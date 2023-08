Cosa si dicono uomo e donna dopo aver fatto l’amore: le frasi più ricorrenti con una (brutta) sorpresa

È stato un sondaggio realizzato da un sito specializzato in incontri amorosi a rivelare quali siano le frasi più pronunciate dopo un rapporto intimo.

Potrebbe sembrare cosa da poco, ma secondo gli esperti di relazioni è invece fondamentale per comprendere la profondità (o superficialità) del coinvolgimento tra i membri della coppia: parliamo delle frasi che condividiamo subito dopo aver vissuto un rapporto intimo con il nostro partner, che pronunciamo e che ascoltiamo, e delle differenze tra le più comuni emerse tra le donne e tra gli uomini.

Ebbene, secondo il sondaggio condotto dal sito di incontri amorosi IllicitEncounters la frase in assoluto più pronunciata non è forse la più romantica che potremmo aspettarci, ovvero: “Devo andare”. E a prescindere dal fatto che a pronunciarla sia una donna oppure un uomo: in questo caso non fa differenza, vale per entrambi i sessi e svetta sul gradino più alto del podio con gran distanza rispetto alle altre frasi più comuni.

A seguire, per gli uomini troviamo un sintetico, forse laconico ma comunque indicativo “Wow!” mentre per le donne un avvertimento ai loro compagni: “Ora non addormentarti!”. Le donne, inoltre, paiono essere più attente degli uomini a offrire complimenti, come un entusiastico “Sei fantastico!”, ma anche a richiedere ulteriori tenerezze attraverso la frase “Fammi un po’ di coccole”. Mentre per gli uomini, invece, l’interesse prevalente sembra essere espresso attraverso la richiesta “Quando possiamo farlo di nuovo?”.

Il parere degli esperti: cosa indicano le frasi pronunciate al termine di un rapporto amoroso

Secondo Jessica Leoni, collaboratrice del sito IllicitEncounters ed esperta di relazioni di coppia e di intimità, le frasi pronunciate al termine di un rapporto intimo amoroso sono particolarmente indicative dello stato di salute, complicità, coinvolgimento e rispetto che intercorre tra i partner. Inoltre, possono variare notevolmente in base alla longevità della relazione.

“La maggior parte delle coppie che ha una relazione a lungo termine – ha dichiarato l’esperta – dopo questi momenti si pronuncia molto poco, perché spesso si tratta di un lavoro di routine e il rapporto intimo è sempre lo stesso”; mentre le nuove coppie mostrano la tendenza a “giocare” maggiormente con frasi e discorsi al termine del rapporto.

Per le quali l’esperta rivela anche un dettaglio che potrebbe dimostrarsi particolarmente significativo: “Ciò che è più rivelatore è quello che si dice al partner nelle nuove relazioni, quando si è ancora molto presi l’uno dall’altra e fare l’amore è coinvolgente e appassionato”. Perché secondo la Leoni, in questi casi “Si può capire quando l’interesse di una persona stia scemando dalla sua risposta silenziosa alla fine del rapporto intimo”, oppure risulti al contrario particolarmente partecipe, eccitato e coinvolto.