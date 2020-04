Il presidente argentino, in carica da pochi mesi, ha già preso per mano una nazione in ginocchio da tempo.

“Io sono io e le mie circostanze”, disse il filosofo spagnolo Ortega y Gasset. Ed è chiaro che le circostanze che oggi avvolgono il mondo e l’Argentina sono nipoti di quelle dell’immediato dopoguerra, pandemia a parte. È dunque altrettanto chiaro che paragonare Alberto Fernández a un leader popolare storico come Juan Domingo Perón è solamente un accostamento iperbolico per sottolineare come l’attuale presidente argentino sia riuscito ad arrivare nel cuore della gente per misure relative proprio all’attenzione del popolo, quello vero. Dopo quattro anni in cui Mauricio Macri aveva messo in ginocchio l’Argentina con politiche macroeconomiche legate a vincoli capestri con l’FMI, del quale il precedente governo Kirchner era riuscito a divincolarsi con fatica, la seconda nazione più grande del Sudamerica si è vista con le spalle al muro.

Adesso, mentre l’onda mondiale del Covid-19 si è spinta verso l’Atlantico del Sud, anche il Río de la Plata si è visto minacciato da questo tsunami mondiale. Eppure, come se già stesse schierato in trincea dal suo insediamento alla Casa Rosada a dicembre, Alberto, come lo chiamano in modo familiare i suoi cittadini, si è rimboccato le maniche fin da subito e ha deciso di blindare la sua nazione con un catenaccio contro la pandemia mondiale, come a voler erigere un muro contro l’invasione di un nemico invisibile ma molto ostico. La sua prontezza di azione e le sue misure di quarantena obbligatoria stabilite dal 20 marzo scorso, quando i morti registrati per coronavirus in Argentina erano appena cinque, lo ha reso ancora più un punto di riferimento per l’opinione pubblica, ottenendo consensi persino da chi aveva criticato il suo insediamento in qualità di successore di Cristina Kirchner.

Avvocato e capo del gabinetto del governo argentino di Nestor Kirchner dal 2003 al 2008, lo stesso Fernández aveva avuto un disaccordo importante con la consorte dell’ex presidente, la quale poi avrebbe governato per due mandati attirando su di sé le antipatie della destra imprenditoriale e capitalista. Richiamato a un incarico politico dopo oltre dieci anni proprio su invito di Cristina, che era riuscita a ricomporre la frattura passata, Alberto era stato eletto a volto nuovo ma esperto della proposta del kirchnerismo. La sua figura di leader calmo ma consapevole del cambio necessario nel suo paese aveva convinto anche chi non amava Cristina. Va ricordato, infatti, che l’elezione di Macri nel 2015 fu dovuta più a un’azione congiunta contro la ex first lady che una misura decisionale convinta.

Con un seguito di 1,3 milioni su Twitter, social nel quale si divide tra divertenti interazioni con chi lo chiama in causa e pubblica frequentemente appelli al buon senso, Alberto sta prendendo per mano un paese che da sempre si crogiola nella famosa viveza criolla, quell’impulso misto tra furbizia e menefreghismo da gaucho sempre in caccia del bene individuale e non collettivo. Le tante code ai supermercati e alle banche per la riscossione delle pensioni sono l’altra faccia della moneta di un’Argentina che, nonostante tutto, senza l’arrivo di Fernández al governo avrebbe potuto vivere una situazione simile a quella del Brasile, dove il rude Bolsonaro, alleato dell’ex presidente Macri, non ha realizzato misure di contenzione adeguate ed ha infatti portato i contagi a quasi 12000 casi, il numero più alto nel continente americano fatta eccezione per gli Stati Uniti e il Canada. In questo momento, dunque, la posizione di Fernández sembra essere quella di un governatore affabile e con il sorriso sulle labbra ma sempre e comunque incentrato sul bene del popolo che lo ha governato. Dopo aver rifiutato il taglio degli stipendi del suo staff, ricordando che “nessuno di noi ha aziende nel paese o offshore”, con un evidente riferimento al governo precedente, Alberto è intervenuto pubblicamente dicendo agli imprenditori che dovranno rassegnarsi a guadagnare di meno.

Il polso è quello di un leader cosciente di quello che è stato chiamato a fare. Come quando un capitano da poco insignito della fascia, deve sollevare gli animi di una squadra e portarla alla vittoria con carattere e carisma e lanciando un appello al pubblico presente, quel popolo che adesso il capitan Alberto invita a tifare da casa e non per le strade o allo stadio. Già, perché il compito di capitan Fernández è quello di far capire ai tifosi che stavolta a decidere l’andamento della partita sono principalmente loro, mettendo da parte la loro viveza e pensando al bene collettivo, come sta facendo lui.

Tifoso dell’Argentinos Juniors, prima squadra di Maradona – il quale lo ha appoggiato fin dal primo momento e lo ha anche pubblicamente sostenuto via Instagram con un fotomontaggio eloquente – Alberto non ama vincere facile. Altrimenti non avrebbe mai accettato di candidarsi.