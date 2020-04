Cosa può insegnare oggi Yanis Varoufakis e la sua lotta contro le istituzioni europee.

Molti ricordano Yanis Varoufakis come Ministro delle Finanze greco, il suo sorriso sprezzante e la risolutezza mostrata al fianco del ben più morbido Tsipras nella personale battaglia contro il secondo memorandum imposto dalla Troika, ovvero Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, alla Grecia. Una lotta che non finì bene, ma che vale la pena essere analizzata per capire meglio il personaggio, per introdurre alcuni dei suoi pensieri economici e per capire il funzionamento dell’Eurogruppo, tema quanto mai attuale ai giorni nostri.

Nato ad Atene nel 1961 da una famiglia benestante ma impegnata politicamente nel Pasok (il partito socialista ellenico) Ioannis Georgiu Varoufakis, si trasferisce in Gran Bretagna per studiare Matematica all’Universita dell’Essex. In questi anni Varoufakis che nel frattempo ha cambiato il suo nome in Yanis per motivi “estetici”, inizia il suo impegno politico rivolgendo le sue attenzioni alle grandi cause dell’epoca, il ritiro dei soldati inglesi dall’Irlanda del Nord e la liberazione della Palestina. Dopo la laurea in Matematica e la specializzazione in Statistica, Varoufakis prosegui con un dottorato di ricerca ottenendo il PHD in Economia nel 1987. Inizia così la sua lunga carriera accademica, insegnando Economia all’Università dell’Essex, all’Università di Cambridge fino a quando decide di trasferirsi in Australia nel 1989 dove diventa professore di Economia all’Università di Sidney. Nel 2000 il suo ritorno in Grecia, dove insegna Teorie Economiche all’Università di Atene.

La carriera politica

Dal 2004 al 2006 Varoufakis diventa consigliere economico di Georgios Papandreu, quando questi ottiene la nomina a leader del Pasok, curiosamente lo stesso Varoufakis sarà uno dei principali critici del governo Papandreu che come primo ministro nel 2009 fu il primo ad introdurre severissime misure di austerity chiedendo nel contempo l’attivazione di un meccanismo di supporto, che sarà il precursore del tanto vituperato ESM European Stability Mechanism, che verrà formalizzato nel 2012. Sarà proprio la sua avversione alle misure imposte dalla Troika alla Grecia a farlo avvicinare dal giovane leader della Coalizione della Sinistra Radicale (Syriza), Alexis Tsipras. Pur non iscrivendosi mai a Syriza, Varoufakis diviene il referente per l’economia di Tsipras che dal 2012 assume ufficialmente il ruolo di capo dell’opposizione nonché leader del governo ombra.

Tsipras sembra affascinato dalle risposte alla gravissima crisi ellenica di questo economista con i modi da rockstar. Il programma di Varoufakis per evitare il collasso del sistema bancario, il possibile ritorno ad una moneta nazionale diventano così il piano di battaglia economico con cui Syriza affronta le elezioni nel 2015. Syriza stravince, ottenendo 149 seggi su 300 del parlamento greco, e Yanis Varoufakis eletto con un numero impressionante di preferenze, viene nominato Ministro delle Finanze. Le promesse di Tsipras neo presidente del consiglio sono poche ma chiarissime, rinegoziare il debito pubblico e dare un taglio alle rigide misure di austerità causa della più grave recessione economica del dopoguerra.

La lotta contro la Troika

Nei primi mesi del 2015 Varoufakis porta avanti una battaglia impari contro i creditori della nazione ellenica. Il prestito accordato dalle istituzioni europee scadeva infatti il 28 febbraio 2015, un mancato accordo sul suo rinnovo avrebbe portato la Banca Centrale Europea a smettere di fornire liquidità alle banche commerciali greche, con il risultato che queste avrebbero dovuto chiudere al pubblico a tempo indeterminato. Il 20 febbraio Varoufakis ottiene l’estensione del prestito per 4 mesi, specificando che durante questo periodo le condizioni sarebbero state rinegoziate in base ad una serie di riforme presentate dallo stesso Ministro delle Finanze. Da subito Varoufakis si batte contro la logica che lui definisce “extend and pretend” ovvero la pretesa da parte delle istituzioni europee di fare fronte all’insolvenza del debito greco iniziata nel 2010 con l’emissione di nuovi prestiti volti a garantire il pagamento di quelli vecchi. Varoufakis non fa mistero di considerare queste misure di “salvataggio” prese senza una precedente ristrutturazione del debito greco e senza un preciso programma di crescita, siano un modo per generare una crisi economica ancora più profonda e quindi un default ancora più grande. Di fatto Varoufakis accusa la Troika di non fare altro che trasferire le perdite delle grandi banche, in particolar modo quelle tedesche, alla Grecia ed ai cittadini europei.

Ovviamente i rappresentanti della Troika si dimostrarono assolutamente contrari al cambiamento delle clausole del prestito e a maggior ragione alla ristrutturazione del debito. Questo portò ad una crescente tensione tra i ministri delle finanze europei e lo stesso Varoufakis, in particolare con il Ministro della Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble e con il presidente dell’eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, con cui arrivò al limite dello scontro fisico. Il 25 giugno 2015 a Varoufakis viene presentata una proposta dal sapore di un ultimatum, in cui si prospettavano una rigida politica fiscale e una serie di riforme che Varoufakis, ma anche altri ministri delle finanze europei, avevano già bollato come inapplicabili in precedenza. Il giorno successivo il primo ministro greco Alexis Tsipras annuncia un referendum popolare per esprimersi sui termini della proposta da tenersi il 5 luglio. Varoufakis si spende in prima persona facendo una consistente campagna elettorale al favore del NO, ed arrivando a minacciare le sue dimissioni da Ministro delle Finanze in caso di vittoria del SI.

Il No vincerà con il 61,5% delle preferenze, e Varoufakis appare trionfante in televisione determinato a far rispettare il mandato popolare per un nuovo e diverso accordo con le istituzioni europee. Ma solo poche ore dopo, durante un colloquio con Tsipras, scopre che questi è determinato comunque a firmare l’accordo proposto dalla Troika e che diversi importanti ministri europei hanno espresso la volontà di non avere più Varoufakis come controparte. Varoufakis rassegna immediatamente le dimissioni, non volendo in alcun modo partecipare a quella che lui ritiene la rovina della Grecia, commentando

Non ho intenzione di tradire i miei principi. Questa nazione deve smettere di accedere a nuovi prestiti pensando di aver risolto il problema, quando invece stiamo rendendo il nostro debito ancora meno sostenibile. Le condizioni ancora più stringenti di austerità andranno a comprimere ulteriormente la nostra economia e le conseguenze si faranno sentire in maniera maggiore sui meno abbienti creando una crisi umanitaria. E’ qualcosa che non posso accettare.

All’indomani delle sue dimissioni da Ministro delle Finanze, Varoufakis insieme ad un nutrito gruppo di parlamentari, lascia Syriza causando di fatto la caduta del governo greco. Da allora Varoufakis continua a fare politica lanciando nel 2016 il suo Democracy in Europe Movement 2025 un movimento radicale pan europeo, anti globalista e post capitalista. L’idea di base è quella di sostituire l’attuale Unione Europea considerata una tecnocrazia, con un Parlamento Europeo democraticamente eletto con effettivo potere legislativo, ma sempre subordinato al principio di autodeterminazione delle singole nazioni. Tra i sostenitori di Diem25 si trovano personalità del calibro di Noam Chomsky e James K. Galbraith. Nel 2018 fonda il partito politico MeRa25, con cui si presenta e viene eletto nel Parlamento greco alle elezioni del 2019.

La disobbedienza realistica e il pragmatismo nella lotta a questa Unione Europea

Recentemente Varoufakis ha reso pubbliche le registrazioni dei suoi incontri con gli altri ministri delle finanze dell’eurogruppo per dimostrare come nessun rappresentante della Troika abbia voluto mai iniziare un serio confronto politico con l’allora ministro delle finanze greco e di come abbiano rifiutato qualsiasi accordo onorevole per la Grecia. Nelle sue interviste non mancano le stoccate ai suoi ex colleghi di Syriza e soprattutto a Tsipras colpevoli, per Varoufakis, di mancanza assoluta di coraggio in un momento così delicato per la nazione ellenica, arrivando a definirlo “la cosa peggiore che poteva accadere alla sinistra, peggio perfino della Thatcher”. Paradossalmente la conferma alle parole di Varoufakis arriva proprio dal suo arcinemico Schauble che ha definito il governo a guida Syriza (dal 2015 al 2019) come “l’unico governo che ha rispettato fedelmente il programma di austerità e di privatizzazioni concordato con la Troika”.

Per Varoufakis Syriza incarnava, ai suoi inizi, le speranze di un’intera generazione di progressisti europei, la lotta alla burocrazia, al liberismo sfrenato al rigore di bilancio. E soprattutto una battaglia contro la bugia più grande di tutte, che la crisi del sistema capitalista si possa superare con enormi prestiti, quando invece le condizioni talmente restrittive a cui sono concessi sono causa di ulteriori e profonde recessioni. Il partito da lui fondato MeRa25, è l’acronimo greco di Fronte Europeo di Disobbedienza Realistica, ed è lo stesso Varoufakis a spiegarne l’etimologia:

Fare propaganda per un socialismo prossimo venturo risulta totalmente insignificante per le persone che oggi non hanno il cibo da mettere sulla tavola. Il Massimalismo non è rivoluzionario. La politica di una disobbedienza costruttiva è l’unico modo per essere realmente progressisti e al tempo stesso pragmatici. Le nostre sono proposte concrete, moderate, che potrebbero essere accolte domani mattina anche dall’attuale governo di destra, la nostra disobbedienza civile consiste nel raccogliere la rabbia della gente facendo notare che queste proposte non vengono accolte.

Anche sulla possibile uscita della Grecia dall’Unione Europea Varoufakis fa del pragmatismo la sua arma migliore:

A differenza di quanto è successo con la Brexit, non vi è mai stato in Grecia un movimento che abbia attivamente richiesto di uscire dall’Unione Europea. E’ stata esclusivamente una minaccia da parte della Troika, accettate le misure di austerità oppure vi ridurremo in poltiglia buttandovi fuori dall’euro. Nel 2015 ero sicuramente preparato a uscire dall’euro e a reinstallare una valuta nazionale vista l’alternativa dei prestiti condizionati, e lo sono ancora, ma non è la nostra proposta principale. Oggi vogliamo che la Grecia legiferi in maniera unilaterale senza alcuna negoziazione, per aiutare la maggioranza dei greci a non cadere nella depressione economica e nel fallimento. Se la Troika decide di buttarci fuori che lo faccia, è ovvio che l’uscita dall’euro ci costerebbe tantissimo nel breve periodo, ma a lunga scadenza la nostra gente starà meglio. Inoltre una potenziale Grexit costerebbe alla Troika circa mille miliardi di euro, siamo così sicuri che vogliano davvero attuare questa minaccia?

Varoufakis insiste molto su questo punto, le politiche riguardanti i non performing loans, il deficit di bilancio, le tasse e il debito pubblico non dovranno in nessun modo essere concordate con la Troika o con Bruxelles, sarà loro la scelta di accettare queste politiche o di cacciare la Grecia dall’Unione Europea.

L’Unione Europea, il Covid 19 e le analogie con la crisi di 10 anni fa

Varoufakis non manca di farsi sentire anche in questi tempi di emergenza sanitaria causata dal coronavirus, in particolare se la prende ancora una volta con la tecnocrazia europea:

Se esiste un organismo europeo che ha costantemente dimostrato la propria inadeguatezza nella gestione delle crisi economiche, questo è l’Eurogruppo composto dai ministri delle finanze della zona euro. Risponderà alla crisi causata dal Covid 19 con comunicati eroici che annunciano numeri impressionanti, che in realtà serviranno solo a mascherare l’irrilevanza e la timidezza delle misure concordate.

Misure come i differimenti del pagamento delle tasse e l’apertura di grandi linee di credito, dimostrano per Varoufakis, l’incapacità di capire la natura di questa crisi, imprese e privati stanno affondando una crisi di insolvenza, non di mancanza di liquidità. La ricetta suggerita è quella di una clamorosa espansione fiscale attraverso uno spettacolare aumento della spesa pubblica, emissione di eurobond per mille miliardi di euro, helicopter money ovvero distribuzione di denaro a tutti i cittadini europei, ed un piano articolato di ricostruzione e sviluppo ed investimento. Ma ancora una volta, le nazioni più colpite e più deboli economicamente si scontreranno con la volontà della Germania e dei suoi alleati, e finiranno per accettare delle misure economiche insignificanti che non faranno altro che peggiorare la situazione.

Questa è la lezione che Varoufakis ha imparato in prima persona, l’Unione Europea rifiuterà qualsiasi ragionevole proposta e finirà per minacciare di cacciare dalla zona euro chiunque osi metterne in discussione i principi del rigore, ovviamente sarà una minaccia velata, mai diretta, ma sufficiente a far capitolare chi non avrà la forza politica per opporsi.