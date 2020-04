La Lega Nord di Umberto Bossi.

Oggi tra i primi partiti d’Italia (secondo i sondaggi degli ultimi mesi si oscilla intorno al 30%), la Lega si presenta come il più vecchio tra i populismi italiani. Ma come ha potuto un partito etnonazionalista del Nord, da sempre dipendente dalla sua controparte berlusconiana, diventare il movimento catalizzatore delle insoddisfazioni di milioni di italiani? Se i punti di rottura con la precedente Lega Nord sono evidenti, restano comunque delle linee di continuità tra il partito di Bossi e quello di Salvini.

La Lega bossiana nasce negli anni Ottanta in un contesto settentrionale dove stavano nascendo o erano già presenti diversi partiti di stampo indipendentista: la Liga Veneta, la Nazione Dolomitica, la Svp (Südtiroler VolksPartei), l’Union Valdôtaine. In questo frastagliato panorama di movimenti autonomisti sarà la Lega Nord ad attrarre i voti dei cittadini settentrionali. Se negli anni Ottanta i risultati politici restano modesti è con l’inizio degli anni Novanta che Bossi riesce ad affermarsi come leader di un partito di importanza nazionale.

Gli elementi fondamentali del successo leghista sono due: la crisi delle istituzioni, già in atto, ma ingigantita da Tangentopoli, e il crollo delle ideologie con la fine della Guerra Fredda. È infatti alle elezioni del 1992, nel bel mezzo delle indagini di Mani Pulite, che la Lega ottiene il 9% dei consensi diventando una forza politica centrale nelle zone settentrionali. Secondo le approfondite analisi di Meny e Surel, che hanno studiato il fenomeno del populismo, un movimento di questo tipo ha bisogno di identificare il proprio elettore: il popolo-sovrano (base politica), il popolo-nazione (base etnica) e il popolo-classe (base economica).

In questo caso specifico il popolo-sovrano è quello dei cittadini traditi dalle istituzioni, dai partiti, da Roma. La Lega si propone come forza alternativa ai partiti tradizionali e si dà l’obiettivo di portare sul tavolo i problemi reali dei propri elettori. Il popolo-nazione è quello padano. La connotazione etnica è particolarmente forte nel movimento leghista. Le proposte della Lega, che oscillano sempre tra la secessione e il federalismo, si rivolgono a tutti i cittadini del Nord che fanno parte della zona definita Padania, i quali non si riconoscono nello Stato e nella nazione italiana. Il popolo-classe è quello dei gruppi imprenditoriali del Nord, composti da piccole e medie imprese, da uomini che si sono fatti da soli e che mal digeriscono le intrusioni dello Stato, soprattutto in ambito economico, poiché le ritengono un impedimento all’arricchimento dei singoli.

Sicuramente la componente che più caratterizza la politica leghista e che più la delegittima agli occhi della nazione è quella etnica. Sulla base di questo elemento possiamo individuare tre punti fondamentali su cui si muovono le rivendicazioni della Lega Nord: l’appartenenza alla nazione padana, non riconosciuta come Stato ma esistente per quanto riguarda fattori culturali e linguistici; la non esistenza dell’Italia, che è vista come una pura costruzione storica, priva di basi culturali su cui reggersi; l’antimeridionalismo.

L’invenzione della Padania serve a creare una base nazionale a cui rivolgere le proprie proposte. In questo si legge un altro elemento di crisi istituzionale: attraverso l’appropriazione di episodi storici, di legami di discendenza da gruppi etnici antichi, di immagini del passato, la Lega nega la storia per servirsi della memoria. Come descrive l’antropologo Marco Aime, la storia si basa su fonti oggettive come i documenti e le istituzioni, richiamandosi a fatti e condizioni condivise, riscontrabili da un osservatore esterno, la memoria invece è fortemente soggettiva: «non sono i fatti a essere importanti di per sé, ma la percezione che si ha di essi». La differenza tra padani e italiani si evidenzia anche nella lingua, la Lega si serve dell’uso del dialetto per ribadire il legame esclusivo con i propri cittadini. Il dialetto, a differenza della lingua ufficiale, è una lingua viva, colloquiale, molto più naturale per il parlante rispetto all’artificioso italiano.

Rileggendo la storia dell’Ottocento, viene proposta un’interpretazione del Risorgimento come processo di conquista e di continua lotta del Nord contro lo Stato italiano. Il nazionalismo tradizionale viene affrontato in base all’idea di un colonialismo interno: la Padania è vittima di una colonizzazione da parte dello Stato italiano, che non ha fatto altro che negare la sua identità e penalizzarla. I leghisti sono dunque riusciti a “etnicizzare” l’insoddisfazione verso la classe politica, hanno cavalcato, come ha scritto Aime, «il tema dell’oppressione fiscale del Nord, trasformandola in oppressione storica di matrice etnica».

Per quanto riguarda la componente politica, la Lega Nord ha attirato i voti di quanti erano rimasti delusi dalla classe dirigente spazzata via da Tangentopoli. In particolare, riuscì a conquistare l’elettorato vicino al centrodestra, ottenendo il voto nelle zone vicine alla Democrazia Cristiana, soprattutto in Veneto, ma anche nelle regioni rosse, come l’Emilia-Romagna, riuscì ad avvicinare i cittadini delusi dalle politiche della sinistra. Vista la capacità di penetrare nelle zone rosse dell’Emilia, secondo Emanuele Leonardi la cifra specifica della Lega è il «populismo di adattamento», ovvero «la capacità di articolare attraverso una geometria variabile la retorica basata sulla contrapposizione tra purezza interna e minaccia esterna, di modularla rispetto ai differenti contesti di applicazione, senza tuttavia perdere una dimensione formale di coerenza interna». La Lega è stata in grado di adattare un nucleo ristretto di tematiche a circostanze sociali, economiche e culturali molto diverse tra loro, in questo senso «l’armamentario politico del Carroccio ha dato prova di straordinaria versatilità a seconda dei contesti in cui è stato impiegato».

Altro aspetto importante è la figura del capo politico. Come ogni populismo, la Lega Nord è fin dall’inizio legata indissolubilmente al proprio leader, Umberto Bossi. Il suo look apparentemente trasandato, informale, riflette l’appartenenza al popolo provinciale e periferico del Nord lavoratore. Al contrario di Berlusconi, che è il simbolo dell’uomo che con i suoi sforzi è arrivato ai vertici dell’industria diventando un miliardario, e che dunque si presenta in giacca e cravatta, o arrivando in elicottero allo stadio, ostentando la ricchezza che gli appartiene, Bossi è molto più simile al piccolo imprenditore del Nord, che possiede un’azienda a conduzione famigliare, che conosce personalmente i suoi operai. Il suo linguaggio, con influssi dialettali, frasi ad effetto, parolacce e offese, riflette la rabbia e la semplicità dell’elettore settentrionale deluso, poco istruito e dedito al lavoro. La rozzezza dei modi e delle parole è la prova dell’onestà di Bossi, secondo quello stereotipo incoraggiato dalla Lega che vede la gente di provincia poco istruita, ma pura e generosa rispetto agli artificiali intellettuali della città.

Sarà proprio questa cifra stilistica dell’onestà a tradire Bossi e a mettere a repentaglio la vita delle Lega quando nel 2012 verrà accusato di appropriazione indebita, circa 50 milioni di euro, e lo costringerà a dimettersi e a diventare un personaggio secondario nella storia del partito.

La nascita e il successo della Lega si inseriscono dunque in una retorica fortemente antistituzionale: la Padania-Nazione contro l’Italia-Stato; i dialetti del nord contro la lingua italiana; l’homo novus Umberto Bossi contro i corrotti politici romani; la propaganda leghista fatta di volantini e incontri sul territorio, da cui non sono escluse le piccole province, contro le grandi assemblee dei partiti tradizionali; la memoria di episodi storici e di origini etniche vaghe e sommarie rispetto alla storia ufficiale proposta a scuola e nelle accademie. Tutti elementi che si inseriscono per la prima volta nel panorama politico italiano e che avranno seguito, rivestiti di nuove forme e nuovi significati, nella Lega di Salvini.