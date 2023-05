Giornata istituzionale per il Premier Giorgia Meloni. L’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri infatti oggi incontrerà a Praga il primo ministro della Repubblica Ceca Petr Fiala, così come anche Petr Pavel, il presidente della Repubblica. La Meloni si recherà a Praga per parlare di relazioni economiche tra i due Paesi ma non solo, perché i temi da trattare sono tantissimi.

I temi di discussione dell’incontro tra la Meloni e i vertici della Repubblica Ceca

C’è infatti da discutere anche di migranti, energia e possibili accordi economici. Questi i temi fondamentali dell’incontro che si verificherà a breve. Ci sarà ovviamente spazio per parlare anche di temi di respiro maggiormente internazionale, come la guerra in Ucraina e il prossimo vertice della NATO.

I rapporti attuali tra Italia e Repubblica Ceca sono positivi soprattutto in relazione agli aspetti economici. Nello scorso anno infatti – secondo dati forniti da Palazzo Chigi – l’interscambio tra i due Paesi ha raggiunto un valore record di 17,2 miliardi di euro, con un incremento del 18,2% rispetto al 2021. Peraltro proprio in Repubblica Ceca le imprese italiana sono tantissime, nello specifico più di 3000 e molto produttive. Secondo i dati, nel 2020 il rapporto produttivo ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro di fattura.

I temi delicati delle migrazioni e della guerra in Ucraina

Per quanto riguarda l’aspetto sociale delle migrazioni, l’Italia confida nell’aiuto della Repubblica Ceca per modificare alcuni aspetti delle proposte del Consiglio Europeo. In particolare la Meloni vorrebbe fare maggiore chiarezza rispetto al concetto di protezione dei confini esterni dell’UE, chiedendo maggiore cooperazione ai Paesi di origine e transito dell’Unione. Ovviamente gli incontri serviranno anche per ribadire – a mezzo ufficiale e non solo – il pieno sostegno Italia e Repubblica Ceca all’Ucraina contro l’invasione della Russia, con la guerra che ormai sta andando avanti da più di un anno e che purtroppo non sembra dover terminare a breve.