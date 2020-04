Il conflitto sociale e politico nel pensiero di Niccolò Machiavelli.

Nell’ordito dell’umano lungo complesse epoche si intreccia il “conflitto”: un’arte che si impara a scuola, sì a “scuola dell’Io”, come ha di gran lunga discusso uno dei più grandi filosofi della modernità: Georg Simmel. Ed è ciò del quale sembra interessante argomentare in un odierno presente sotteso da tale umano vincolo.

Evidenziando opportunamente che la presenza di questa condizione umana non si esaurisce nel presente, non è dominabile nell’infinita destinazione del pensare, rimanda a una causa e anche la ragione filosofica viene chiamata a dare spiegazione e interpretazione delle sue componenti essenziali, in virtù di ciò che andremo ad argomentare per tentare di dar luce al sommerso. Ma se pensiamo che il potere sia numerabile, il conflitto è invece plurale e il segno dell’esistere che si rivela fenomenicamente e a ragion di questo pare essenziale argomentare tale essenza dell’umano in una Contemporaneità in cui il conflitto ha ceduto il posto al potere della superficialità, alla grande confusione che in particolare, lo studioso Antonio De Simone attraverso Machiavelli e Post res perditas. Discorsi su Machiavelli. Lezioni Urbinati (2019), ribadisce in una circolarità dialettica che muove da L’arte del conflitto. Politica e potere da Machiavelli a Canetti. Una storia filosofica (2014), passando in Dismisure. Abensour, Machiavelli e la contemporaneità (2017) e persistendo nella condizione del “naufragio”, “Naufragi. La trama dell’umano nel conflitto filosofico e politico del nostro tempo”, invita a riflettere sull’agire responsabile dove l’individuo spesso fugge nascondendosi nei meandri della libertà.

Il fatto della responsabilità nella sua dimensione diacronica, come sostiene Ágnes Heller, che ha posto l’accento sull’affaire quotidiane, pervade la nostra esistenza densa di antinomie, sia essa una responsabilità retrospettiva (in cui il nome è sempre al singolare), sia essa una responsabilità prospettica (in cui il nome può anche essere al plurale). L’attore, sulla scena della commedia umana, è sempre responsabile (Etica generale, 1994). Eppur tuttavia di converso a quanto detto dalla filosofa Heller, il mondo sociale fugge anche dalle responsabilità, considerandole – come è evidente – parte di un “patetico repertorio archeologico” (Dismisure, p. 96).

Cos’è il conflitto dunque se non ciò che Machiavelli – il fil rouge della trilogia de simoniana – considera attuabile nel proscenio politico; d’altronde anche la contemporanea Arendt sottolinea che l’agire individuale e sociale coincidano con quello politico. E proprio attraverso Machiavelli, un ‘classico del presente’, si comprende come la società, di conseguenza la politica si misuri e si rapporti con il “conflitto” cercando di tramare attraverso maschere e menzogne in una corruzione pervasiva, indicando le direzioni per raggiungere gli scopi e “la stanza dei bottoni” e assurgere così a ruoli di potere. Ecco allora che diventa una vera e propria “arte del conflitto” dalla quale vincono le scelte strategiche, non sempre giuste per i più, la condotta di chi governa, le abilità: “Il politico non immagina il mondo come dovrebbe essere, ma come è per il progetto” (L’arte del conflitto, p. 64) e dunque, il politico per Machiavelli è “bestia”, “animale”, “centauro” perché possiede il monopolio della violenza. La filosofia machiavelliana disvela giustappunto – con il Principe – come gli uomini siano “ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, cupidi del guadagno”. In riferimento all’uso di maschere e di animali anche Nietzsche lo fa nelle sue opere per raccontare il genere umano, le sue forze e le sue fragilità. Un palcoscenico dell’azione individuale e sociale che contraddistingue l’essenza dell’individuo nella sua inquietudine conflittuale, tendendo a risolverla per raggiungere i suoi scopi con la “menzogna”, persino vitale.

Studiare Machiavelli aiuta a prendere coscienza di ciò che è l’uomo e forse ad aggiustare il tiro finché persiste la consapevolezza della vita facendo cadere le maschere, evitando di ritrovarsi a un tratto con volti scarni e sciapiti dall’usura del tempo “tragico” vissuto. Machiavelli è autore di una biografia in cui si intrecciano dimensione pubblica e privata, ma è anche scrittore di teatro che ci ha mostrato – osserva De Simone – con il ghigno non solo obliquo della sua penna come l’avidità del denaro, l’utile, il piacere, il desiderio, l’esercizio del potere interagiscano reciprocamente nella fenomenologia della commedia umana, nella sua cifra antropologica e ontologica centrale che riguarda la soggettività politica e l’agire politico.

Machiavelli spaventa. Disorienta. Lascia attoniti. Ma senza Machiavelli probabilmente non si potrebbe comprendere l’umano nella sua totalità: se Simmel ne affronta l’agire quotidiano dell’individuo e della società nella prospettiva filosofica e sociologica, Arendt riferendosi nei suoi scritti anche alla filosofia politica del Machiavelli, prospetta una teoria politica derivante certamente dalle condizioni tragiche vissute di persona; Machiavelli non ha vissuto la tragedia del totalitarismo, ma sa raccontarla e forse è proprio questo che mette fuori gioco l’uditore. Racconta il conflitto, le sue contraddizioni, il carattere tragico che ne consegue. E per di più, con un discorso filosofico Antonio De Simone in Post res perditas traccia la figura del Machiavelli e attraverso e oltre Machiavelli: l’uomo. Nello stile nicceano, simmeliano, ma non solo, dei Maestri dell’Ottocento tiene le sue lezioni e con ironia socratica solleva l’attenzione, nel senso di “attesa” verso ciò che non si conosce o che resta celato. E dunque, la maschera, la menzogna caratterizzano anche le relazioni politiche che di per sé “richiedono l’ipocrisia in quanto sono relazioni di dipendenza tra soggetti che hanno interessi di conflitto e che sono incapaci di aderire a prescrizioni morali.

Le lusinghe, gli accordi, le alleanze, gli inganni fanno parte della pratica e della retorica politica poiché gli stessi legami politici sono legami di dipendenza e di potere, e questa dipendenza è generatrice di ipocrisia” (Post res perditas, p. 163); relazioni politiche-relazioni sociali: un parallelismo che costituisce l’unicità dell’umano. D’altronde, l’uomo non è governato solo da “cose” amabili, anzi, è fondamentalmente egoista e inaffidabile, nonché ipocrita, poiché il conflitto è potenziato dalla forza del desiderio di avere ciò che appartiene agli altri. Gli umani mentono, ingannano, si auto-ingannano, sono dissimulatori, volubili, simulatori: complicato muoversi nella contingenza di una vita “precaria” e “artificiale”; per questo che il filosofo Cacciari sottolinea come Machiavelli abbia “eliminato le maschere, l’ipocrisia, il simulare e il dissimulare con cui gli uomini reciprocamente si ingannano eliminando quelle finzioni che sono le stesse opere più grandi, quasi in lotta contro il tempo che tutto divora”. È un tempo che divora l’uomo vorace in una “contingenza di occasioni e di opportunità” che si rincorrono, a volte sfuggono, provocando inquietudini, conflitti irosi. Patologie che incarnano il Contemporaneo.

Vita, conflitto, potere: superficialità e profondità si liquefanno, diventando così indistinguibili. Una contraddizione antropologica che il genere umano vive sin “dalla notte dei tempi”. E non finisce qui. Poiché riguardo il ruolo della ‘maschera’, pare opportuno riprendere Elias Canetti, scrittore di chiara fama, che descrive le molteplici fenomenologie riguardanti l’uomo e la massa e, nello specifico, concepisce la maschera come parte della metamorfosi umana: indispensabile, rigida, costante. Scrive infatti Canetti in Massa e potere: “La maschera crea una figura; è intangibile, stabilisce una distanza tra sé e l’osservatore.

Essa può avvicinarsi maggiormente all’osservatore stesso – forse durante una danza -, ma questi per parte sua, deve restare là dove si trova. La rigidità di forma diviene anche rigidità di distanza: il fatto che la maschera, non muti affatto, è appunto ciò che la rende allontanante. Immediatamente dietro la maschera comincia il mistero” (2015, p. 455). “Con essa sorge e decade il dramma”; e con essa la persona quotidiana si trasforma nella sua quotidianità. Certi che le maschere possono essere molteplici, il gioco a volte assumere toni tragici prosegue sino a che le necessità lo richiedono. Tuttavia nel gioco del “limite del vissuto” si paventa il ‘conflitto’ che non potendo essere risolto, si legga anche Simmel a riguardo, definito tra l’altro “filosofo del conflitto” (A. Dal Lago), si apprende a regolarlo – secondo Machiavelli – dalle strutture istituzionali che offrono all’individuo una valvola di sfogo. Intrecci. Conflitto e potere. Il gioco è presto fatto.

L’affascinante ed enigmatica figura di Niccolò Machiavelli: un pensatore politico “a volte trascurato e incompreso dai filosofi contemporanei eppure decisivo nella battaglia culturale delle idee nel contemporaneo, nella crisi del presente, come irrinunciabile necessità dello spirito critico” (Post res perditas, p. 53); di sicuro non si può ridurre la figura del Machiavelli all’ormai catodica espressione “il fine giustifica i mezzi” in un erroneo e semplicistico significato. Il fiorentino “sulfureo, ironico e tragico come se camminasse nell’inferno, mantenendo però sempre il gusto per l’eccezionale allorquando indaga e scrive sull’origine e i fondamenti dell’ordine politico e della sua decadenza”.

D’altro canto, il filosofo Antonio De Simone ne interpreta nuances, humours, caratteristiche tra fenomenologia ed ermeneutica tratteggiando l’essenza antropologica dell’umano dove lo studioso, il lettore potrà comprendere come nelle lezioni urbinati raccolte in “Post res perditas” non trapeli staticità nella narrazione biografica del Machiavelli, e del saggista De Simone che rivolge lo sguardo alla storia attraverso fonti, agli studiosi con le loro voci in un intreccio armonico, ordinato all’interno di una dinamicità che rende giustizia a una soggettività complessa come quella del Machiavelli. Come la natura dell’umano. E anche grazie alle opere del Niccolò si comprende il conflitto sociale e politico: un esempio potrebbe essere la relazione tra ‘principe’ e ‘popolo’ che non si configura “come un rapporto affettivo, basato sull’amabilità, la gentilezza e l’affabilità reciproca. Si tratta, infatti, di una relazione che non nasce per amore, ma per paura: la paura del principe, che teme che le congiure dei grandi lo porteranno alla rovina, e la paura del popolo, che ha timore di essere privato dei suoi beni” (Post res perditas, p. 237).

Vi dice nulla la “paura”? Paralizza. Offusca il pensiero. Crea il caos quando diventa ‘angoscia’ e comporta la “tragedia”. E di tragedie nella Storia si può narrare. Non per ultima quella che si sta vivendo dall’inizio del 2020 e che ha assunto ormai contorni globali: il “virus Covid-19”. Un “virus” che dimostra la tipologia dell’umano: specchio del comprendere sia sociale sia politico. Una vera e propria globalizzazione virale che richiede paradossalmente un protezionismo e un confinamento spazio-temporale con crollo repentino del “capitale”. L’umano non cambia. Semmai mutano le ‘maschere’ nelle loro metamorfosi ma non l’essere umano e De Simone lo aveva predetto nell’opera L’arte del conflitto sottendendo attraverso i “passaggi di filosofia politica contemporanea” le “metamorfosi della democrazia”, “oltre l’ombra dell’uno”; ciò che anche il giurista Gustavo Zagrebelsky in Imparare la democrazia (2007) analizza e il politologo David Runciman con il suo saggio Così finisce la democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta (2019) sostiene, conducendo le riflessioni sulla “democrazia” a un pensiero quasi apocalittico, cioè alla “fine della democrazia”. Si legge d’altro canto già ne L’arte del conflitto: “Nella condizione intersoggettiva contemporanea, segnata da un allentamento della coerenza interna, dalla vulnerabilità di massa e dalla crisi di allocazione della libertà nel tardo capitalismo finanziario dell’età della globalizzazione, nelle narrazioni che continuamente su di essa si sovrappongono e che manipolano o falsificano la realtà, l’esperienza e il senso comune”, quando aggiunge Remo Bodei “prosperano la diseguaglianza e la corruzione”, la posta in gioco è la “democrazia”, – sussume giustappunto De Simone – che si mostra come un volto anemico, più consono alle debolezze e alla generale mediocrità degli esseri umani.

Tuttavia, per comprendere qualcosa in più sulla ‘democrazia’ e su ‘comunicazione’ e ‘potere’ mi permetto di far riferimento ad Habermas, filosofo francofortese, noto per la teoria critica sull’agire comunicativo, all’interno del quale si possono risolvere le contraddizioni tramite l’etica del discorso, il quale propone un’originale concezione della democrazia che nei suoi aspetti descrittivi aiuta a comprendere meglio le società complesse, e nei suoi aspetti normativi quello scarto che continua ad esistere fra l’idea di democrazia compiuta cui implicitamente facciamo riferimento e quello che, mutando un termine con una lunga storia, possiamo chiamare “le democrazie realmente esistenti”. Insomma, il gioco consiste nel considerare ciò che è da ciò che appare. Tra realtà e possibilità. Tra ciò che è e ciò che non è. A voi la decisione. Intanto, i giochi si giocano anche senza “attori” e sic stantibus rebus la storia si compie.

Tra filosofia e politica perciò e storia della filosofia politica muovendo dal “conflitto” attraverso Machiavelli, il “pensiero vivente”, De Simone pone in auge il fil rouge della soggettività, dell’individualismo: il conflitto e il potere. Categorie che sussistono – e per l’appunto argomentato – appartengono all’individuo, alla società, alla politica da sempre e ne stabiliscono le sorti delle Nazioni. E dunque, il monito che si potrebbe rivolgere ai contemporanei è quello di leggere e rileggere Machiavelli e la Storia d’Italia per capire e carpire l’Oggi che non è così banale come si vuol dimostrare né fatalistico il divenire se il politico, il filosofo, lo storico, il cittadino, ponessero la dovuta attenzione e riflessione all’agire umano. Su Niccolò Machiavelli e sull’umano agire si rivolge lo studio e l’approfondimento anche del filosofo e storico Michele Ciliberto, in particolare, in Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia (2019).

Nell’enfasi di un’espressione realistica Post res perditas: la constatazione di ciò che è l’essere umano, la politica, il potere e di ciò che nella speranza messianica o utopica potrebbe rappresentare, in fondo l’uomo è anche virtuoso e addirittura libero; e nell’attesa di acciuffare la “Fortuna” si potrebbe agire con responsabilità, abbandonando i “pensieri ciechi” parafrasando ancora Bodei e l’ozio vittimistico e paralizzante che più che constatare il “conflitto” lo sublima comportando la non conoscenza, la superficialità, che deviando l’agire umano lo indirizza verso ciò che Simmel definisce la “tragedia della cultura e della vita”. Ed è anche per tal motivo che De Simone affilando le armi della critica attraverso Machiavelli calca l’accento sulla “misera Italia” per mostrare ai contemporanei l’importanza dello Stato, della patria, dell’individuo nella sua reciprocità come l’unica via per evitare l’inferno, parafrasando – se necessario – “L’arte dello Stato” di Juan Manuel Forte Monge, storico machiavelliano.

Di converso, pensare la politica, secondo Hannah Arendt, può significare anche far ricorso all’uso di un potere che “corrisponda alla capacità umana non solo di agire, ma di agire di concerto, perché si tratta, infatti, di un potere che non è mai proprietà di un individuo, appartiene ad un gruppo e continua ad esistere soltanto finché il gruppo rimane unito”. Se il potere diventa un fatto strumentale, imposto dalla sola volontà di agire del singolo per il singolo, viene meno la capacità del potere di dialogare con la pluralità dei singoli e non ne può che conseguire un atto politico di violenza. Sottolineando per di più il pensiero teorico-politico della Arendt, la politica è la sfera dell’esistenza autentica, il luogo esclusivo e privilegiato dove all’uomo è dato realizzarsi in quanto uomo. Vige la legge della pluralità. Prevalgono il dialogo, l’amicizia per occuparsi del mondo comune e sentirsi parte di esso (H. Arendt, L’umanità in tempi bui, 2019). Mentre, il privato, di converso, diviene privazione di autenticità, ripetizione, routine.

In conclusione, muovendo dalla disamina attorno alle forme dell’umano: ‘conflitto’ e ‘potere’, utilizzando la cartina tornasole indicata da De Simone attraverso la trilogia su citata, se ne deduce che dall’arte del conflitto all’arte del potere, il pensiero e l’azione segnano un percorso indicando una direzione filosofica che risiede nell’arte del vivere, del ‘saper vivere’. Già Seneca lo insegnava: pensiero e azione in un unicum per apprendere appieno il senso della vita. Saper vivere e assumersi perciò la responsabilità di esserci per sé e per l’altro. Cercare se stessi: quella ricerca costante che guida Nietzsche, inesausto, sino alla fine dei suoi giorni. Una ricerca che consiste poi nella relazione per evitare di giungere a uno stato di pazzia e di isolamento. D’altro canto, il conflitto con sé e con l’altro si può comprendere e controllare nella reciprocità, nell’arricchimento di una relazione. Se pur con maschere, in verità: “tutto ciò che è profondo ama la maschera … a ogni spirito profondo cresce continuamente una maschera” (Nietzsche, Al di là del bene e del male). Ed è qui che si gioca la partita?