In un Mondo sempre più complesso, vivere senza un c/c di riferimento è più difficile che in passato. Oltretutto molti dei pagamenti in entrata e in uscita sono online, per cui la sua presenza si rende quasi imprescindibile.

Tra i vari emittenti, soffermiamoci sui prodotti di Poste Italiane. Ora, quanto costa a febbraio il conto corrente BancoPosta e quando il canone mensile è gratuito?

Quali sono i conti di Poste Italiane

I prodotti e le opzioni tra cui è possibile scegliere sono Conto BancoPosta di Base e Conto BancoPosta.

Il Conto BancoPosta di Base prevede due opzioni, Standard e Pensionati. Il conto lo si apre presso l’ufficio postale ed offre i servizi essenziali di incasso e pagamento (e comunque quelli indicati dal Decreto MEF 70/2018).

La versione Standard costa 30 €/annui, ma è gratuito per chi ha ISEE inferiore a 11.600 € e non è prevista l’imposta di bollo. L’opzione Pensionati è gratuita, ed è rivolta ai beneficiari di trattamenti pensionistici fino all’importo annuo di € 18.000.

Quanto costa a febbraio il conto corrente BancoPosta e quando il canone mensile è gratuito?

Il Conto BancoPosta si plasma in 4 opzioni differenti e lo si apre tanto presso l’ufficio postale quanto online (il conto Plus solo presso l’ufficio postale). Le alternative sono:

Start Giovani, dedicato agli under 30, il cui canone è di 2 €/mese, ma è azzerabile. In particolare, il canone si riduce di 1 € con accredito stipendio o in presenza di un bonifico in entrata di almeno 700 € sul c/c BancoPosta. Stessa riduzione di 1 € se si possiede la carta Postepay Evolution. La riduzione è invece di 2 € se si è titolari di Partita IVA e del c/c BancoPosta Business Link;

Start, il cui canone mensile è di 7 €, ma con possibilità di riduzione. La spesa si riduce di 2 € e di 3 € se, nell’ordine, si accredita lo stipendio o c’è un bonifico in entrata (2 €), o si è titolari di Partita IVA (3 €) come nel caso Start Giovani. La riduzione è di 1 € con un patrimonio di almeno 5mila €, contratto e questionario Mifid valido.

Vediamo i costi del conto corrente BancoPosta

Chiudiamo con i costi delle altre due alternative disponibili:

Medium ha un canone mensile di 8 €, anch’esso riducibile di 2 € e di 3 € come nei due casi del conto Start. Invece il canone si riduce di 2 € in presenza di un patrimonio di almeno 10mila €, contratto e questionario Mifid valido;

Plus, il cui canone mensile è di 10 €, ma riducibile. La spesa si riduce di 2 € con accredito stipendio o bonifico in entrata di almeno 700 €. La riduzione è invece di 3 € se invece si è titolari di Partita IVA e c/c Business Link come sopra. È sempre di 3 €, infine, in presenza di un patrimonio di almeno 20mila € (sempre con contratto e Mifid valido).

In chiusura tre doverose avvertenze al Lettore. La prima, è che in genere i costi sono parametrati ai servizi erogati. La seconda è quella di leggere attentamente tutte le condizioni economiche previste per il prodotto di proprio interesse. Infine, durante l’anno non mancano speciali promo dell’emittente su alcuni dei conti su esposti.