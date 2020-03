Il vertice di Napoli potrebbe aver sancito la nostra sudditanza rispetto al Governo di Parigi, a margine di una imminente crisi economica, a partire dal Sahel e dallo spazio aereo.

I rapporti tra Italia e Francia non sono ottimi. Lo spot pubblicitario di cui si è discusso in questi giorni non è altro che un pretesto da talk show, perché quello che sta accadendo sotto gli occhi di tutti è ben più grave e importante.

L’incontro che si è avuto a Napoli tra il Presidente Macron e il Presidente Conte non porterà vantaggi per l’Italia, nonostante la stretta di mano e i sorrisi per la stampa. Condividere gli obiettivi in Sahel, infatti, vuol dire di fatto condividere con la Francia le nostre informazioni, perdendo l’indipendenza che avevamo acquisito sulle operazioni in quel territorio. Il Governo italiano, come riporta Sputnik, si era limitato ad inviare una ridotta aliquota di soldati in Niger, in questo modo riusciva ad eludere l’influenza dei colleghi francesi, cercando di tenerli agganciati ad un locale distaccamento americano. Per quanto riguarda, invece, lo spazio aereo, La Verità riporta che, nell’ultima riunione ministeriale Esa, tenutasi a Siviglia, l’agenzia spaziale ha bloccato il programma Vega, mettendo di fatto in crisi lo sviluppo della tecnologia italiana. La Francia in campo spaziale è molto indietro rispetto all’Italia e il fatto, di nuovo, di condividere informazioni, le farebbe perdere lo svantaggio. Con l’accordo bilaterale sullo spazio, Parigi potrà avere le nostre aziende a disposizione per i suoi progetti, oltre ai soldi che l’Italia conferisce a livello europeo.

L’incontro di Napoli avviene nel chiaro quadro di riportare in auge il Trattato del Quirinale, che si era invece congelato con la Lega al governo. A confondere tutto per l’Italia ci si mette il Trattato di Aquisgrana, accordo stipulato tra Francia e Germania, nel quale la Spagna è riuscita ad infilarsi, che prevede la concertazione preventiva in tema di decisioni in ambito europeo. Le due forze, con l’appoggio della Spagna, hanno deciso infatti di stabilire una linea comune prima di intervenire nel coordinamento della politica estera e di difesa, instaurando un vero e proprio rapporto prima bi e poi trilaterale. Quello che lascia perplessi è il motivo per il quale la Francia cerchi con l’Italia un accordo bilaterale senza invece integrarla al Trattato di Aquisgrana. L’Italia in questo modo affiderebbe ai francesi di tutelarne gli interessi e, considerato che, storicamente, gli interessi transalpini si sono spesso dimostrati affini ai nostri, non sembra essere un’ottima scelta. Oltretutto, ottenere con noi un accordo distinto da quello di Aquisgrana porterebbe la Francia in una posizione di trattativa dominante sulla Germania, che ne subirebbe l’influenza. L’Italia, forse, avrebbe dovuto e potrebbe cercare, come ha fatto la Spagna, di inserirsi nel Trattato di Aquisgrana, ottenendo in questo modo un minimo margine di manovra. Distratti dalle sicuramente impellenti vicende interne, in questo modo stiamo affidando ancora più influenza ai francesi che, forse, a margine di una imminente crisi economica, potranno sfruttare la situazione, operando investimenti vantaggiosi in settori strategici, da sempre di loro interesse.