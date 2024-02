Oroscopo di febbraio sfolgorante per Ariete, fortuna e amore sorridono al Leone e Acquario?

Il mese più corto dell’anno è appena iniziato e tutti ci chiediamo come sarà. Anche se il 2024 è bisestile, da sempre di “febbraio ce n’è uno”, come recita la famosa filastrocca. Vi siete mai chiesti il perché? Cosa riserverà l’oroscopo per il mese appena iniziato? Quali saranno i segni maggiormente favoriti? Rispondiamo con ordine.

Perché febbraio è il mese più corto

Si sostiene che, nell’antica Roma, febbraio fosse l’ultimo mese dell’anno. Avendo stabilito che fossero 365 i giorni complessivi, nel calcolo alternato dei 30 e dei 31, avanzavano 29 giorni. Di conseguenza, venne stabilita inizialmente questa durata.

Perché, poi, si trasformò in 28? Perché quando si decise di dedicare Agosto a Cesare Augusto, sembrava indelicato che potesse avere un giorno meno di Luglio, mese di Giulio Cesare. Di conseguenza, si sottrasse un giorno a febbraio e lo si diede proprio ad Agosto. Che sia leggenda o no, come spesso accade, è poco importante.

L’oroscopo di febbraio

A chi sorriderà il secondo mese del 2024? Un solo aggettivo per Ariete. Sfolgorante. Eh sì, perchè i nati dal 21 marzo al 21 aprile, infatti, vivranno un febbraio davvero splendido dal punto di vista sentimentale. “E quando c’è l’amore, c’è tutto”, come diceva il grande Troisi. Momenti magici a gogo, soprattutto nella seconda parte del mese. E sul lavoro? Sarà un periodo positivo, anche se non paragonabile a quello affettivo.

Importante novità in vista per il Leone, dal punto di vista professionale. Infatti, dopo la prima decade, arriverà una notizia che da tanto si aspettava. Possibile svolta lavorativa o, addirittura, un cambio di azienda, se non persino di ambito. E in amore? Beh, come nel caso di Ariete, bene, ma non proprio benissimo. Potrebbe essere che tutti questi cambiamenti possano far trascurare il partner, ma come potrebbe non essere altrimenti?

Infine, febbraio è il mese dell’Acquario. Cosa riserverà ai nati sotto questo segno? Non proprio rose e fiori. Infatti, dal punto di vista sentimentale servirà molta pazienza per uscire da alcune situazioni intricate all’interno delle relazioni.

Lavorativamente, invece, i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio subiranno improvvisi attacchi da colleghi, anche in maniera inaspettata. Bisognerà, anche in questo caso, agire con prudenza e pazienza, nonostante l’Acquario non sia proprio un segno pacato.

Le cose dovrebbero migliorare verso la fine del mese, ma possiamo affermare che non sarà proprio un periodo indimenticabile per questo segno di aria.