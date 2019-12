L'ascesa di una leader carismatica e fuori dagli schemi, oggi in corsa per le primarie democratiche. I legami con Chris Butler, suo maestro spirituale e leader della Science of Identity Foundation, e il suo atteggiamento conciliante verso l'amministrazione Trump la rendono uno dei candidati più interessanti che si affacciano alle prossime presidenziali USA.

(Dal ​New Yorker del 6 novembre 2017, di Kalefa Sanneh)

Quando Tulsi Gabbard arrivò all’aeroporto Lihue, sull’isola hawaiana di Kauai, fu accolta da una collana di fragranti fiori di frangipane, una piccola bottiglia di acqua di cocco, un sacchetto di mango e una pioggia di notifiche sul cellulare. Era il Memorial Day, e la Gabbard aveva accettato di parlare a una cerimonia in onore dei veterani al cimitero militare locale. Molti dei presenti sarebbero stati compagni e compagne di leva: dal 2003 infatti, Gabbard fa parte dell’Army National Guard, sotto cui ha completato una missione di servizio in Iraq. Inoltre quasi tutti sarebbero stati suoi elettori, visto che dal 2012 la Gabbard è rappresentante al Congresso degli Stati Uniti del secondo distretto delle Hawaii, quello che include l’intero arcipelago hawaiano meno Honolulu, la capitale. Gabbard vide la sua coordinatrice locale, Kaulana Finn, la abbracció e salì sulla sua macchina. “Appena atterro qui, mi arrivano messaggi da gente che dice: ho sentito che sei a Kauai, cosa fai di bello?” disse Gabbard sorridendo. “Non credo sia possibile fare niente qui senza che tutti lo vengano a sapere”.

Tutti i politici devono mostrare di amare i cerimoniali patriottici, ma la Gabbard è una delle poche che sembra non dover fingere. Ha trentasei anni e la capacità di emanare sia entusiasmo giovanile che matura saggezza. Anche le sue convinzioni politiche sono ibride. E’ una convinta sostenitrice di Bernie Sanders con ugualmente ferventi tendenze bipartisan — è conosciuta al contempo per la sua sollecitudine sul tema del trattamento dei veterani di guerra e per la sua opposizione all’interventismo americano in politica estera – E’ anche vegetariana e hindu praticante — la prima hindu eletta al Congresso — oltre che surfista provetta e atleta di successo.

A Capitol Hill viene spesso vista come un’affascinante anomalia, una sorta di mascotte hawaiana favolosamente fuori posto fra tutti i suoi colleghi incravattati. “Sembra uscire direttamente dal casting principale, se stai cercando un’eroina” dice l’attivista Van Jones. Trey Gowdy, repubblicano del North Carolina, è uno dei suoi migliori amici al Congresso. Lui l’aveva adocchiata per la prima volta durante una seduta alla Camera, mentre le sedeva di fronte sulla sponda repubblicana:

Sembra orribile a dirsi, ma è vero – bisogna ammetterlo, è carina. Quindi se stai seduto da quella parte, e magari l’intervento é un po’ noioso, non puoi fare a meno di notarla.

La notte dopo l’elezione di Gabbard, Rachel Maddow di MSNBC profetizzó: “E’ sulla strada che porta a diventare molto famosi”.

Mentre andavano alla cerimonia, Finn si fermò un attimo a casa cosicché Gabbard potesse cambiarsi e indossare l’uniforme militare che aveva portato con sé, in una borsa della lavanderia, come bagaglio a mano. Finn le diede un’occhiata materna. “Hai il cappello?” chiese, ma poi si corresse. “Porta pazienza. Non conosco la terminologia militare”. Gabbard rise e disse la parola giusta: “Berretto”.

Aveva portato il proprio, e poco dopo era già diritta sull’attenti al Kauai Veterans Cemetery, dove le tombe dei soldati erano ricoperte da bandiere americane e qualche giovane recluta del reparto R.O.T.C. stava di guardia all’entrata. Era un giorno caldo ma ventilato, con gli uccellini che cinguettavano e qualche gallinella selvatica che scorrazzava tra le lapidi. C’era un podio circondato da ghirlande di fiori di fronte a un murale a mosaico che raffigurava una triste scena da spiaggia: una linea di croci del soldato caduto, due stivali vuoti, un fucile piantato per terra, colori pastello all’orizzonte. Gabbard iniziò il discorso dedicando un suo personale tributo a tutti coloro ai quali il servizio è costato la vita.

Come tanti di voi, mi sono svegliata stamane con il cuore pesante. Ricordo quei momenti durante l’addestramento o al fronte, quando le cose vanno così male che tutto quello che puoi fare è ridere, sapendo che ci si è gli uni per gli altri, e affrontare assieme le grane. Ci ricordiamo del loro ultimo appello, quando il loro nome è stato detto senza che ci fosse risposta.

Poi parlò di come non avesse mai visto suo padre piangere fino al giorno in cui tornò a casa, sana e salva, dall’Iraq. Chiunque le fosse seduto abbastanza vicino poteva vedere che i suoi occhi brillavano. Ma riuscì anche a introdurre una nota di protesta politica:

Troppo spesso, e per tutta la storia del nostro paese, le persone che detengono il potere hanno fatto commenti sconsiderati sul mandare qualche migliaio di truppe qui, cinquantamila qua, centomila là, intervenire militarmente qui, iniziare una guerra là — senza capire né dare il giusto peso al costo della guerra. Se i nostri soldati sono mandati in guerra quella dev’essere l’ultima opzione, non la prima.

Amici e ammiratori a volte descrivono la Gabbard come una persona “composta”, il che potrebbe sembrare un modo di ammettere il suo carattere non particolarmente spontaneo. Lei usa infatti rivolgersi al pubblico con una voce bassa, rassicurante, quasi ipnotica. La sua espressione caratteristica è un sorriso comprensivo, e ha perfezionato negli anni un’efficace tecnica di doppio-abbraccio: un primo abbraccio lungo e caloroso quando incontra qualcuno, e un secondo ancora più lungo quando saluta, come a indicare che qualcosa di significativo sia stato trasmesso. “Ti amiamo Tulsi”, gridó qualcuno quando ebbe finito. “Vi amo anch’io”, rispose lei.

A sentire Gabbard, il suo buon rapporto con le folle è il risultato di un duro lavoro su se stessa e di una scoperta filosofica. Piuttosto timida da bambina, si rese conto a un tratto che la propria ansia non era solo sconveniente ma del tutto inaccettabile. Ricorda di aver pensato che “se tutte le mie paure vengono da pensieri egoistici, questo in qualche modo va contro a tutto ciò in cui credo e che voglio fare”. E così si esercitò a parlare con gli sconosciuti, per “condividere l’aloha con loro”. Nella lingua hawaiana, aloha può essere un saluto di accoglienza o di commiato, ma si riferisce anche a un’essenza spirituale definita dalla legge di Hawaii come “la coordinazione di mente e cuore entro ciascuna persona” – i funzionari dello Stato hawaiano sono incaricati di “tenere in considerazione lo spirito di Aloha” mentre esercitano le proprie funzioni.

Quando Tulsi Gabbard entrò in politica aveva solo ventuno anni, e in quei primi tempi era una conservatrice sociale, pro-vita e contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Oggi è pro-scelta e a favore del matrimonio omosessuale: su questo e altri argomenti si è evoluta tanto da trovarsi piuttosto di casa — ma non del tutto — nel partito democratico odierno, che è sempre più progressista in particolar modo riguardo al tema del gender e dell’orientamento sessuale.

La natura e la misura dell’evoluzione politica della Gabbard non è facile a definirsi, specialmente perché le Hawaii non sono rinomate per il loro centrismo politico. Si parla infatti, da un certo punto di vista, dello Stato americano piú blu (democratico, n.d.t.​) in assoluto: qui, alle scorse elezioni, Hillary Clinton stracció Donald Trump sessantadue a trenta percento, la vittoria più netta a parte nel distretto di Columbia. Molti di questi elettori della Clinton furono spiacevolmente sorpresi quando, appena due settimane dopo le elezioni, Gabbard accettò di incontrare Trump per spiegargli la propria posizione non-interventista in politica estera. Pochi mesi dopo, la Gabbard volò in Siria per incontrare il presidente Bashar al-Assad, alle prese con una brutale guerra civile. I due parvero convenire che gli Stati Uniti avrebbero fatto meglio a non intervenire per fermarla.

Qualche mese fa, un gruppo di appassionati attivisti di sinistra si radunò in centro a Honolulu per un evento chiamato Martedí contro Trump, durante il quale si incontravano con i loro senatori e deputati democratici per incoraggiarli a lottare con più forza e determinazione. Ebbero un’accoglienza cordiale all’ufficio del senatore Brian Schatz, e un partecipante portò dei fiori rossi all’ufficio della senatrice Mazie Hirono, che sta combattendo contro un tumore al fegato. Ma all’ufficio di Gabbard l’impiegato che andò a incontrarli si mostrò più cauto: lesse una lista delle sue recenti posizioni in materia legislativa, tra cui il supporto a un salario minimo da quindici dollari, e poi ascoltò pazientemente i manifestanti mentre questi gli esprimevano i loro dubbi. Essi chiedevano un sostegno più rigoroso all’investigazione congressuale riguardo alla presunta collusione di Trump con la Russia, il consenso per legalizzare la prostituzione, una presa di posizione più energica sul cambiamento climatico e sui fondi per l’arte. Mentre si riversavano nel corridoio verso l’uscita, tra di essi serpeggiava, per la prima volta, una sorta di ambivalenza.

“Tulsi è una grande”, disse un uomo. “E’ davvero forte con le sue posizioni”

“Quasi​ tutte”, rispose una donna. “Lei è un enigma per me”

Un afoso giorno d’estate a Washington D.C., Gabbard stava percorrendo la strada tra il suo ufficio al Langworth Building e la Camera, dove la sua presenza era a volte urgentemente richiesta per una votazione. Nel rispetto della tradizione congressuale, aveva riempito il suo ufficio di ricordi del suo Stato natale, tra cui una placchetta, infissa di fronte al bancone della reception, che portava un simpatico ma brusco messaggio:

Lo spirito di aloha è richiesto in questo ufficio. Se non può condividerlo oggi, La preghiamo di ritornare un’altra volta.

Gabbard vola alle Hawaii ogni volta che ha libero un weekend abbastanza lungo, ma è giunta ad apprezzare la vita intensa e frenetica di Washington. Vive dall’altra parte del fiume Anacostia, al margine sud-est della cittá, con sua sorella Vrindavan, un maresciallo degli Stati Uniti, e il marito di Vrindavan, che tra le altre cose è anche l’addetto alla preparazione dei pasti vegetariani. Da quando Gabbard è in città, ha scoperto di poter passare interi giorni in movimento costante, tra riunioni e votazioni e ancora riunioni, senza quasi mai uscire dal labirinto degli edifici federali. Perfino il suo poco tempo libero si svolge tra queste mura: è infatti membro del temutissimo gruppo di allenamento bipartisan guidato da Markwayne Mullin, repubblicano dell’Oklahoma ed ex lottatore professionista di MMA.

Come tutti gli uffici congressuali, anche quello della Gabbard riceve un flusso continuo e variegato di visitatori: curiosi, sostenitori entusiasti, elettori che si lamentano, vecchi amici. Questa mattina ha avuto una breve discussione con un paio di esperti militari sulla difesa missilistica e poi è dovuta correre al Congresso per una serie di votazioni dall’esito piuttosto scontato sullo sfruttamento sessuale. La Camera era quasi deserta tranne le gallerie aperte al pubblico, che erano piene di famiglie in visita, nessuna delle quali però sembrava essere al corrente dell’ordine del giorno. “Questo tipo di votazioni sono separate da una pausa di due minuti – spiegò Gabbard – Perció, se non fai attenzione, puoi finire per sbagliar voto su un mucchio di cose”.

Gabbard non si considera particolarmente legata a nessun leader o fazione.

Nessuno del D-triple-C — il Democratic Congressional Campaign Committee — è venuto da me e mi ha reclutata per correre alle elezioni. Perció la mia situazione è alquanto diversa da altri che hanno potuto contare sul supporto del partito fin dall’inizio.

Gabbard era solo un candidato di poche speranze quando, nel 2012, decise di scendere in campo nelle primarie democratiche contro Mufi Hannemann, il famoso ex sindaco di Honolulu. Così mandò in giro per le isole una piccola armata di giovani volontari che tappezzarono aiuole e marciapiedi di manifesti elettorali, per una campagna basata più sulla personalità che sui temi politici. Chi l’aveva votata allora fa fatica a ricordarne i contenuti principali. Un attivista democratico locale dice di essere stato attratto da lei perché gli sembrava “una voce chiara e fuori dal coro”. Gabbard vinse le primarie di venti punti percentuali, per poi stravincere le elezioni generali contro il candidato repubblicano.

Alla Democratic National Convention del 2012, Gabbard elogiò il presidente Obama, un altro hawaiano, il vicepresidente Joe Biden e le rispettive mogli come “i più validi rappresentanti che le nostre famiglie militari avessero potuto avere”. Ma una volta insediatasi, rifiutò di giocare la parte dell’alleato affidabile. Non molto dopo aver prestato giuramento infatti, si unì ai repubblicani per votare un disegno di legge al quale si opponeva la maggior parte dei suoi colleghi democratici (disse di voler assicurare finanziamenti ininterrotti all’esercito. Nel 2015 andò su Fox News per accusare l’amministrazione Obama di non riconoscere il pericolo rappresentato “dall’estremismo islamico”. Da quel momento in poi, cominciò a costruirsi un profilo su scala nazionale: nel 2013 il Comitato Nazionale Democratico la nominò vicepresidente, un ruolo che la consacrò come astro nascente della politica nazionale.

Ma sul finire del 2015, mentre si avvicinavano le primarie presidenziali, la Gabbard sostenne la nacessità di fare ulteriori dibattiti tra i candidati democratici, una posizione che sembrava avversa alla campagna di Hillary Clinton e anche, non a caso, alla presidente del D.N.C. Debbie Wasserman Schultz. Secondo la Gabbard, il comitato si vendicò non facendola partecipare al primo dibattito. Wasserman Schultz rispose che Gabbard “non era indesiderata”, ma che le era stato chiesto di concentrarsi più sui candidati che sul processo.

Pochi mesi dopo, Gabbard diede le dimissioni da vicepresidente del D.N.C., così da poter sostenere l’avversario della Clinton, Bernie Sanders; disse che la Clinton era una convinta interventista in politica estera e che Sanders era più affidabile in “materia di guerra e pace”. La netta presa di posizione inquietò alcuni alleati della Gabbard, convinti che alla fine la Clinton avrebbe vinto. “Alcuni dei miei amici e colleghi mi guardavano quasi come se avessi — si preparavano alla mia morte, sostanzialmente” ricorda la Gabbard. Le dissero: “Quando lei — la Clinton — avrà vinto, te la farà pagare per molti anni a venire”. Almeno due potenziali finanziatori la abbandonarono; in una e-mail che fu inoltrata a John Podesta, e successivamente resa pubblica da Wikileaks, la accusarono di essere “irrispettosa verso Hillary Clinton”.

Quando la Clinton in effetti vinse la nomination questo fu un problema per Gabbard, fino a che non arrivò qualcuno a tirarla fuori dagli impicci: Donald Trump, la cui vittoria fece sì che i supporter di Sanders che avevano abbandonato la Clinton non ne pagassero un prezzo salato. Gabbard dice di essere rimasta “scioccata” dalla vittoria di Trump, e di essere “preoccupata, in così tanti modi”. Ma mentre alcuni dei suoi amici passarono intere settimane a combattere coi sintomi della depressione, lei riuscì a reagire in modo più equilibrato.

Sono una persona abbastanza pragmatica. E’ stato come, ok, c’è molto in ballo. Siamo dove siamo, ora però cerchiamo di capire come andare avanti.

E così, quando Steve Bannon la chiamò e le chiese di incontrare Trump, alla Trump Tower, lei accettò – The Hill ha affermato che Bannon “ama Tulsi Gabbard” e che la vede come qualcuno che “ne capisce di politica estera e di terrorismo islamico” – Gabbard però insistette nel dire di non aver mai neanche considerato la possibilità — che sembrava plausibile, in quei giorni concitati — che Trump le proponesse un posto nel suo gabinetto. La sua affermazione non è del tutto credibile, ma la dispensa dal dover rispondere se, nel caso, avrebbe poi accettato o meno tale proposta. Gabbard dice che lei e Trump hanno parlato principalmente di politica estera; come candidato lui aveva proposto, anche se in modo incoerente, di limitare gli interventi militari. Gabbard ricorda che trovò la riunione incoraggiante.

Uscii da quella stanza pensando che ci sarebbe stata una certa opportunità di lavorare con questa amministrazione per dirigere la nostra politica estera su un binario piú costruttivo e meno distruttivo. Sono meno speranzosa, adesso.

In aprile, dopo che Trump ordinò l’attacco contro una base siriana, Gabbard lo accusò di comportarsi “in modo sconsiderato” e suggerì che fosse finito sotto l’influenza dei “falchi guerrafondai”. In molti altri casi però è sembrata restia a condannare nettamente Trump. Data la maggioranza schiacciante dei democratici nel suo distretto, questo approccio non può essere spiegato da un calcolo elettorale, e ha peraltro complicato il suo rapporto con alcuni attivisti della base democratica, che altrimenti sarebbero stati probabilmente ancora più inclini a sostenerla.

Quando la Gabbard apparve in Siria, lo scorso gennaio (2017, n.d.t.​), molti si domandarono se stesse portando un messaggio ad Assad da parte di Trump. Lei sostiene di no, che la nuova amministrazione non sapeva nemmeno del suo viaggio. Incontrò due volte Assad, che tentò di convincerla del pericolo causato da gruppi come Isis e Al-Nusra. Era accompagnata dal marito Abraham Williams, regista cinematografico, che girò un paio di filmati crudi ma stilosi del viaggio: Gabbard che parla agli studenti universitari a Damasco, assicurando loro di voler far interrompere il supporto degli Stati Uniti ai “gruppi terroristici”; Gabbard che cammina tra le rovine di una chiesa distrutta, col pastore locale che le racconta di come i cristiani fossero presi di mira dai “ribelli” leali allo Stato Islamico. I filmati davano la netta impressione che questi stranieri avessero portato in Siria il caos, e che l’unica strada possibile verso la pace fosse quella di sedare la rivolta. Al suo ritorno Gabbard rilasciò un’intervista in cui disse che lei e Assad — conosciuto per i suoi metodi violenti nel reprimere il dissenso — avevano negoziato un accordo per portare la democrazia in Siria.

L’ho sfidato, chiedendogli di tenere nuove elezioni libere e trasparenti, con osservatori internazionali imparziali, permettendo al popolo siriano di determinare da sé il futuro della Siria. Queste condizioni le ha accettate.

Il viaggio di Gabbard fu però visto da molti come un disastro politico. Adam Kinzinger, parlamentare repubblicano dell’Illinois, definí Assad un “carnefice” e accusò la Gabbard di aver “legittimato il genocidio da lui perpetrato contro il popolo siriano”. Quando i giornali rivelarono che il viaggio era stato finanziato da due imprenditori americano-libanesi legati a un partito politico pro-Assad, Gabbard accettò di ripagare di tasca propria i costi della trasferta. Ciononostante, invece di prendere le distanze dal suddetto episodio, Gabbard continuò a sostenere la propria posizione. In aprile, dopo un incidente a base di gas nervino in Siria, disse di essere “scettica” riguardo alla colpevolezza del governo Assad. Howard Dean, ex presidente del D.N.C., twittò: “Questa è una disgrazia. Gabbard non dovrebbe essere al Congresso”.

Gabbard è membro sia del comitato nazionale sulla politica estera che del comitato delle forze armate. Eppure sta cercando far passare una propria mozione, lo Stop Arming Terrorists Act, che andrebbe a proibire i finanziamenti federali destinati ad “Al Qaeda, Jabhat Fateh al-Sham, isil, e qualunque individuo o gruppo che sia affiliato, cooperante o aderente a tali fazioni”. L’obiettivo principale di tale mozione è, come spiega la Gabbard, di far sì che la CIA smetta di aiutare i ribelli siriani. Il progetto di legge allo stato attuale conta quattordici deputati firmatari, otto repubblicani e sei democratici, ma non è stato ancora messo al voto.

L’interesse di Gabbard per la politica estera la distingue da altri parlamentari democratici più ambiziosi, molti dei quali fanno fatica ad articolare una posizione chiara sulla Siria, e quasi tutti preferiscono limitarsi a quei temi di politica interna — fermare Trump, combattere la povertà e la discriminazione — che vanno per la maggiore tra l’elettorato democratico. In questo e in molti altri casi, l’approccio controintuitivo della Gabbard la fa risaltare come una persona di inusualmente sani principi, o forse come una persona inusuale e basta. Gli Stati Uniti sono da più di 16 anni in prima linea nella guerra al terrorismo mondiale, e la Gabbard è una delle pochissime voci nell’establishment democratico che ha il coraggio di parlarne apertamente.

Un pomeriggio alle Hawaii, mentre Gabbard andava in visita a casa di un veterano filippino-americano, spiegò che a volte le persone del posto si identificano l’un l’altro chiedendosi: “in che scuola sei andato?”. Questa è una domanda difficile per Gabbard, che non è nativa della Hawaii. Lei nacque nelle Samoa americane, e si trasferí alle Hawaii solo nel 1983, quando aveva due anni. Era sia un maschiaccio che una nerd, combinazione che non le creò particolari problemi nelle scuole locali perché non ne frequentò nessuna: fu infatti per la maggior parte istruita a casa. La sua prima passione politica fu l’ambientalismo, un interesse derivato dalla sua principale passione ricreativa, cioè l’oceano. La sua casa è sulla costa orientale di Oahu e ogni volta che ci torna le piace iniziare la giornata nell’acqua. La mattina successiva al Memorial Day, lei e Williams si alzarono prima dell’alba e guidarono fino a una piccola spiaggia libera da dove raggiunsero, sulle loro tavole da SUP, una delle loro isole preferite. Mentre il sole sorgeva, mangiarono mango e litchi sulla sabbia. Williams, che ha ventotto anni ed è un tipo responsabile, tenne d’occhio un gruppo di turisti lì attorno, affinché non disturbassero troppo una foca monaca e il suo piccolo che giocavano sul bagnasciuga.

Uno degli amici di Gabbard descrive affettuosamente i suoi genitori come “fottuti hippies” e fu suo padre che la incoraggió a trasformare l’amore per l’oceano in una campagna politica. La politica era un po’ la vocazione di famiglia: Carol Gabbard, la madre di Tulsi, vinse un seggio allo State Board of Education nel 2000. Per un decennio, Mike Gabbard fu il principale oppositore, alle Hawaii, del movimento per i diritti gay, un attivista energico e a volte brusco, pronto a denunciare quella che lui chiamava “l’agenda omosessuale radicale”. Nel 1999, dopo che uno dei personaggi principali della serie tv per teenager Dawson’s Creek si era rivelato gay, Mike Gabbard volò in North Carolina, dove stavano girando le riprese, per inscenare una manifestazione di protesta.

Nel 2002, quando Tulsi aveva solo ventuno anni, corse alle elezioni democratiche per la Hawaii State House of Representatives assieme a un altro candidato esordiente: suo padre, che cercava e ottenne un seggio nel Consiglio municipale apartitico di Honolulu. Lei ci tiene, oggi, a ribadire che lei e suo padre hanno due vite politiche completamente separate. “Lui parlava di gallerie, rifiuti e fognature, e io parlavo di educazione, ambiente e altri argomenti” dice. “Ci vedevamo solo ogni tanto”. Di fatto, i due Gabbard hanno fondato insieme almeno un paio di organizzazioni no-profit: Stand Up for America, un gruppo patriottico e pro-esercito, e la Healthy Hawaii Coalition, che promuove temi ambientalistici e si assicurò fondi governativi per mandare la Gabbard nelle scuole vestita da Water Woman, la supereroina anti-inquinamento.

Nella sua prima incarnazione politica, la Gabbard impersonò il ruolo di un’ambientalista liberale con spiccate tendenze conservatrici. Nel 2003, votò contro un disegno di legge che obbligava gli ospedali a “provvedere immediatamente alla contraccezione di emergenza” per le vittime di uno stupro, perché non conteneva “una clausola che prevedesse l’obiezione di coscienza” per i medici con convinzioni religiose anti-aborto. Supportò inoltre gli sforzi governativi per instaurare un sistema di sorveglianza, spiegando che “la richiesta di illimitate libertà civili” avrebbe reso l’intera nazione vulnerabile ai terroristi. E si unì al padre nella campagna contro quelli che definiva “estremisti omosessuali”.

Nel 1998, Mike Gabbard aveva ottenuto di emendare la costituzione della Hawaii per permettere alla legge di vietare espressamente il matrimonio gay, cosa che in effetti avvenne. Sei anni dopo Tulsi Gabbard guidò una protesta contro una mozione che avrebbe legalizzato l’unione civile per coppie dello stesso sesso. Quello stesso anno, al Parlamento hawaiano, tenne un lungo e appassionato discorso contro una risoluzione che voleva risolvere il problema del bullismo omofobo nella scuola pubblica. Obiettò al fatto che agli studenti venisse insegnato che l’omosessualità è “normale e naturale”, e si disse preoccupata che tali leggi avessero l’effetto di “invitare le organizzazioni LGBT nelle nostre scuole a promuovere la loro agenda sui nostri giovani indifesi”

Mentre Gabbard si avviava nella sua carriera politica, nel 2003, fece qualcosa di sorprendente: si arruolò nella National Guard e, quando la sua brigata fu chiamata in Iraq, lei offrì volontariamente la propria candidatura, nonostante il suo nome non fosse nell’elenco dei partenti. Servì come specialista per l’assistenza medica in una base militare nel “triangolo sunnita”, e poi come ufficiale della polizia militare, prima di iscriversi alla scuola per ufficiali dell’arma in Alabama, dove venne promossa a pieni voti; successivamente venne dispiegata in Kuwait.

Quando le si chiede della sua rinascita politica, lei cita spesso il Medio Oriente. Quando tornò a presentarsi alle elezioni congressuali, nel 2012, la Gabbard lo fece da progressista più ortodossa, pro-scelta e pro-matrimonio-gay.

Fare l’esperienza in prima persona, come donna, dell’impatto che in alcuni paesi hanno certe tradizioni che si erigono a giudici morali della propria gente — mi ha spinto a ripensare le mie convinzioni.

Questa conversione avvenne al momento giusto, perché le permise di vincere le primarie democratiche in uno Stato che era sempre piú tendente al blu (Mike Gabbard, che adesso è un senatore dello Stato hawaiano, lasciò nel 2007 il partito repubblicano e passó dalla parte democratica). A un meeting del 2012 lei si scusò con gli attivisti LGBT delle Hawaii per le cose “molto controverse e perfino irrispettose” che aveva dette in precedenza. Ma la Gabbard pare rimasta in qualche modo più incerta sul tema dell’orientamento sessuale rispetto ai suoi giovani colleghi democratici, che sembrano felicemente unanimi nel sostenere la causa dei diritti gay. Gabbard appare più propensa a tollerare il matrimonio omosessuale che a celebrarlo. “Solo perché quello non è il mio stile di vita, non vuol dire che il governo dovrebbe far sì che lo stile di vita di tutti si adattasse col mio”, mi ha confidato quest’estate. Forse le sue convinzioni sono ancora in evoluzione, perché in una recente conversazione ha affermato che “il matrimonio gay va celebrato”.

La nuova versione della Gabbard sembra essere più adeguata all’era di Bernie Sanders, e venne infatti sostenuta dal suo gruppo Our Revolution. Fu anche scelta per essere uno dei membri inaugurali del Sanders Institute, fondato dalla moglie di Bernie, Jane Sanders. Oggi la Gabbard caldeggia una copertura sanitaria universale e uno stipendio minimo orario da quindici dollari; le sue critiche alla Clinton del 2016, quando l’accusò di essere troppo vicina alle élite politiche e corporative, non suonano più come un’apostasia ma come il nuovo senso comune tra le file del partito democratico.

Gabbard è anche il simbolo del ricambio demografico: viene dalle Hawaii, dove i non-bianchi rappresentano i tre quarti della popolazione, ed è figlia di un matrimonio interrazziale — suo padre samoano, sua madre bianca caucasica. Gabbard rappresenta anche, va sottolineato, una minoranza religiosa, quale primo deputato a prestare giuramento sulla Bhagavad Gita, il libro sacro indù. Pubblica ogni anno dei filmati dove celebra il Diwali, il grande festival indù delle luci, e ha coltivato uno stretto rapporto con la comunitá indiano-americana. Nel 2014 si recò in India per incontrare il controverso primo ministro Narendra Modi, diventato poi suo alleato politico, e fu eletta co-direttrice del Congressional India Caucus.

Con la sua carnagione ambrata, i capelli neri e il nome indù, Gabbard è scambiata a volte per un’indoamericana – il suo nome viene dalla pianta del basilico santo, chiamato anche tulasi, ​un’erba dal sapore dolciastro che nella Bhagavad Gita viene offerta agli dei. Il termine indù, ovviamente, si riferisce al suo orientamento religioso e non alla sua provenienza etnica, ma Tulsi viene spesso presentata come una “hindu americana”, termine che pare confondere il confine tra credo e identità. Gabbard si è progressivamente abituata a parlare della sua fede, un lato di sé che aveva mostrato raramente nella prima parte della sua carriera. Ma per ora ha preferito mantenere il riserbo intorno al proprio percorso spirituale. Quest’estate (2017, n.d.t.​​), quando le chiesi del maestro che la portò a convertirsi all’Induismo, rispose evasivamente:

“Ho avuto tanti maestri spirituali, e continuo ad averne” “Non ce n’è uno più importante degli altri?” “No”

Ma in realtà c’è un maestro che ha giocato un ruolo centrale nella sua vita — un maestro al quale la Gabbard si riferisce in un video del 2015 come il suo “guru-dev”, che significa grossomodo “maestro spirituale”. Il suo nome è Chris Butler.

Nel 1965, un vecchio indiano chiamato A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada arrivò in America, e presto cominciò a cantare e predicare al Tompkins Square Park, nell’East Village di New York. Per ragioni che sfuggono una spiegazione razionale, Bhaktivedanta attirò a sé una folla di gente, e quella folla crebbe in qualcosa di nuovo: il movimento Hare Krishna, che introdusse l’Occidente a quella tradizione indù vecchia di cinquemila anni conosciuta come Gaudiya Vaishnavism. Il seguace di Hare Krishna divenne, per un certo periodo, una figura iconica e allo stesso tempo piuttosto divertente: una giovane maschio bianco dalla testa rasata e la tunica arancione, che canta incessantemente e porta in braccio un mucchio di libri da vendere. L’etichetta discografica dei Beatles registrò un singolo Hare Krishna, e George Harrison scrisse “My Sweet Lord” sotto l’influenza del movimento (Anche se Harrison non fu mai iniziato al movimento, Bhaktivedanta lo elogiò una volta dandogli dell’“umile, mite, gentile e devoto”). Dal 1965 fino alla morte, nel 1977, Bhaktivedanta viaggiò e insegnò senza sosta, mentre si teneva in contatto con un crescente gruppo di studenti da tutto il mondo.

Nei primi anni Settanta il suo messaggio raggiunse le Hawaii, dove Chris Butler era un giovane surfista e maestro di yoga. Butler, il figlio di un famoso medico pacifista che veniva dalla terraferma, era una sorta di prodigio: un guru autodidatta che iniziò ad attrarre seguaci non appena lasciato il college. Butler aveva un passione per Bhaktivedanta, in cui riconosceva la capacità di spiegare i vecchi testi indù come fossero dei pratici manuali di istruzioni. Nelle sue esegesi della Bhagavad Gita, uno poteva capire come servire Lord Krishna rifuggendo la carne e il cibo piccante (che avrebbero “provocato sofferenza producendo mucosa nello stomaco”), lavorando sodo e cantando il suo nome — piccoli, tangibili passi che avrebbero portato il credente verso la divinità.

Nel 1971, Bhaktivedanta venne alle Hawaii e Butler, che aveva solo ventitré anni, andò a incontrarlo e gli fece una proposta: lui gli avrebbe “girato” tutti i suoi discepoli e in cambio ne avrebbe guadagnato un nuovo nome, Siddhaswarupananda, che lo avrebbe consacrato come accolito iniziato e figura di spicco dell’emergente movimento Hare Krishna. Non fu sempre una relazione facile. A volte, Bhaktivedanta ammoniva Butler per i suoi insegnamenti poco ortodossi, e Butler di rimando questionava l’insistenza di Bhaktivedanta sul fatto che gli iniziati dovessero per forza radersi la testa o indossare la tunica.

Dopo la morte del vecchio maestro, Butler non dovette più scegliere tra la devozione e l’indipendenza. Mentre il movimento Hare Krishna si fratturava, Butler creò il suo gruppo, oggi conosciuto col nome di Science of Identity Foundation, costruendo una fitta rete di seguaci, centinaia o forse migliaia, che si estende dalle Hawaii fino in Australia, Nuova Zelanda e Sud-est asiatico. Butler dava meno importanza ai vecchi testi e tradizioni indiane, presentandosi invece come un tipo intelligente e curioso, che aveva trovato delle risposte a certe domande sorprendenti.

Nel 1984 pubblicò “Who Are You? Discovering Your Real Identity”, dove utilizzava esempi dalle scienze per dimostrare che il materialismo è falso e che il Sé è reale — ed eterno (Krishna e la Bhagavad Gita sono solo nominati di sfuggita). Registrò anche una serie di programmi televisivi, dove compariva come un giovane professore universitario alla moda seduto su un divano, circondato da studenti curiosi.

Uno di questi studenti era Mike Gabbard, che aveva cominciato a interessarsi all’Induismo già dagli anni Settanta: una volta ebbe una corrispondenza con Bhaktivedanta dove gli chiese suggerimenti per costruire un tempio, e il nome dato a Tulsi riflette infatti la grande dedizione spirituale della famiglia. Quando i Gabbard si trasferirono alle Hawaii, nel 1983, si unirono alla cerchia dei seguaci di Butler. Tulsi Gabbard spiega di essere stata introdotta ai principi dell’Induismo Vaishnava fin da bambina, e dice di essere cresciuta in gran parte tra compagni spirituali, alcuni dei quali erano soliti radunarsi sulla spiaggia per il kirtan, ​la pratica di cantare in coro gli inni sacri. Anche la Gabbard ebbe la propria formazione spirituale, e da ragazza trascorse due anni nelle Filippine dove frequentò un corso condotto da seguaci di Butler.

Gabbard ricorda la sua infanzia come vivace e senza preoccupazioni: eccelleva nelle arti marziali e sviluppò una passione per il giardinaggio; era una lettrice curiosa, incoraggiata dai genitori. Ma parecchi ex discepoli di Butler parlano di un’atmosfera diversa, piú autoritaria. Alcuni disertori raccontano storie di bambini dissuasi da Butler dall’iscriversi alle scuole statali; di seguaci a cui era proibito parlare in pubblico del gruppo; di viaggiatori di ritorno ai quali era imposta una quarantena di giorni, onde evitare che passassero qualche malattia contagiosa a Butler; di devoti che si prostravano a terra ogni qual volta che lui entrava nella stanza o che aggiungevano i ritagli delle sue unghie alle loro pietanze, o che mangiavano cucchiaiate di sabbia dove lui aveva camminato. Alcuni ex allievi si descrivono come dei sopravvissuti ad un culto abusivo. Butler nega queste accuse e la Gabbard dice di fare fatica a dare loro credito. “Non l’ho mai sentito dire qualcosa di odioso o di cattivo riguardo a nessuno” dice di Butler.

Posso parlare della mia esperienza personale, e onestamente gli sono grata per condiviso questa sua meravigliosa pratica spirituale, con me e con tante altre persone.

Parecchi di questi seguaci oggi hanno un’attività. Una delle fedelissime di Butler è Wai Lana, un’imprenditrice yoga che è anche sua moglie. La sua società, che produce video di yoga, ha aiutato a finanziare la Science of Identity Foundation. Un’altra persona che sembra trovarsi nella sua orbita è Joseph Bismark, co-fondatore di un’impresa globale di multi-level marketing, la QNET, nel cui catalogo prodotti troviamo ad esempio dei piccoli dischetti che dovrebbero proteggere gli utenti dagli “effetti dannosi dell’electrosmog”. Un decennio fa, su avvertimento dell’Interpol, la polizia indonesiana arrestò Bismark per frode, ma il capo d’accusa venne poi ritirato in un secondo momento.

A differenza di Bhaktivedanta, di cui ogni parola sembra essere stata registrata per i posteri, Butler è stato molto più cauto nel gestire le sue apparizioni in pubblico e ha praticamente smesso di parlare ai media negli ultimi decenni. Però ha accettato di parlare con me, al telefono, riguardo i suoi insegnamenti e la sua allieva prodigio. Butler compirà settant’anni quest’anno, ma parla ancora con la voce fresca e fascinosa di un surfista illuminato, arricchita da un’eco di quell’accento cantilenante e spezzettato così tipico delle Hawaii. Spesso si interrompe per ridacchiare, o per intercalare la sua domanda retorica preferita: “O no?”

Anche se la cultura indù gioca sicuramente una parte importante nella vita di Gabbard, il termine stesso ha una storia complessa: spesso è usato per riferirsi indifferentemente a tutte le tradizioni spirituali originarie del subcontinente indiano, e non è né universalmente accettato né definito chiaramente. “Nella Bhagavad Gita, dove si fa menzione di indù?” chiese una volta Bhaktivedanta. Anche Butler trova il termine limitante:

Non sono indù, non sono cristiano, non sono buddista e nemmeno musulmano. Sono l’anima eterna dello spirito — un’atma​ ​ — parte integrante dello spirito universale.

I suoi discepoli hanno di solito evitato quella designazione; Mike Gabbard si considera cattolico, nonostante i suoi legami con la fondazione. Ma Butler riconosce l’utilità di un nome conciso e riconoscibile, specialmente in politica, e così consigliò alla Gabbard un compromesso:

Le dissi: perché non utilizzi la frase “Induismo trascendentale”?

In effetti, durante una recente conversazione nella dining room congressuale, la Gabbard usò proprio quel termine. Gabbard e Butler sostengono entrambi che la fondazione è una risorsa, non un’organizzazione religiosa; non c’è infatti gerarchia ufficiale, e nemmeno un sistema di contabilità interna, tranne la stessa coscienza di Butler e quella di coloro che gli stanno intorno. In una conferenza, egli riconobbe la possibilità di mantenersi scettici, offrendo poi ai suoi ascoltatori la propria versione della scommessa di Pascal:

Se io non sono il rappresentante di Dio, e voi ispirate la vostra vita alla mia, la vostra vita sarà distrutta. Ma se io sono il rappresentante di Dio e voi non ispirate la vostra vita alla mia, allora la vostra vita è sprecata.

Butler sembra permettere a certi suoi discepoli, senza troppi patemi, di chiamarlo Jagad Guru, o “maestro del mondo”.

Il titolo di Jagad Guru vuole dire che quello che viene insegnato non è solo limitato a un gruppo di persone. E’ qualcosa che può apprezzare chiunque, e riguarda tutti gli esseri umani.

Un guru, come disse una volta, deve essere “un rappresentante in buona fede del Dio Supremo”. Nel suo commento sulla Bhagavad Gita, Bhaktivedanta aveva mostrato come la sottomissione al maestro fosse fondamentale per la crescita spirituale.

Un maestro spirituale deve essere accettato arrendendosi totalmente a lui, e uno dovrebbe servire il proprio maestro come un umile servo, senza falso prestigio.

Butler è cosciente della percezione che si ha di lui come di una figura autoritaria; preferisce parlare di se stesso come uno studente e seguace della verità, piuttosto che come guru o leader. “Il mio maestro mi ama”, disse. Si riferiva, nel tempo presente dello spirito eterno, a Bhaktivedanta. “E’ una relazione d’amore. E così gli studenti di un maestro cosí pieno d’amore ameranno di rimando il proprio maestro — è naturale che lo ameranno”. Non è un caso infatti che egli parli amorevolmente di Gabbard, che conosce fin da quando era piccola. Da bambina, ricorda, aveva “una gravità e una serietà che andava ben oltre i suoi anni”. Oggi Butler parla della Gabbard con orgoglio paterno, paragonandosi a un maestro di musica che vede il suo allievo modello eccellere da grande:

E’ come se uno insegnasse a un suo studente il violoncello e poi scoprisse d’un tratto che quello studente ora suona violoncello all’orchestra filarmonica. E’ bellissimo.

Gabbard non è il primo discepolo di Butler a entrare in politica. Sul finire degli anni Settanta, un gruppo piuttosto opaco chiamato Lista Indipendenti per il Governo Divino apparve ad Hawaii e presentò più di una dozzina di candidati alle elezioni locali. Il gruppo si presentava come una coalizione multi-religiosa di riformisti con una vena conservativa, ma nel 1977 l’Advertiser​ ​di Honolulu pubblicò un servizio in tre parti dove espose l’iniziativa come creata quasi interamente dai seguaci di Butler. Un candidato disse al giornale che la discrezione era parte della sua strategia politica.

So per certo che se dicessi di essere un Hare Krishna, la prima cosa che penserebbe la gente è che ho la testa rasata, campanelline ai piedi e che vado a disturbare la gente all’aeroporto. Per comunicare il mio messaggio, devo tenere le porte aperte.

Nel Valley Isle, un giornale con base a Maui e amichevole nei confronti di Butler, Bill Penaroza, uno dei leader dell’iniziativa, annunciò che il gruppo, non avendo eletto alcun candidato, era in “ristrutturazione” Penaroza non disse che Butler era il capo del movimento, ma ammise che avesse una certa influenza. “Ho avuto un’interessante conversazione con un amico che considero una persona molto avanzata spiritualmente, di nome Siddha Swarup Swami”, disse Penaroza (usando una versione da iniziato del nome di Butler, Siddhaswarupananda), e continuò:

Lui mi confidò che gli sembrava che fossimo stati un po’ troppo moralisti, e che ci fossimo limitati a lavorare solo con persone interessate alla spiritualità orientale, tralasciandone molte altre appartenenti alle tradizioni occidentali con cui invece avremmo dovuto instaurare un dialogo.

L’editore di Valley Isle​ ​era un uomo d’affari di nome Rick Reed, che fu eletto al Senato di Hawaii nel 1986. Quell’anno Reed, che aveva lavorato per un procuratore della zona, fu accusato di divulgare documenti confidenziali dello Stato per screditare un politico democratico; la ex moglie di Reed disse all’Advertiser ​ ​che Butler era parte del complotto. Sia Reed che Butler negarono ogni accusa. Nel 1992, Reed sfidò Daniel Inouye, il vecchio leone della politica hawaiana, per un posto al Senato americano, e quella campagna elettorale porto ancora più alla luce le sue intime relazioni con Butler. Reed aveva sempre parlato di Butler come il suo “consigliere spirituale”, ma disse all’Advertiser​ ​che non c’era “alcuna prova che lui fosse mai stato membro dell’associazione Hare Krishna o degli Indipendenti per il Governo Divino”. Reed perse le elezioni, ma si difese con successo dalle accuse della Federal Election Commission, che investigava riguardo a un suo video natalizio filmato nelle Filippine e poi distribuito alle Hawaii, ritenuto un tentativo di plagiare l’influente comunità filippino-americana residente sull’arcipelago. Il F.E.C. giudicò infine totalmente legittima questa seppur insolita iniziativa elettorale di Reed, e considerò il sovvenzionamento di novantamila dollari da lui ricevuto per produrre tale video come una regolare donazione.

Con la Gabbard, il movimento di Butler sembra finalmente aver prodotto un politico di grande richiamo, con un profilo nazionale. Ci sono dei legami tra la carriera politica di Gabbard e l’IGD che vanno indietro fino a Bill Penaroza: nel 2015, Gabbard nominò il figlio di Penaroza, Kainoa Penaroza, capo del suo staff, nonostante non avesse virtualmente alcuna esperienza politica. Gabbard, come i suoi predecessori, rigetta fermamente l’idea di essere parte di un movimento politico ispirato dal proprio leader spirituale. “E’ una congettura poco sensata”, mi disse. E mi fece un paragone:

Il senatore Brian Schatz, delle Hawaii — è ebreo. Il capo del suo staff è ebreo. E questo vorrebbe dire che c’è un un grande disegno della comunità ebraica delle Hawaii per avanzare quel particolare politico e quelli intorno a lui?

La differenza è che la cerchia dei discepoli di Butler è relativamente stretta e incredibilmente interconnessa. Il video natalizio di Reed alle Filippine inizia con una visita a Toby Tamayo, un accolito di vecchia data che li aiutò a stabilire laggiù una scuola ispirata a Butler. Tamayo è anche lo zio del primo marito della Gabbard, Eddy Tamayo, che lei sposó nel 2002 e da cui divorziò quattro anni dopo — in gran parte, dice, per lo stress di essere di servizio in Medio Oriente. Entrambi i genitori della Gabbard hanno lavorato nell’ufficio di Rick Reed. E quel finanziamento che Reed ricevette per il video di Natale arrivò da Richard Bellord, il cui figlio Richard ha recentemente sposato la sorella e coinquilina di Tulsi, Vrindavan. Richard Bellord fu sposato in prime nozze con Wai Lana, l’istruttrice yoga oggi moglie di Butler, e Abraham Williams, l’attuale marito di Gabbard, la aiutò a girare i suoi filmati. La moglie di Williams, Anya Anthony, è la manager nell’ufficio di Gabbard a Washington; siede alla scrivania dietro alla targhetta sullo “spirito di aloha”. La compagnia di Wai Lana è presieduta da un altro vecchio allievo di Butler, Sunil Khemaney, che è anche socio d’affari di Joseph Bismark. Khemaney aiuta Gabbard nelle relazioni con la comunità indiano-americana; fu lui ad accompagnarla durante il suo viaggio in India nel 2014. Un persona interna alla campagna di Gabbard descrive il suo ufficio come diviso tra discepoli e profani:

Tutti si chiedevano chi appartenesse al gruppo e chi no. Era un argomento tabu — la gente in ufficio non ne parlava, così che nessuno lo sapeva con certezza.

La tendenza politica più pronunciata in Gabbard — il suo appeal bipartisan — è, secondo Butler, pienamente conforme con i suoi insegnamenti. Ma non sta a lui dire a lei, o a nessun altro discepolo peraltro, come votare.

Il senso di aloha, o amore per gli altri, e il desiderio di lavorare per il bene altrui — questo è quanto fa un buon politico, dal punto di vista spirituale. Ma riguardo alle prese di posizione sui temi specifici che si presentano ai politici? Quello è qualcosa che ciascuna persona deve decidere per se stessa.

Quando le viene chiesto dell’Induismo, Gabbard spesso parla di intolleranza anti-hindu. Uno dei suoi esempi principali è Kawika Crowley, la sua rivale nelle elezioni del 2012, che disse alla CNN che a suo parere l’Induismo della Gabbard era in conflitto col sistema di governo americano – la Crowley, un’attivista per i diritti dei fumatori che viveva in un furgoncino, perse le elezioni di quasi sessanta punti percentuali – In un saggio sulle sue convinzioni religiose che mi ha mandato, Gabbard si compara a John F. Kennedy, che si propose di rassicurare quegli elettori preoccupati dal suo cattolicesimo; promise così di assolvere alle sue funzioni governative “senza riguardo a pressioni o dettami esterni di tipo religioso”.

Sembra però non esserci un modo semplice di distinguere tra quei “dettami” di tipo religioso che tanto spaventano un certo elettorato, e i “valori” religiosi che molti politici — specialmente politici cristiani — si impegnano così spesso a difendere. Sarebbe assurdo aspettarsi che la Gabbard non sia influenzata, nelle sue decisioni politiche, da un percorso spirituale che l’ha accompagnata per tutta la vita. Dopotutto, la sua determinazione a trovare accordi anche fuori dal partito è in gran parte frutto di tale percorso, e quasi certamente un frutto lodevole. Gowdy, il repubblicano della North Carolina, le dice spesso di essere “la deputata del Congresso piú simile a Cristo”, un complimento impegnativo che celebra il suo tentativo di riconciliare tra loro tradizioni spirituali di per sé irriducibili.

E’ possibile però distinguere qualcosa di più specifico di un generico senso di aloha dietro al mutamento di priorità politiche tra i seguaci di Butler. Negli anni Ottanta, Butler insegnava a rifiutare il desiderio sessuale; scrisse ad esempio che la bisessualità era un “senso di gratificazione” fuori controllo, e ammonì che la conclusione logica di un tale atteggiamento edonistico sarebbero state pedofilia e bestialità. Dichiaró, senza mezzi termini, che “un crescente numero di donne americane tiene un cane per motivi sessuali”. Reed, Mike Gabbard e altri che gli stavano attorno allora tendevano a sostenere queste idee. Oggi la Gabbard ha preso un’altra strada, e anche Butler sembra dare meno importanza all’argomento. Gabbard dice che lei e Butler ebbero modo di discutere sul tema del matrimonio gay – “Diciamo un bel pezzo fa”. E conclude: “E’ qualcosa su cui non siamo d’accordo”.

Negli ultimi tempi, Butler si è presentato meno come dissidente Hare Krishna e più come membro della vasta rete mondiale di Induismo Vaishnava. Per chiarire la sua posizione in tutto questo, Gabbard mi ha mandato “L’Albero Genealogico del Deismo Vedanta” che riporta le dozzine di grandi maestri succedutisi lungo i secoli, la maggior parte indiani; Butler occupa un posticino modesto ma sicuro, alla fine di un ramo secondario. Costruendo relazioni amichevoli con Modi e altri leader indiani, Gabbard è diventata un’ambasciatrice di spicco per l’Induismo americano, e avrà la possibilità di introdurre le idee eretiche di Butler nell’Induismo globale mainstream. Lo scorso anno, quando il governo indiano annunciò i vincitori dell’annuale Padma Awards, solo due non-indiani furono inclusi. Uno era un ex ambasciatore americano. L’altra era Wai Lana.

Le relazioni con l’India sono anche un’alleanza strategica: la Gabbard ha difeso l’organizzazione politica di Modi, il Bharatiya Janata Party, che promuove il fatto che l’India sia — e debba rimanere — una nazione essenzialmente induista. Nel 2013 lei si oppose a una risoluzione che condannava la “violenza religiosa” nello Stato indiano che lei vide come una critica velata all’amministrazione Modi, e suggerì che, qualunque problema stesse affrontando la minoranza musulmana in India, non era certo paragonabile alle tribolazioni inflitte alle minoranze religiose in parecchie nazioni islamiche. Quest’estate (2017, n.d.t.​​) venne a New York a un business forum indo-americano. Ebbe la sfortuna di parlare subito dopo Anil Kapoor, il loquace attore del cinema, ma apparve ugualmente a proprio agio, chiacchierando con l’ambasciatore indiano riguardo a una partnership economica e alla cooperazione tra servizi di sicurezza. Questo era il tipo di folla congeniale alla Gabbard: amichevole e relativamente bipartisan. Una delle giornaliste dichiarò di essere sua fan:

Onorevole Gabbard, speravo davvero che foste scelta come membro del gabinetto dall’amministrazione Trump. Adesso aspetto il momento di poterla votare alle elezioni presidenziali.

Gabbard sorrise e scosse la testa a quell’allusione. Ma poi, in ottobre, si recò in Iowa a una raccolta fondi democratica, segno che sta pensando seriamente a candidarsi alle presidenziali 2020, e che è una delle dozzine o forse centinaia di politici democratici che pensano di avere una chance di essere eletti presidente. Per ora, è sulla lista dei possibili candidati, anche se non tra le prime posizioni; il suo atteggiamento relativamente conciliatorio verso Trump sembra aver danneggiato la sua immagine tra quei democratici che iniziano a pensare alle primarie già con tre anni di anticipo. Ma se la Gabbard deciderà di lanciarsi nella corsa presidenziale sarà sicuramente uno dei candidati più interessanti. Una delle questioni chiave da capire è se la sua storia si rivelerà troppo interessante — troppo inusuale — per il suo proprio bene.

Alcuni ex discepoli di Butler tendono a essere straordinariamente negativi riguardo al periodo passato in servizio spirituale da lui, ed estremamente sospettosi riguardo ai suoi moventi. Questo sospetto si allarga anche a persone che hanno sostenuto la Gabbard ma sono preoccupate dal ruolo ambiguo che Butler e seguaci hanno avuto nella politica hawaiana. Nove anni fa, un altro promettente personaggio politico si trovò a dover decidere il da farsi a proposito del proprio leader spirituale, diventato un bersaglio di critiche: ancora candidato, Barack Obama difese il suo pastore di fiducia, il reverendo Jeremiah Wright, ma successivamente si decise ad abbandonarlo. Wright d’altro canto rappresentava solo una piccola fetta della vita di Obama, mentre la vita di Gabbard sarebbe irriconoscibile senza l’influenza di Butler. Qualche decennio fa suo padre tentò, con un certo successo, di allearsi con mormoni, evangelici e altri gruppi religiosi che condividevano la sua opposizione al matrimonio omosessuale. Sua figlia è un politico più abile, ma il suo compito sembra ancora più difficile: provare a costruire consenso in un partito democratico sempre più secolarista e partigiano.

Gabbard non sembra essere troppo frustrata dal mancato progresso del suo disegno di legge, lo Stop Arming Terrorists Act; in termini politici, potrebbe in effetti tornare più utile come una proposta in sospeso — simbolo della sua battaglia contro l’intransigenza — che come legge approvata. Anche se lei rimane piuttosto riluttante a criticare il presidente eletto, o perfino a menzionare il suo nome, ha trovato parecchie occasioni per ribadire il proprio dissenso verso l’attuale amministrazione. Ciononostante, nell’odierno clima politico la Gabbard è consapevole che gli elettori democratici sono più inclini a sostenere quei politici schierati apertamente contro Trump e i repubblicani, rispetto a chi, come lei, cerca di trovare terreno comune per instaurare un processo di collaborazione. Molti dei suoi simpatizzanti sono convinti che prima o poi questo clima cambierà. “A un certo punto”, dice Van Jones, “il paese si stancherà di gente la cui sola qualifica è quella di odiare il partito avversario”.

La Gabbard, più della maggior parte dei politici, è una celebrità. (All’aeroporto di Kauai venne fermata da un agente TSA che le chiese di farsi una fotografia con lei – “Questa è la mia settimana fortunata”, disse, “Mio figlio si è sposato e ora ho incontrato te!”). Inoltre, ha una delle piú importanti qualità che un politico possa avere: una prodigiosa abilità nel far sì che la gente creda in lei, anche quando non è d’accordo. Una delle sue prime fan su Oahu è Linda Wong, che organizzò le raccolte fondi durante la prima campagna elettorale di Gabbard, e che si è abituata a dover rispondere a domande insistenti riguardo ai suoi numerosi atti di insubordinazione politica.

Lei fa una mossa, e subito dopo ricevo delle chiamate: “Cosa sta facendo?”. Io rispondo: “Non so cosa stia facendo, ma so che sa quello fa”

A seconda della giornata e dell’umore del paese, l’approccio ostinatamente personale della Gabbard in politica può sembrare ora rigenerante, ora fastidioso. Quando parla della sua passione per il “servizio”, lei parla infatti in un linguaggio che è al contempo politico, militare e religioso. Parla della sua determinazione, piuttosto evidente, e dei suoi obiettivi, che non sempre lo sono. “Ha l’atteggiamento di chi ama servire, un cuore da servitore”, dice Butler. “Che si metta in politica o in qualunque altra cosa, porterà quel cuore da servitore con lei”.

———————————————————————-

Postfazione del traduttore, dicembre 2019:​ ​Tulsi Gabbard è ora in corsa per le primarie democratiche 2020. Ad oggi, la sua campagna elettorale ha suscitato molto scalpore e nonostante la scarsa visibilità concessale dai media tradizionali la Gabbard è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel dibattito interno al partito democratico. I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro della sua carriera politica.

L’Intellettuale Dissidente ha provato a contattare, senza successo alcuno, l’autore della versione originale di questo articolo così da fargli visionare la traduzione e concordare una possibile pubblicazione. La redazione s’impegna a modificare, correggere o eliminare il contenuto in qualsiasi momento su indicazione e volontà dell’autore o della redazione del New Yorker.