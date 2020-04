Il periodo di reclusione forzata ci costringere a vivere con noi stessi e a riflettere sulle nostre abitudini, le nostre scontatezze e presunte normalità

Più che la paura della morte, è forse la noia il sentimento più acre e ostile che affligge l’essere umano. Non a caso diciamo di “annoiarci a morte” proprio per esprimere la minacciosità che tale stato rappresenta nei confronti della vita, quella vita che vediamo come zampillio di possibilità, di creazione, ma, soprattutto, di azione. Ed è la nostra capacità di essere protagonisti, attori principali di quello spettacolo che è la nostra esistenza, che fondamentalmente vogliamo difendere dalle grinfie del tetro grigiore dell’indolenza, dell’accidia, della noia. La felicità, quel feticcio vago e mai definito, di cui non sappiamo farcene che un’immagine dai contorni sfuocati, ma al quale tanto teniamo, foss’anche come mero sogno e vagheggiamento, ecco, tale felicità cos’è se non una breve e flebile interruzione dell’imperante stato di noia?

Se i grandi classici del pensiero hanno una virtù, forse questa sta proprio nella luce che essi sanno gettare sulla condizione umana, luce alla quale siamo da sempre invitati ad attingere nuovamente. Ed è un pensatore del XVII secolo che risulta, da questo punto di vista, decisivo. Blaise Pascal ha infatti saputo, probabilmente come pochi altri prima e dopo di lui, tratteggiare con l’agile e penetrante guizzo della parola filosofica la condizione umana. Tanto nelle sue miserie, quanto nelle sue grandezze.

Quelle volte in cui mi sono messo a considerare le diverse forme d’inquietudine degli uomini, i pericoli e i dolori a cui si espongono, a Corte, in guerra, e da cui sorgono tante liti, passioni, imprese audaci e spesso malvagie, mi sono detto che tutta l’infelicità degli uomini viene da una sola cosa, non sapersene stare in pace in una camera. Un uomo che abbia abbastanza da vivere, se provasse piacere a restare in casa, non ne uscirebbe certo per andare in mare o all’assedio; […] e si cercano le conversazioni e gli svaghi del gioco perché non si sa rimanere piacevolmente a casa (Blaise Pascal, Pensieri, edizioni Utet, Milano 2014, pensiero n° 126).

Ed eccola la tiranna padrona dell’animo umano, la noia, ovvero quell’irriducibile incapacità di vivere serenamente paghi di se stessi che spesso proviamo al termine di ogni attività; anzi, a ben vedere, è proprio questo sentimento ad animare ogni nostro agire. Secondo il pensatore francese, infatti, la noia, lungi dall’essere un semplice accidente nel quale rischiamo di sprofondare quando abbiamo realizzato ciò che ci eravamo prefigurati di fare, è piuttosto la matrice originaria dalla quale prendono slancio tutti i nostri sogni e velleità: per noia abbiamo costruito imperi, sedotto uomini e donne, compiuto tanto i giochi più efferati e pericolosi quanto le più sciocche e meschine banalità. Il tutto pur di interrompere il tedio monotono che tale sentimento getta su di noi, poiché “senza distrazioni non c’è gioia” e anche un re “privo di distrazioni non è che un uomo pieno di miserie” (pensiero n°127).

E cos’è d’altronde quello che quotidianamente sperimentiamo sulla nostra pelle, ma che vediamo anche su quella dei nostri amici, dei nostri vicini mai così virtuali come in questi giorni di isolamento forzato, se non la lugubre mano della noia tesa sopra le nostre teste? A seguito dell’emergenza coronavirus, dal 9 Marzo di quest’anno l’intero Paese si trova in stato d’assedio: gli spostamenti sono vietati se non per le necessità più urgenti e gravi, e milioni di persone si sono così trovate a dover convivere con una dimensione pressoché dimenticata: l’isolamento.

In un’epoca che trova nell’iperconnessione una delle sue cifre distintive, essere costretti a starsene in casa propria, quella casa perlopiù vissuta come ostello nel quale rifugiarsi al termine della routine lavorativa, parrebbe una vera e propria manna dal cielo, un’occasione più unica che rara per riconquistare quel tempo perduto e sempre sottratto dalla tirannia del lavoro, una parentesi nella quale riscoprire se stessi, i propri interessi, e vivere a un ritmo più umano e rilassato le nostre vite. Eppure, quello che si vede sembrerebbe indicare ben altra cosa: fin dalle prime ore che sono seguite al sofferto annuncio del premier Conte, sono fioccati i casi di italiani che cercano in tutti i modi possibili di eludere questi vincoli, di aggirare i controlli delle forze dell’ordine; che si tratti di raggiungere il proprio partner o di portare a spasso il proprio cane per fare due chiacchiere con un amico poco importa: evadere dalle maglie della solitudine sembra essere l’impellenza dominante di questi giorni.

Sono state spese molte parole per illustrare le drammatiche verità che questo virus ci ha costretto ad affrontare, prima fra tutte la precaria e fragile condizione dell’esistenza umana, della quale dovremmo essere più umilmente coscienti e meno superbamente sicuri. Ma se tanta preoccupazione è giustamente concentrata oggi sulle conseguenze sanitarie ed economiche più immediate, ancora poco è stato detto delle perturbazioni psicologiche che questo virus lascerà in noi. Ed è proprio la noia quel mostro solitario che siamo tutti chiamati a fronteggiare nel nostro isolamento. Una noia che è incapacità di gestire di se stessi e il proprio tempo, quindi di guardare con onestà a noi stessi, a quel che siamo.

Eppure, come ogni trauma, anche il coronavirus porta con sé un duplice lascito: distruttivo e costruttivo. Se la prima lezione, dolente e pesante, è quella della vacuità di tante nostre attività, della loro natura prettamente strumentale consistente perlopiù nel tenerci distanti da quel vertiginoso vuoto che ognuno è per se stesso e che troppo raramente siamo abituati a fronteggiare, la seconda rappresenta tuttavia una preziosa possibilità, quella di prendere coscienza di ciò che veramente è importante nelle nostre vite, cioè gli altri. È nella socialità, infatti, che da sempre l’essere umano trova e prende appiglio per essere quel che è, per realizzarsi e per esistere appieno. Quello stare assieme che oggi, auspicabilmente per un breve e momentaneo periodo, ci è precluso, ma per il quale tanto sentiamo una implacabile nostalgia.

Quando Pascal ci dice che tutti, perfino i re, sono alla ricerca di divertissement, di distrazioni, letteralmente di fughe da se stessi (dal momento che è proprio quel che siamo che non riusciamo a fronteggiare, e che ci si palesa immancabilmente nei momenti di solitudine), è perché siamo sostanzialmente incapaci di riconoscere ciò che è bene per noi. Ci perdiamo nel pulviscolo di futilità che inutilmente speriamo possano colmare questo nostro deficit costitutivo, velleitariamente alla ricerca di una costellazione di valori nella quale trovarci appagati. Realizziamo, quindi, che tutta l’iperconnessione in cui ci troviamo non vale il piacere di una chiacchierata, il contatto con una persona cara, ma anche, in definitiva, con un qualsiasi essere umano, che sempre resterà irriducibile al surrogato virtuale datone dai social. Constatazione banale questa, certo, ma è proprio ciò che c’è di più ovvio che spesso ci sfugge, tendendo a sedimentarsi insensibilmente nelle pieghe dei nostri giorni e diventare abitudine. D’altronde la buona filosofia è quella capace di metterci in guardia proprio nei confronti di tutta la galassia delle scontatezze, delle presunte normalità che, a ben vedere, tali non sono.

La normalità che tanto ci manca, e che con tenacia e avventatezza cerchiamo di non abbandonare, al costo di andare contro non solo al buon senso ma anche alle direttive di sicurezza nazionale, può essere arricchita da un’accorta e paziente riconsiderazione della nostra quotidianità. Non per dare frutti oggi, non per sperare di cambiare qualcosa direttamente ora, come se si potesse veramente riplasmare l’attuale stato di anormalità nel quale viviamo. Occorre invece prenderne atto nel suo carattere di inevitabilità, senza tentare infantilmente di fuggirla, come si scappa da ciò che ci spaventa e ci inquieta. Ogni evento nasconde in sé un’occasione, e questa spietata parentesi di isolamento può essere sfruttata per non farci cogliere impreparati in quel domani quando torneremo alla nostra normalità, perché tutto ciò che ci sta accadendo ora non sia uno sterile ritaglio di vita ma proficua chance di rinnovamento e ristrutturazione di sé. D’altronde siamo ad aprile, è tempo di pulizie di primavera.