Se la primavera, in Italia, si risveglia con il coronavirus, riportando in auge lo 'stato d’eccezione' di schmittiana memoria, lo scorso febbraio si chiudeva con l’invocazione del 'modello Genova' come panacea di tutti i mali, sotto il segno di una nuova democrazia, all'occorrenza 'decidente', tirata fuori dal senatore di Scandicci.

L’ex premier Matteo Renzi mostra talvolta segni di stanchezza, a volte di cedimento, ma conserva in dote qualità politiche accuratamente apprese in quella “bottega” di Piazza del Gesù, dove i vari “mastri” susseguitisi in quasi cinquant’anni di “onorata carriera”, hanno espresso al meglio l’arte della prudenza politica ai fini della conservazione istituzionale.

Il politico fiorentino si è trovato così, da giovane sindaco quale era, a proporre la celebre “rottamazione” in un momento in cui paradossalmente quella era l’unica via per ridonare vita a quell’arte di cui Gramsci colse l’essenza quando dalle pagine de L’Ordine nuovo chiosò che «Il cattolicesimo democratico fa ciò che il comunismo non potrebbe: amalgama, ordina, vivifica e si suicida». (A. Gramsci, I popolari (1919), in Idem, L’ordine nuovo (1919-1920), Einaudi, Torino 1954, p. 286.) Il “suicidio” passa dal “prassismo” elevato a norma dell’agire in nome di una ricerca spasmodica di valori condivisi – mai trovati, sia ben chiaro – presentati sotto lo stendardo vieppiù utilizzato della difesa della Costituzione (i primi 12 articoli fondamentalmente).

La strategia adottata è quella che poi si è palesata agli occhi di tutti. La promozione di un governo formato da soggetti politici obiettivamente distanti anni luce, irriducibilmente nemici fino ad un attimo prima, ma pronti in men che non si dica all’abbraccio governativo in nome della stabilità e della salvezza del “sistema-paese”. Salvezza che passava “naturalmente” dal disarcionamento dell’ex segretario Dem dal partito di provenienza, alcune ore dopo la formazione del governo di cui egli era stato il principale fautore, con la creazione di un autonomo gruppo parlamentare, dopo aver debitamente incassato dei ministeri. Ma questa ormai è storia.

Gennaio 2020, intanto, inizia con una parolina magica: “modello Genova”. Il primo a pronunciarla è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia il 9 gennaio a Sanremo, in occasione dell’incontro con gli industriali imperiesi, riferendosi alla ricostruzione del ponte Morandi.

La Liguria può essere un grande modello. A partire dal caso Genova, che dice che quando le istituzioni collaborano siamo veloci. Occorre fare in modo di non attendere traumi né economici né fisici e che i progetti si realizzino nel tempo che diciamo anche operando in deroga.

Dal palco di Cinecittà, dove si tiene l’Assemblea Nazionale di Italia Viva, il 2 febbraio Matteo Renzi propone le sue quattro proposte per il “piano Shock” da 120 miliardi, come anticipato durante la convention di presentazione del partito, di novembre. Il suo intervento si può sintetizzare attraverso quattro parole dietro cui si celano non soltanto due concetti, ma il fallimento di sessant’anni di ordinamento repubblicano: “democrazia decidente” e “modello Genova”.

Il modello ligure si spiega con le parole di Pasqualino Monti, già presidente di Assoporti (associazione che rappresenta i porti italiani) nonché presidente dell’Autorità portuale di Palermo. Egli, in una intervista rilasciata il 16 febbraio invoca «la necessità di mettere mano a un piano industriale del sistema Paese in maniera forte e decisa». L’esigenza è quella di indicare «25-30 opere che mancano al Paese, e che della loro realizzazione si occupi un commissario, in deroga alla legge sugli appalti e alle decine di vincoli che annullano l’effetto positivo delle nuove opere». Monti non esita ad affermare che «un commissario sul modello Genova è la carta vincente», poiché «non credo ci siano alternative, soprattutto se affiancato da una seria semplificazione delle procedure».

La “mancanza di alternative” è anche il filo conduttore che spinge Renzi a proporre la figura del “sindaco d’Italia”, una sorta di “modello Genova” in formato nazionale. Formula non “nuova”, a dir la verità (almeno dai tempi di Mariotto Segni), che sia espressione di quella “democrazia decidente” da lui invocata. È interessante a tal proposito notare che, anche qui, ci troviamo dinanzi ad un tema “vecchio” ma sempre attuale.

Luciano Violante asserì alcuni anni or sono che una delle visuali lungo la quale scrutare la storia di questo inizio secolo e di quello che ci ha preceduto, è all’insegna di «un pendolo permanente tra rappresentanza e decisione». In altre parole: «se […] il sistema politico debba essere orientato a rappresentare il pluralismo esistente nella società, o debba essere piuttosto orientato ad assicurare la decisione politica». Senza usare mezzi termini, l’ex magistrato e presidente della Camera dei Deputati, arrivò a dire che la «costruzione della democrazia decidente è dunque, innanzitutto, la risposta all’esigenza di dare alle istituzioni quella capacità di decisione che i partiti politici non sono più in grado di esercitare», dichiarando la capitolazione di «una delle due colonne portanti» sul quale «il nostro sistema politico è stato costruito», cioè i partiti, per l’appunto. (Verso una “democrazia decidente”)

La ricerca di un Commissario, sullo stile del “modello Genova”, assurge dunque a tema che sconfina l’ambito delle grandi opere per rivelare un malcotento latente nella politica italiana. Esso offre la suggestione della decisione immediata, netta, senza fronzoli. Laddove la burocrazia e la retorica liberal-democratica, tutta intenta a trovare continui anticorpi al rischio di “uomini soli al comando” ha determinato un clima di irresponsabilità generale, mancanza di coordinamento a tutti i livelli, gestione lacunosa della cosa pubblica e soprattutto “terrore della decisione”.

Clase discutidora è quella che si affastella nei Parlamenti, come la definì il marchese Donoso Cortés, la medesima che tra Cristo e Barabba sceglie di indire una commissione d’inchiesta. Anzitutto per prendere tempo, ma anche perché in fondo con Pilato, si domanda: «Quid est veritas?» (Che cos’è la verità?). Assieme a lui risolve la questione infischiandosene, lavandosene le mani, ribadendo la propria incapacità e scegliendo un permanente “disbrigo degli affari correnti”. Ebbene, nessuno stupore allora se v’è la più completa assenza di prospettiva a lungo termine e continue tensioni sociali. «Oggi il fondamento della democrazia non è più un fondamento ideologico, ma è un fondamento pratico in questo senso: è capace la democrazia di dare servizi che funzionino, a costi accettabili, oppure non lo è?» La constatazione di Violante è attualissima, ma anche drammatica, perché significa esautorare completamente il discorso sulla “legittimità” di un ordinamento, riducendolo interamente alla sua “legalità” (effettualità operativa). Ma questo è un altro discorso ancora.

Ecco allora che il “Commissario” si connota di una mitologia salvatrice. La “deroga” alle norme ordinarie diventano garanzia di massima efficacia in tempi certi. La legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 11, comma 1 recita:

Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di Commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

10.000 è il numero dei Commissari straordinari che secondo una vecchia ma pregevolissima inchiesta de Il sole 24 ore, risalente al 2005, vi erano allora in carica. Non osiamo immaginare quanti ve ne siano oggi. Una cosa è certa: «I commissari straordinari sono il sintomo del problema, della malattia. Si ricorre a loro, sempre di più, perché l’amministrazione ordinaria non funziona», rivelava saggiamente il costituzionalista Sabino Cassese a Panorama il 14/05/2012, in una intervista a Maurizio Tortotella.

Che dire allora, in tempo di Covid-19, dei (Dpcm) del presidente Giuseppe Conte? Il costituzionalista Francesco Clementi riconosce che sta prendendo forma «un diritto costituzionale d’emergenza», chiedendosi, assieme al collega Salvatore Curreri dell’Università Kore di Enna, sull’opportunità di «adottare misure restrittive delle libertà con un dpcm, ovvero un atto sostanzialmente amministrativo, che quindi sfugge al controllo preventivo del presidente della Repubblica e a quello successivo del Parlamento». Interrogativi importanti, i quali tuttavia sembrano non bastare, come non bastano delle “garanzie costituzionali” dal sapore quasi narcisistico quando si è dimenticati dei fini per cui la congerie normativa è stata elaborata: il bene della comunità nazionale.

Il tema di un Commissario per le grandi opere e di un esecutivo forte investe la democrazia rappresentativa al suo cuore, specie quella italiana per ragioni di ordine storico-sociali. Sarà destinato ad attraversare ancor più a fondo non le aule accademiche, ma l’economia e la tenuta sociale della nostra nazione, se dinanzi a calamità epocali come quella che stiamo vivendo, all’arte prudenziale della decisione, ferma e tempestiva, si opporrà il flebile cincischiare di un ceto dirigente aduso alla ricerca di timori rispetto a fascismi immaginari, dietro cui celare la propria incompetenza e rendita di posizione.

L’emergenza sanitaria, a tal proposito, può rappresentare un’occasione propizia. Uno spunto di riflessione destinata tragicamente a segnare la nostra epoca assieme a quella di milioni di famiglie. Ricordando, inoltre, come già visto in passato, che se il rischio di “dittatura sanitaria” c’è, è perché non si è fatto fronte quando si era in tempo a dare un assetto univoco ed un coordinamento stringente ad istituzioni lacerate da burocratismi inattuali e da pedanti trafile istituzionali.