Per Zanda è un imperativo categorico restituire il debito, perché va evitato a tutti i costi il default dell’Italia. Per noi è imperativo categorico cacciare questi inutili personaggi.

Un ascoltatore attento avrà sicuramente notato come, negli ultimi giorni, accanto al luogo comune de il virus come una guerra si sia iniziato a spacciare il tema della ricostruzione. Andare avanti per non rimanere indietro. I nostri ridicoli Clausewitz da terrazza romana hanno già sul tavolo le misure per il dopo: è da grandi statisti ante-vedere ciò che resta oscuro e incerto ai più. Tra una gaffe e un problema oculistico – la prossima volta il gobbo va messo più vicino al Presidente… – anche il Quirinale ha suonato la vetusta fanfare del retoricume da Techetechete, con risultati simili alle macchiette del Principe de Curtis. Ricostruire implica una soluzione di continuità tra un mondo di ieri e uno di domani inevitabilmente differente; senza cesure sostanziali, saremmo altrimenti in presenza di una mera restaurazione, del tipo metternichiano da Vienna 1815.

Beninteso, pur restando dell’idea che le facce e le panze della nostra sedicente élite meritino un lifting (siamo misericordiosi, i miracoli li lasciamo per le cose serie) non possiamo certo non ribadire che l’unico intervento utile che lorsignori possono svolgere per l’Italia sia semplicemente andarsene. Scappare, fuggire via lontano, abbandonare la nave con la stessa dignità degli intellettuali secondo Majakovskij. Lasciateci in pace, e soprattutto smettetela di ammorbare l’aere con la vostra mefitica presenza: in tempo di profilassi generalizzata, sottomettetevi alla disinfestazione e trasmigrate in Tanzania.

Invece no. Quale cozza abbarbicata al tubo di scarico della fogna, essi resistono. Ne offre un luminoso esempio il sempreverde Luigi Zanda in una sagace intervista pubblicata da Repubblica. Prima di andare al denso messaggio del senatore piddino, il lettore deve conoscere il cursus honorum dell’Alto rappresentante del popolo italiano. Figlio di Efisio, capo della polizia italiana tra il 1973 e il 1975, il Nostro conquista la sua brava laurea in Legge ed entra guarda caso nell’ufficio legale dell’IRI: il connubio tra piddinitas e Partecipazioni statali si conferma legge ferrea. Al contempo portavoce di Francesco Cossiga prima, durante e dopo il caso Moro, Zanda diviene dal 1986 al 1995 presidente del Consorzio Venezia Nuova, costituito per la realizzazione del mirabolante progetto MOSE con il concorso di nutriti capitali… parastatali.

Dalle brume venete il senatore cala poi a Roma per la poltrona di presidente di Lottomatica, altra società pubblica con capitale parastatale, non disdegnando di gestire i preparativi del Giubileo del 2000 attraverso apposita agenzia di cui diviene ovviamente presidente. Al Campidoglio viene apprezzato da Rutelli, il Clinton de Roma, che lo porta prima nel CdA RAI e poi dritto dritto in Senato attraverso la porta di servizio dell’elezione suppletiva (record ineguagliato, Zanda ottenne il 100% dei voti non presentandosi altri candidati e nemmeno tanti elettori, visto il 6% scarso di votanti). Da Palazzo Madama il nostro non s’è più mosso, attraversando i meandri del PD fino ad oggi mostrando notevolissima aderenza alle dure condizioni di vita delle classi subalterne.

Questo il personaggio. Quanto all’intervista, Zanda viene sollecitato in merito ai tristissimi problemi dell’Italia al tempo del Coronavirus. Senza rinnegare la migliore tradizione del suo partito, il senatore pd prevede “lacrime e sangue” per la famigerata ricostruzione post-epidemica. Occorreranno, bontà sua, “tanti soldi” per aiutare la disastrata economia italiana. Siamo su Repubblica, per cui il mantra delle risorse scarse (nun ce so’ sordi signora mia) viene gagliardamente ribadito: a questo punto interviene la classe del campione. E che problema c’è? Visto che ogni prestito richiede garanzie, la Repubblica Italiana darà al generoso creditore in pegno sé stessa, cioè il patrimonio immobiliare dello Stato. Dal museo a Palazzo Chigi, da Montecitorio al teatro della Fenice, Zanda il terribile non risparmia niente e nessuno sull’altare della tutela del prestatore: nel calderone buttiamo pure il demanio militare non strategico, quello regionale e degli enti locali, quasi quasi pure le autostrade (ah, l’hanno già date ai Benetton) e gli autogrill (idem come prima).

Ma attenzione, “mica siamo nei film di Totò”: i monumenti non si toccano. Occorre intelligenza, serve razionalità: meglio impegnare secoli di produzione architettonica insuperata nel mondo piuttosto che avere la Troika in casa, “cessione di sovranità”. Orgogliosi di un rigurgito di sovranità da parte del PD, andiamo alle conclusioni. Per Zanda è un imperativo categorico restituire il debito, perché va evitato a tutti i costi il default dell’Italia. Vogliamo far piangere Goldman o Morgan Stanley? Del resto, conclude il nostro, se dovessimo poi dover cedere gli immobili andrebbe posta una clausola di locazione a lunga scadenza per gli attuali inquilini (cioè lo Stato). Naturale Watson: oltre al palazzo anche l’affitto per decenni. Ma quant’è umano senatore Zanda!

Siamo seri. Vorremmo che tutto ciò rientrasse nel colore, nella cronaca civettuola fine a sé stessa. Invece costoro, di cui Zanda è simpatica avanguardia, vivono e prosperano all’interno delle istituzioni contribuendo giorno per giorno a distruggere quanto resta della Repubblica. Se ora lo Stato si trova nelle condizioni di dover elemosinare aiuti dai riccastri, se i medici e gli infermieri stanno letteralmente immolando la loro esistenza tra le corsie e i malati, è perché omuncoli di tal risma hanno sfasciato con la loro spocchiosa inconsistenza decenni di civili conquiste democratiche.

Ora, caro senatore Zanda, non ci vuole Keynes per capire che per uno Stato sovrano non esistono problemi di liquidità perché esso detiene lo strumento della creazione di moneta, come Trump ha appena dimostrato nel regno del liberismo reale. Lo stesso Mario Draghi s’è ricordato che la monetizzazione del debito – cioè la partita di giro con cui la banca centrale acquista i titoli di stato fornendo al Tesoro liquidità senza costi aggiuntivi – appare uno strumento fondamentale per affrontare la crisi del virus. Ma voi, caro senatore Zanda, avete assoggettato la Repubblica italiana nata dalla Resistenza e dallo sforzo cosciente di milioni di lavoratori italiani alla mercé di gentaglia che campa con le prostitute, l’elusione fiscale e la cannabis, ora sorprendendovi del grado di scarsa empatia (e pessima memoria) che corre tra un italiano e un tedesco, ora meravigliandovi di quanto l’Unione europea sia una fogna schifosa al servizio del capitale finanziario anazionale, lo stesso a cui volete definitivamente regalare la Penisola. In realtà, caro lettore, loro queste cose le sanno: ricorrono al debito perché è lo strumento perfetto per imporre, dietro la fredda illogicità dell’economia capitalistica, il cappio del dominio politico. Il debito è la forma moderna della catena dello schiavo.

Caro senatore Zanda, non siamo in un film di Totò, l’ha detto lei stesso, ma mi permetta di usare un ci faccia il piacere. Fateci la cortesia, andatevene. Per favore, scomparite. Perché più si comprime la vita di un popolo, maggiori sono gli insulti e le viltà che si rivolgono contro masse inermi e impoverite, più grande sarà la reazione sacrosanta e implacabile: tutto si paga. Il vostro disastro, quarant’anni di menzogne e tradimenti sono finalmente emersi. Si chiamano tagli alla sanità, ospedali chiusi, servizi sospesi, medici insufficienti, attrezzature carenti. Sono le migliaia di morti causati da scelte precise e volute: euro, austerità, indipendenza della banca centrale, liberismo. I fatti hanno la testa dura. La Costituzione della Repubblica, il drappo insanguinato della Resistenza, noi lo raccoglieremo dal fango in cui l’avete gettato per ingraziarvi lo straniero e lo porteremo di nuovo in alto a splendere, ripristinando la legalità costituzionale e realizzando quella civiltà del Lavoro che resta, ora e sempre, il fine e il desiderio di milioni di lavoratori italiani.