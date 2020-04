Il primato della filosofia lo si vede in questi casi.

È un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve pur fare. Covid-19, Orbàn e l’Ungheria, decreti, leggi e commi della costituzione, l’Europa e la BCE, tutte le modifiche dei DPCM, assetti politici e geopolitici. Sembra che questa forzata convalescenza ci stia facendo diventare tuttologi, alimentando quella competizione irrefrenabile a chi sa più dati, leggendo e rileggendo articoli online fino alle due di notte, con gli occhi rinsecchiti fissi sugli schermi di smartphone o laptop, per poter dimostrare poi con qualche commento su Facebook che la si sa più lunga di altri, perché “ci si è informati di più”. Il vero problema, ahinoi, non sta nell’essere semplicemente informati, bensì nell’essere formati per poter informarsi. Soluzioni “tappo” ad una nave che fa acqua da tutte le parti, come è quella di un task force che indica semplicemente dei contenuti e non mira a formare le coscienze sono, oltreché faziose, destinate a lasciare il tempo che trovano.

Di questi tempi, si riconosce sempre di più il valore della Filosofia e dell’argomentazione di qualità che solo questa permette di acquisire. La tanto vessata materia inutile, permette invece di orientarsi nel mare di melma d’informazione da cui ci troviamo sommersi, oggigiorno quadruplicata rispetto alla quotidianità pre-pandemia. La ricerca delle cause prime e delle cause ultime, le dodici categorie di Kant, la differenza tra forma e contenuto, l’elenchos, l’apagogia, la correlazione che non implica necessariamente la causazione. Questi sono strumenti concettuali che solo la Filosofia possiede, e che da essa sono state trasmesse al pensiero scientifico occidentale.

La Filosofia non serve, scrive da qualche parte Aristotele, proprio perché non è serva di niente. E tale purezza emerge proprio in situazioni come questa, dove ognuno vuole ergere il proprio sapere particolare a Verità, pretendendo di dire il senso del mondo attraverso gli strumenti offerti dal proprio sapere particolare. Ma questo è contraddittorio: la parte non può dire il senso del tutto, se non dalla sua visione di parte in quanto parte. La Filosofia ha questo di proprio: che indaga la struttura formale del senso del mondo in quanto tale, prescindendo da saperi specializzati. Ecco perché poi, nello specifico-tecnico essa risulta inutile, non serve, cioè, proprio nel senso che non si tecnicizza, altrimenti perderebbe la qualità e capacità fondamentale (Grundvermögen) purissima di tenere sempre in vista l’orizzonte di senso, come la vedetta di una nave è sempre vigile sull’orizzonte, che offre albe e tramonti spettacolari, sulla stella polare la notte e sugli ostacoli che il macchinista, pur essendo eccellente conoscitore del motore della nave, in sottocoperta, non può vedere.

Scrive Hegel nella Scienza della Logica «Ogni finito ha questo di proprio, che sopprime sé medesimo»: ogni sapere finito che si pensa infinito, sapere ultimo, sapere che dice il senso del mondo, arriverà sempre ad un’autocontraddizione, a scoprirsi come finito, attraverso il travaglio della coscienza, direbbe il filosofo tedesco, attraverso il cammino della propria coscienza che è inevitabile e necessario, la «via del dubbio e della disperazione», la definisce. Chi sta nella convinzione di possedere un sapere autosufficiente ricorda molto la seconda figura descritta nella Phänomenologie des Geistes: si è nella parvenza che la conoscenza globale sia esattamente la propria conoscenza particolare relativa all’oggetto, al tema, alla nuda cosa. Ma la nuda cosa ammantata di un sapere particolare è niente. Servono proprietà universali. L’anima bella che crede di conoscere in toto come stanno le cose del mondo, la cosa in sé stessa (die Sache Selbst), perché ha letto articoli su articoli, o perché orgogliosamente conosce perfettamente il manuale di diritto privato sul quale ha ottenuto un bel 30 e lode all’università, rivolge lo sguardo nella ricerca del sapere sempre all’esterno con immediatezza, verso un oggetto ma in quanto tale è uno, e quel suo sapere è incapace di legare assieme, collegare, avere una visione totale, mossa dalla brama, attraverso il desiderio di “conoscere” di più di quel tipo che ha condiviso quel post su Facebook, così “ora gli faccio vedere io che le cose non stanno come x ma stanno come y”.

Questo è il risultato di una logica comunicativa usata dai mass media ma da cui, ancora una volta, la Filosofia può metterci in guardia. Ogni coscienza nel momento in cui manifesta una conoscenza ha un bisogno fortissimo di riconoscimento e approvazione. Così l’opinione è facilmente divisa in pro e contro relativamente ad una certa posizione, e quel pensiero che sa ricamare “a mano”, sottile, faticoso ma elegante è timbrato come “respinto”: la complessità è sempre più sinonimo di qualcosa di negativo, di astruso, di lungo e prolisso, qualcosa da evitare. È un richiamo per la coscienza, è quel cammino del dubbio e della disperazione che oggi nessuno vuole più fare, che sempre meno è permesso fare. Molto più facile leggere un articolo che “ti dà ragione”, che ti propone delle lenti colorate con cui guardare il mondo – magari assieme ad una montatura alla moda scontata se “clicchi subito” – piuttosto che leggere la Fenomenologia dello Spirito, mettere alla prova del nove la propria conoscenza attraverso il Tractatus di Wittgenstein o un saggio di Emanuele Severino. Queste pagine richiedono fatica, una fatica che non ha nulla a che fare con l’indottrinamento scolastico-universitario, non si trovano nozioni. Il senso del mondo non è una nozione.

Il primato della Filosofia si vede in casi come questi: essa non si lega a nessun sapere particolare, riconosce il grado di verità e l’essenza di ogni opinione. L’elemento tecnico è qualcosa di strumentale, necessario, fondamentale, ma delle cose conosce solo il senso che proviene dal suo essere tecnico, chiuso nel proprio ambito. In realtà, la Filosofia ha già fatto un’ammissione di colpa. Essa stessa negli ultimi due secoli ha offerto la testa della Verità su un vassoio d’argento alla Tecnicizzazione di ogni verità: Dio è stato ucciso, ogni verità è possibile, tutto e il contrario di tutto hanno lo stesso valore, la Filosofia ha aperto la porta allo spettro del Nichilismo, che ora è servo della Tecnica.

Ma la forza di questo Pensare, senz’altro colpevole storicamente per ciò che ha detto e talvolta per i propri silenzi, è l’autoconfutazione: intrinsecamente essa è un sapere processuale, a differenza di qualunque altra conoscenza tecnica e particolare. In sé ci sono le forze per volgere alla critica di se stessa e chiedersi quale possa essere la Verità di cui abbiamo di nuovo bisogno, visto che quella della tradizione si è rivelata inadeguata, visto che ha permesso la sua stessa uccisione.

Sembrerebbe però che, nonostante i vari sforzi per ribadirlo, nessuno voglia più fare la fatica di ascoltare cos’ha da dire la Filosofia, e quindi sorge spontaneo chiedersi: la Filosofia, così democratica e così vessata dalla stessa digital-democrazia, è davvero per tutti? La Filosofia, essendo la vedetta che sta urlando avvisandoci che stiamo andando a sbattere contro un iceberg, essendo la scacchiera su cui si sono da sempre giocate tutte le partite della storia e delle scienze, deve davvero consegnare il proprio sapere purissimo alla banalità di chi cerca immediatamente e ostinatamente la prassi per risolvere il problema, senza volgere la critica innanzitutto al proprio modo particolare di pensare?

Un consiglio non richiesto ma sentito davvero, almeno per una prassi filosofica (dove “filosofia” non significa banalmente “amore per il sapere” ma “mettere in luce”): chiediamoci di più “da cosa muovo quest’argomentazione? Da un sapere particolare?”. E in maniera più personale: “Da quanti anni mi occupo di questa materia? Che autorità e credibilità sociale ho io nel poter dire questo?”. L’illimitatezza e l’apertura vengono narrate come sinonimi di democrazia, ma la democrazia ateniese, se questo è l’ideale a cui ci rifacciamo quando pensiamo di poter esprimere qualunque sentenza, è bene ricordare che era basata su un criterio assiologico e per quanto innovativa, era pur sempre qualcosa di ristretto agli aristoi, ai migliori in quanto cittadini per ius sangunis (poco democratica per essere il modello dei giorni nostri, no?). Allora si capirà la debolezza e la vanità, di voler dire il senso ultimo e universale delle cose, in quanto mera opinione particellare. Che il particolarismo, invece, sia occasione di rinascita, di ripensamento, di autocritica prima ancora che di critica. Altrimenti, per la sola volontà di dire il senso del mondo in un commento su Facebook rimane valido un vecchio detto: un bel tacer non fu mai scritto.