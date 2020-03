Saltata l’uscita nelle sale, la Rai mette in onda Permette? Alberto Sordi per celebrare il centenario dell’indimenticabile attore romano. Il film rimane disponibile su Raiplay.

Sbarrata ogni sala cinematografica d’Italia, la Rai ci permette la prima visione dell’ultimo film di Luca Manfredi, che avrebbe dovuto celebrare il centenario della nascita dell’Albertone nazionale. Il fatto è che siamo noi, chiusi in casa e smaniosi di qualunque nuova uscita, a sorbirci l’ennesima sconclusionata agiografia bozzettistica. Non tanto per il povero Edoardo Pesce che, sebbene nei limiti di un romanesco imperfetto, deve cimentarsi con l’improbo compito di interpretare colui che meglio di qualunque altro ha impersonato i vizi e le virtù, le bassezze ma anche gli slanci altruistici, dell’italiano medio per quarant’anni; ma è proprio il film a non decollare mai, a mancare del basilare sviluppo drammaturgico.

La trama ripercorre piuttosto fedelmente l’inizio della carriera di Sordi. Nel 1937 lavora come usciere di hotel a Milano, dove incrocia per la prima volta Vittorio De Sica, già affermato regista. Si trova in città per studiare all’Accademia dei filodrammatici, da cui viene espulso proprio per l’incapacità a nascondere quella parlata romanesca che, un giorno, lo renderà celebre. Tornato nella capitale diventa il doppiatore ufficiale dell’Ollio di Oliver Hardy e debutta come comico a teatro nella compagnia di Aldo Fabrizi. Tutti i suoi (goffi) tentativi di entrare nel mondo del Cinema, però, si scontrano contro un muro e lo stesso De Sica lo evita inizialmente come un fastidioso postulante. Sono però anche gli anni in cui sboccia l’amicizia con Federico Fellini, che lavora come vignettista nel giornale satirico Marc’Aurelio. Allo scoppio della guerra Sordi riesce a farsi inserire nella banda musicale dell’esercito, riuscendo così a proseguire la carriera in diverse compagnie teatrali.

Ed è proprio a questo punto, all’incirca a metà di Permette? Alberto Sordi, che d’un tratto mi rendo conto che tutto sommato nei primi piani, nelle inquadrature strette, Edoardo Pesce risulta credibile. Si vede che ha studiato la parte, le movenze e quel naso posticcio sembra perfino vero, quando ripropone il tipico sguardo di sbieco, rivolto verso terra e non verso l’interlocutore, usando quel tono piagnone di chi accampa scuse auto-assolventi. Per un istante s’intravede il grande Sordi; l’attore che borgataro o divo di fotoromanzo, vigile o dirigente di banca, fruttarolo o primario, metalmeccanico o commerciante di armi, prete o vitellone, riusciva immancabilmente a incarnare l’italianissimo vittimismo furbo. Ma appena l’inquadratura si allarga, tutto frana e la sospensione dell’incredulità va a farsi benedire perché appare evidente che tutti i personaggi sono troppo… in carne. Dov’è la fame? Dove sono le privazioni? I bombardamenti? Sordi e Fellini, renitente alla leva, passeggiano svagati di notte per le vie di Roma in piena seconda guerra mondiale. Perfino il Neorealismo viene liquidato come una pura velleità artistoide. E dov’è poi il decisivo passaggio dal comico povero, travet umiliato e vilipeso, alla moderna maschera vile e approfittatrice, inventata da quel pedinatore dell’uomo comune che era l’attore romano?

Terminato il conflitto, Sordi inizia a lavorare a Radio Rai, dove muove i primi passi verso notorietà nazionale, creando alcuni buffi personaggi chiamati I compagnucci della parocchietta. Nel frattempo il film abbozza i rapporti tra l’attore romano e la madre, intransigente e bisbetica; la relazione con la matura Andreina Pagnani e quelli con altri amici come Giulietta Masina, lo sceneggiatore Steno, Corrado; ma risultano tutti banali caricature. Il film rimane, così, fatalmente sospeso tra la volontà di fare un classico biopic su un talento naturale che arriva al successo non perché ne è destinato, ma per la sua ferrea abnegazione e la solita commediola che strappa qualche sorriso. Non c’è traccia dell’ostilità della critica nei confronti dell’industria della commedia, della vivacità di Cinecittà, né delle grandi tavolate nelle osterie dove, ogni sera, si davano appuntamento registi, sceneggiatori, attori e aspiranti tali; non un solo accenno alla sua profonda religiosità – possedeva perfino un inginocchiatoio e una statua della Madonna in giardino -, e neppure un aneddoto che fosse poco conosciuto o inedito.

Il film termina dopo che Sordi, fresco di due film come protagonista rivelatisi dei flop, si presta a interpretare Alberto de I vitelloni. Sordi e Fellini assistono alla prima timorosi di come il pubblico possa reagire al famoso gesto dell’ombrello ai lavoratori. Un po’ poco per celebrare il centenario dell’indimenticabile attore romano ma, probabilmente, è impossibile anche solo concepire di attribuire il volto, la voce e la gestualità dell’Albertone nazionale a un altro corpo e che questo risulti credibile.