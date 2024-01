Cerchi affitti bassi e bollette quasi gratis? Questa Regione meravigliosa e famosa meta turistica potrebbe interessarti

Risparmiare ogni mese un po’ di soldi è un’impresa difficile per molti. Si potrebbe approfittare di qualche bonus e pensare di vivere in zone belle pagando una locazione a prezzo ragionevole. Scopriamo una Regione in cui sarebbe possibile.

In Italia ogni Regione ha delle peculiarità e attrazioni di rilievo. Per esempio, la Basilicata offre tante bellezze come Matera, Città dei Sassi, borghi, parchi naturali, località balneari e tanto altro.

Vivere in Lucania forse è il sogno di molti italiani e stranieri. Ci sarebbero tanti motivi per farlo oltre alle sue meraviglie. Si tratta di agevolazioni per i residenti. In particolare prendiamone in esame due. Si tratterebbe di misure per pagare meno le bollette del gas e dell’acqua. Con il bonus gas il residente in Basilicata pagherebbe solo infatti trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema. Il risparmio ammonterebbe a circa il 50%. Per quanto riguarda il bonus acqua bisogna anche in questo caso risiedere nella Regione lucana. Oltre al contratto per la fornitura idrica sarebbe necessario un ISEE inferiore a 30.000 euro. Ulteriori dettagli e moduli di richiesta si possono trovare nel sito ufficiale della Regione Basilicata.

Alcune proposte di locazione

Nel paese di Muro Lucano in provincia di Potenza ci sarebbe un appartamento di 43 m² in affitto a 150 euro al mese, in parte arredato. Sempre vicino Potenza a Marsicovetere si affitterebbe una villetta con giardino. Si compone di 3 locali e un bagno per 70 m². Il prezzo richiesto sarebbe di 300 euro al mese. Annunci riportati da Immobiliare.it.

Spostandoci a Matera i costi sono leggermente differenti. Per l’affitto in centro di un trilocale di 75 m² si richiederebbero sui 480 euro mensili. Annuncio su Casa.it.

Idealista propone poi diversi affitti in provincia di Matera. Per esempio a Pisticci sarebbero disponibili monolocali a circa 200 euro al mese per 30 m². Un bilocale arredato a Bernalda di 40 m² si affitterebbe a 350 euro mensili.

Infine, il prezzo medio di vendita delle case residenziali in Basilicata sarebbe di 1.332 €/m²con range tra 1.088 €/m² e 1.563 €/m². Per l’affitto il costo medio sarebbe di 7,47 €/m², variando da 6,44 €/m² a 8,22 €/m².

Cerchi affitti bassi e bollette quasi gratis? Questa Regione meravigliosa sarebbe da considerare.

