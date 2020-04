La filosofia di Pasquale Galluppi, ovvero il termine ultimo di un movimento del tutto meridionale che, apportando significative novità all’empirismo moderno, si propone come valido punto di riferimento, italiano e, al tempo stesso, europeo, per la difesa incondizionata della libertà, imprescindibile fondamento di ogni genere di avanzamento.

A 250 anni dalla nascita del filosofo di Tropea (2 aprile 1770), alcune sue riflessioni in ambito teoretico, morale e politico rimangono significativamente degne di nota. Pasquale Galluppi si presenta come rappresentante più autorevole e termine ultimo di quel filone filosofico che Giovanni Gentile non esita a considerare “pensiero meridionale”; filone che si rifà, apportando rilevanti novità, in chiave materialistico-naturalista, all’empirismo moderno. Non a torto, da questo punto di vista, Galluppi può essere definito un pensatore del Settecento nonostante nei manuali di storia della filosofia il suo nome venga, sovente, accostato a Gioberti e Rosmini. Al pensatore di Tropea spetta, infatti, l’indiscusso merito di aver introdotto, in Italia, la filosofia europea moderna. E particolarmente rilevante, per l’appunto, risulta nelle Lettere filosofiche – ludicissima e brillante analisi della storia della filosofia moderna – il confronto con i più grandi pensatori moderni quali Cartesio, Leibniz, Locke, Condillac, Hume e Kant.

Ma, di certo, non si può comprendere a pieno la figura di Galluppi senza fare i conti con gli avvenimenti storici che investono la penisola italiana e, in particolar modo, il Regno di Napoli nel 1799 o limitandosi a relegare il suo pensiero a un ambito esclusivamente teoretico. La Rivoluzione napoletana del ’99, difatti, segna non solo il pensiero, ma l’intera formazione di Galluppi. Ed è proprio in un tale contesto che si possono rintracciare i germi che caratterizzano le riflessioni più mature sulla libertà, sullo Stato e sulla morale; riflessioni che, insieme a quelle, propriamente teoretiche, presenti negli scritti principali dell’autore (Saggio filosofico sulla critica della conoscenza, Elementi di filosofia e Filosofia della volontà), contribuiscono a rendere il filosofo di Tropea un pensatore “integrale” e, a tutti gli effetti, “europeo”, il cui sistema, fondato sulla ricerca di quelle “verità prime” che, essendo oggetto di intuizione, rappresentano le basi di qualsivoglia altra conoscenza, si configura non solo come un’autorevole risposta ai problemi lasciati aperti da razionalismo, empirismo e kantismo, ma anche come valido punto di riferimento per gli sviluppi della filosofia moderna, da un lato, e dei vari movimenti politici di ispirazione liberale, del XIX secolo, dall’altro.

Di qui il carattere squisitamente “europeo” della filosofia di Galluppi, il quale, però, è da considerarsi, principalmente, filosofo integrale per l’alta considerazione che nutre nei confronti della filosofia; la filosofia, da questo punto di vista, è sapere critico che, come tale, annulla qualsiasi partizione e abbraccia tutti i campi dell’attività umana. Nessuna scienza, infatti, può prescindere dal ragionamento corretto.

Le scienze son differenti fra di esse, per l’oggetto diverso che esse si propongono di farci conoscere. Così l’oggetto dell’aritmetica consiste nelle relazioni dei numeri; l’oggetto della dinamica nelle leggi del moto e dell’equilibrio de’ corpi solidi; l’oggetto della scienza agraria è la fecondità de terreni. Il pensiero umano è tale che esso è insieme il mezzo di farci conoscere le cose, e può essere esso stesso oggetto da doversi conoscere. Concatenando una serie di raziocinii col fine di conoscere un oggetto qualsiasi, si ha una scienza particolare. Concatenando una serie di raziocini col fine di conoscere lo stesso raziocinio, avremo la scienza del raziocinio, che chiamasi logica. In generale, concatenando una serie di raziocinii per far conoscere il pensiero umano ne’ suoi elementi, nelle sue funzioni e nelle sue leggi, si ha una scienza del pensiero umano. A questa scienza del pensiero umano io do il nome di filosofia. Io vi ho già dato una nozione precisa della filosofia. […] La differenza ultima, che distingue la filosofia da tutte le altre scienze, è l’oggetto particolare che cerca di far conoscere la filosofia, e questo oggetto è il pensiero umano. (P. Galluppi, Lezioni di logica e metafisica, vol. I, 1845)

Non è affatto esagerato, a proposito della riflessioni galluppiane, parlare di una vera e propria enciclopedia del sapere umano, i cui punti di partenza, però, sono le verità prime del me e del fuori di me. Di fatto, la percezione immediata dell’esistenza di me che conosco non solo rappresenta un vero e proprio rovesciamento della filosofia cartesiana, trattandosi di verità indeducibile e sperimentale, ma costituisce anche la prova più evidente di come la filosofia galluppiana ancori saldamente la coscienza all’esperienza. E questo è un punto fermo sia per quanto concerne l’ambito teoretico che per quello pratico. È molto forte, da questa prospettiva, inoltre, l’influenza della dottrina “sensista” elaborata dall’illuminista Condillac, che lo stesso Galluppi non esita a riprendere ed elogiare. Perciò, si può, senza dubbio alcuno, affermare che Il “sensismo” di Condillac determina il carattere precipuo di tutto il sistema galluppiano.

Circa il 1800 lessi le opere dell’abate di Condillac. Qui cominciò la seconda epoca della mia vita filosofica.

Galluppi si rivela, soprattutto, un convinto assertore delle libertà di coscienza e di pensiero, altre “verità prime”, che, in quanto tali, sono “naturali”, inalienabili, illimitate, indeducibili e sperimentali; in altri termini, indispensabili presupposti di tutte le altre fondamentali liberà. Se si accetta questo discorso, allora, appare sempre più chiaro che nessun tipo di potere può limitare, minare o, peggio ancora, revocare tali libertà, proprio perché indissolubilmente legate alla natura e alla coscienza dell’uomo. Risulta evidente, così, il forte legame della filosofia del pensatore di Tropea con il pensiero di Locke, principale rappresentante dell’empirismo inglese, nonché padre spirituale del liberalismo moderno. E altrettanto evidenti appaiono il superamento dei confini nazionali e il costante dialogo con la filosofia europea moderna. Motivo, questo, che si configura come grande merito del filosofo calabrese.

V’ha una legge anteriore allo stabilimento del potere politico, legge immutabile, universale, a cui non possono esser giammai contrarie le leggi positive delle nazioni. È questa la legge di natura. In forza di questa legge, l’uomo non può giammai obbligarsi di agire contro i dettami della coscienza. La coscienza non è certamente una guida sicura; si può agir male seguendo una coscienza erronea, ma si agirà male ancora facendo il bene in contraddizione dei dettami di una coscienza erronea. La regola della moralità delle azioni è la coscienza uniforme alla legge. (P. Galluppi, Opuscoli politico-filosofici sulla libertà, 1976)

Galluppi, quindi, è a tutti gli effetti un pensatore europeo, capace di elaborare un impianto speculativo altrettanto europeo, destinato a conoscere importanti risvolti pratici. Le riflessioni sulla morale, infatti, presentano un’importante novità, rispetto alla tradizione: Galluppi, a tal proposito, si attesta saldamente su posizioni “antidualistiche”, secondo cui l’uomo è, nel contempo, agente fisico e agente morale. Non vi è possibilità alcuna, infatti, di disgiungere o opporre i due ambiti, proprio perché felicità e dovere coesistono perfettamente. Quando, nel libero agire umano, la coesione di questi due elementi è rispettata, allora, si ha il bene. Tutto ciò segna, nettamente, il superamento del kantismo e, in generale, di tutti i sistemi improntati su un rigoroso dualismo. Scrive, Galluppi:

L’uomo è certamente un agente fisico della natura. Egli è ancora un agente morale. Con queste due proposizioni io intendo dire che, nelle operazioni volontarie, l’uomo si dee riguardare sotto due principj delle sue operazioni, uno de’ quali è la propria felicità, l’altro il proprio dovere. Considerato l’uomo come disposto o mosso ad operare pel fine della propria felicita, io lo chiamo agente fisico della natura. Considerato l’uomo stesso come disposto o mosso ad operare dal principio del proprio dovere, io lo chiamo agente morale. Per denotare con un solo nome i due principj enunciati io mi servo del vocabolo bene. Io perciò intendo per bene l’adempimento del dovere, ed il conseguimento, della felicità. L’uomo dunque, considerato come agente volontario, è disposto o mosso ad operare dal bene. (P. Galluppi, Filosofia della volontà, vol. I, 1832)

L’eredità più importante del filosofo di Tropea, pertanto, è rappresentata da una vera e propria esaltazione della libertà, libertà da intendersi non come libertinaggio, “rivoluzionarismo” o anarchia, letture e significati del termine dai quali Galluppi si mantiene sempre molto distante, bensì come primo elemento strettamente connaturato alla natura stessa e, a tutti gli effetti, “verità prima” sulla quale edificare ogni genere di bene. Il progresso, così, non è mai determinato da drammatiche lacerazioni, rotture o repentini cambiamenti, ma solo da graduali e faticose conquiste, derivanti, principalmente, dalle opere degli uomini illuminati dal corretto uso della ragione. E in ciò la filosofia è insuperabile magistra vitae. A 250 anni dalla sua nascita, resta questo, senz’altro, l’insegnamento più prezioso e più attuale di Pasquale Galluppi, un filosofo mirabilmente “europeo”.