piccoli il pranzo, le maestre dell’asilo nido Raggio di Luna – Porcellengo di Paese, in provincia di Treviso – hanno condotto i bambini nella sala del riposino, per poi tornare ad occuparsi dell’amministrazione della struttura d’infanzia. Le ore sono passate e i bambini hanno iniziato a svegliarsi. Distratte da giochi e bisticci, le responsabili non si sono accorte che uno di loro non aveva lasciato il lettino. Il suo cuore non batteva più da diverso tempo.

La mancata repentinità nella richiesta di soccorso ha reso vano qualsiasi intervento degli operatori sanitari del 118. Il piccolo, di soli 11 mesi di vita, è deceduto per cause al momento ignote. Le autorità hanno provveduto ad aprire il fascicolo d’indagine che vede le maestre accusate di omicidio colposo. Sarebbe stata loro infatti la responsabilità di controllare la salute dei piccoli ed intervenire prontamente in caso di malessere improvviso. I genitori di Alessandro non hanno però puntato il dito contro nessuno, desiderano semplicemente comprendere la natura di quanto accaduto e soprattutto se tale tragedia si sarebbe potuta evitare.

Muore all’asilo un bambino di 11 mesi, i genitori del piccolo chiedono giustizia

“Il nostro bimbo stava bene” – le dichiarazioni disperate dei genitori Kevin e Laura – “La sua morte è stata un fulmine a ciel sereno”. Rachele Pezzillo, educatrice e direttrice della struttura, è indagata insieme ad altre due maestre. Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche, sarebbe stata proprio lei a dare la pappa al piccolo Alessandro, per poi adagiarlo sul lettino per il riposino, dal quale tuttavia non si è più risvegliato. I genitori sono stati ricoverati, una volta presa coscienza della morte del piccolo.

Il corpo di Alessandro verrà sottoposto ad autopsia, in modo da individuare le cause del decesso. I medici legali ritengono che potrebbe trattarsi della fulminea “morte in culla”, fenomeno che si verifica negli infanti di età compresa tra un mese ed un anno di vita. “In base all’esito dell’esame autoptico si accerteranno eventuali responsabilità” – sono state le parole del procuratore Marco Martani. Per ulteriori accertamenti, la polizia ha messo sotto sequestro la cameretta dove dormiva Alessandro, così come le lenzuola e il cuscino ove era adagiato.