A cavallo tra il XIX e il XX secolo il Sud America, e in particolare l'Argentina, fu meta di correnti migratorie di popolazioni dai paesi del Levante. Oggi le comunità levantine islamiche si sono organizzate in enti e associazioni, che ricalcano la divisione musulmana tra sciismo e sunnismo, in un nuovo ed emergente fervore religioso.

In Italia ad oggi il dibattito politico è impostato sul tema dell’immigrazione, ma il nostro Paese ha nella sua storia un passato molto importante in materia di emigrazione. Una terra verso cui molti italiani emigrarono fu il Sud America, in particolare l’Argentina. In questo Paese le elezioni presidenziali si sono tenute lo scorso 27 ottobre, ma i partiti di governo e di opposizione argentini si scontrano prevalentemente sulla politica economica, mentre l’immigrazione non è ancora diventato un tema imprescindibile del confronto politico.

L’immigrazione italiana non fu comunque l’unica nella terra bagnata dal Rio de la Plata, nel periodo a cavallo tra XIX e XX secolo: un popolo che attraversò l’oceano Atlantico, come tanti nostri connazionali, fu quello degli arabi levantini. Per essi intendiamo la popolazione araba degli attuali Siria, Libano, territori palestinesi, Israele, Giordania e in parte Egitto e Turchia, dai quali emigrarono in diversi paesi dell’America Latina sia coloro che vivevano in condizioni di povertà sia chi voleva liberarsi dalla dominazione turca su quei territori facenti parte, fino al termine della Prima Guerra Mondiale, dell’impero ottomano. Per questa ragione, in Argentina, i levantini furono in principio considerati turchi, proprio perché si prendeva in considerazione la provenienza da un territorio della Turchia imperiale.

Degli arabi levantini d’Argentina, una larga parte era ed è di fede cristiana, soprattutto maronita, ma in questa sede concentreremo l’attenzione sui musulmani. Si tratta infatti della più grande comunità islamica dell’America Latina, con circa 700.000 credenti. Nello specifico, analizzeremo la presenza di comunità musulmane nella capitale, Buenos Aires.

Questi gruppi si possono naturalmente suddividere in sciiti e sunniti, anche se tale frammentazione, fino a pochi anni fa, in Argentina era poco percepibile. Nel quartiere Floresta i musulmani sciiti duodecimani o imamiti, la corrente maggioritaria dello sciismo, originari soprattutto del Libano, si riuniscono oggi nella moschea At-Tauhid. Iniziarono ad arrivare a Buenos Aires nella seconda metà dell’Ottocento e, nel 1937 alcuni libanesi sciiti bonaerensi – cioè di Buenos Aires – che si ritiene fossero imparentati tra loro, fondarono la Asociación Islámica de Beneficencia Al-Hagg Yusif, che svolgeva e svolge ancora attività sociali e religiose per gli appartenenti alla comunità, considerata un’unica grande famiglia.

Nei primi decenni di permanenza di questa comunità in Argentina, la religione fu messa tuttavia in secondo piano nella vita quotidiana; erano anni in cui si viveva un sogno parallelo a quello statunitense anche nel sud del continente americano. Il ritorno alla pratica della religione musulmana avvenne nei primi anni ’80 del Novecento, anche grazie ai rapporti di amicizia con la neonata Repubblica islamica dell’Iran. La loro moschea fu infatti inaugurata nel 1983, quattro anni dopo la rivoluzione iraniana del 1979.

Questo cambiamento rivoluzionò anche il modo di vivere la fede di molte donne della comunità, che incominciarono ad indossare il velo (hijab), fino a allora poco utilizzato. Nel 1985 fondarono un’associazione femminile, ancora oggi attiva, la UMMA (Unión de Mujeres Musulmanas Argentinas), per organizzarsi e avere un ruolo nella comunità religiosa e nella società argentina. Alcuni membri della comunità hanno creato negli ultimi anni un network, AnnurTV, che si occupa di politica internazionale, di politica argentina e della religione musulmana, ma anche di argomenti più popolari e leggeri, come la cucina araba. Si tratta della prima emittente di una comunità musulmana in America Latina, e si sviluppa tra web, tv e radio.

Gli sciiti argentini si riuniscono anche in un’associazione plurale, quindi non esclusivamente islamica, che è la Asociación Árabe Argentina Islámica, a cui appartiene la scuola dell’Instituto Argentino Árabe Islámico che fu visitata anche dall’allora arcivescovo di Buenos Aires, cardinal Bergoglio, oggi papa Francesco. Questa scuola è frequentata, proprio perché non settaria, anche da bambini cristiani, cattolici e protestanti. Un’altra associazione fondata recentemente da appartenenti a questa comunità è Acción Islámica Argentina, un ente di volontariato che si occupa di dare assistenza ai più deboli sia all’interno della comunità sia al di fuori di essa, con l’obiettivo di mostrare alla società argentina, in parte islamofoba, quali sono le caratteristiche dei veri musulmani, ad esempio la fede negli ideali di solidarietà e giustizia sociale.

Un’altra comunità sciita presente a Buenos Aires è quella alauita, gruppo religioso diffuso principalmente in Siria. Sono presenti sia nella capitale sia in provincia di Buenos Aires, più precisamente nel comune di José Ingenieros. Questa componente dello sciismo viene spesso considerata ai margini dell’Islam, ma a Buenos Aires gli alauiti sembrerebbero invece vivere in simbiosi con i propri fratelli. Si riuniscono, in città, nell’associazione La Union Alauita de Beneficencia, fondata nel 1936, e, in provincia, nella Asociación Islámica Alauita de Beneficencia (AIA), fondata nel 1943. Entrambe le organizzazioni si occupano della comunità con eventi sociali, culturali e sportivi. Come per gli sciiti, anche nel caso degli alauiti il risveglio della fede musulmana è avvenuto in buona parte grazie all’influenza su questa comunità della rivoluzione iraniana, sostenuta dal governo della loro terra d’origine, e cioè la Siria dei presidenti della famiglia al-Assad (anch’essi alauiti).

La principale guida della comunità alauita è l’imam Mohsen Gabriel Ali, che è a capo anche della Casa para la Difusión del Islam. Fondata nel 1996 in provincia di Buenos Aires, nel quartiere Ejército de los Andes del comune di Ciudadela, conosciuto come Fuerte Apache, considerato il quartiere più malfamato e degradato d’Argentina, reso celebre anche dal calciatore Carlos Tévez che qui è cresciuto.

L’obiettivo della Casa è proprio quello di portare il messaggio positivo di riscatto morale e sociale dell’Islam in questo luogo, entrando in contatto con gli abitanti in difficoltà del quartiere. Mohsen Ali è anche conduttore di un programma radiofonico in cui si discute di Islam, Argentina e politica internazionale, chiamato Al Quibla, trasmesso da Radio Armonía di Buenos Aires.

La comunità sunnita, la più numerosa (circa il 60% dei musulmani argentini), anch’essa formata per la maggior parte da levantini ma anche da immigrati più recenti, come algerini, senegalesi e pakistani, è rappresentata nella zona bonaerense soprattutto dal Centro Islámico de la República Argentina (CIRA), storica e principale organizzazione dei musulmani sunniti argentini, fondata nel 1931. Ha la sua moschea nel quartiere San Cristobal, inaugurata nel 1985, chiamata Al-Ahmad. Accanto alla moschea ha sede la Asociación Yabrudense de Beneficencia y Socorros Mutuos, fondata nel 1932 da immigrati siriani di Yabrud, città della Siria centro-meridionale al confine con il Libano, anche in questo caso per contrastare il disagio sociale e per organizzare eventi sportivi e culturali.

Il CIRA ha rapporti molto stretti con i governi argentini, tanto con quelli peronisti quanto con quelli di orientamento liberale, e ha anche in gestione sulla televisione pubblica argentina una trasmissione televisiva, El Cálamo, che si rivolge all’intera società argentina, senza settarismi. Anche Radio Argentina trasmette un programma radiofonico del CIRA, Al Risala. Possiede poi un istituto scolastico, il Colegio Argentino-Árabe Omar Bin Al Jattab, che ha al suo interno classi di alunni che vanno dall’asilo alle nostre scuole medie. Organizza corsi di lingua araba attraverso una propria scuola di lingue, Instituto de Cultura e Idiomas Al Ándalus, e corsi di studi religiosi con il proprio Instituto de Estudios Islámicos Abu Bakr Assiddiq.

Il CIRA ha anche la propria federazione giovanile, JUVCIRA, che organizza ogni anno un evento per i propri giovani: Encuentro Juvenil Islamico. L’organizzazione svolge per i musulmani d’Argentina un lavoro importante per quanto riguarda la certificazione Halal, che riguarda la carne ma anche altri cibi nonché farmaci e cosmetici, prodotti secondo le norme del diritto islamico. Il CIRA è infatti l’ente autorizzato dal governo argentino per questa attività, che prende il nome di Departamento Halal. Il Centro, con la sua moschea, è legato a uno dei principali punti di riferimento dell’Islam sunnita nel mondo: l’università al-Azhar del Cairo.

La più grande moschea sunnita dell’Argentina è però un’altra: è quella del Centro Cultural Islámico Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas Rey Fahd, inaugurata nel 1996. Questa imponente moschea, la più grande dell’America Latina, fu costruita attraverso un importante investimento del Regno dell’Arabia Saudita, e al governo del paese musulmano wahhabita è legata in modo stretto. Si trova nel quartiere Palermo, il più grande di Buenos Aires. Anche questo centro islamico, che coordina le attività della moschea, gestisce un programma radiofonico, Descubriendo el Islam, su Radio Palermo, e possiede un istituto scolastico omonimo, il Colegio Rey Fahd.

Sono presenti a Buenos Aires anche una comunità sufita, una comunità ahmadía – una delle molte minoranze interne al mondo islamico, di origine indiana – e la Fundación de la Amistad Argentino Turca, legata al controverso teologo turco Fethullah Gülen.

Se ci sia oggi, anche in Argentina, una divisione tra i musulmani, tra filo-iraniani e filo-sauditi, in questa terra a netta maggioranza cristiana, non è sufficientemente chiaro. Ciò che lo può far pensare è però la fondazione, pochi anni fa, della Federación de Entidades Islámicas de la República Argentina (FEIRA), di cui fanno parte le comunità sciite e alauite bonaerensi ma non il CIRA, né tantomeno il Rey Fahd.