Il Presidente del Venezuela ha una taglia sulla testa, accusato di gestire un “narcostato”. Trump l’avrà confuso con Guaidò?

Per vincere una partita a scacchi è fondamentale comprendere quando finisce il cosiddetto mediogioco e, quasi all’improvviso, prende forma la parte finale. Differenziare tattica e strategia diventa, quindi, la chiave di successo: quanto protrarre l’attesa? Quando portare in avanti il pedone? Quando realizzare l’assalto al Re? Agli USA il momento è ben chiaro. Il nemico è alle strette, chiuso tra una crisi finanziaria dovuta al crollo del prezzo del petrolio e una sanitaria, a tutti già nota, causata dal nuovo Covid-19. Ed ecco che in queste ore Trump, assistito dal braccio destro Mike Pompeo, sferra quello che sembra, a tutti gli effetti, l’assedio finale al Venezuela di Maduro, roccaforte del socialismo Chavista. Tra gli analisti c’è chi dice che questo sia soltanto un espediente per ottenere il consenso della parte latina dell’elettorato della Florida in vista delle elezioni di novembre. Fatto sta che, adesso, sulla testa di Nicholas Maduro pende una taglia da ben 15 milioni di dollari, serviti sul piatto a chi dovesse collaborare al suo arresto.

In cosa consiste questa mossa decisiva, è presto detto: il Presidente Maduro è accusato di essere alla guida di un “narcostato”, al vertice di una gang di trafficanti di cocaina, e necessita di immediata incarcerazione. Ora, non è nostro compito pronunciarci su indagini eseguite da uno dei maggiori servizi segreti al mondo: prendiamo pure per vere le accuse che la bandiera stelle e strisce muove al Venezuela, in attesa di ulteriori aggiornamenti. Si permettano, però, alcune considerazioni riguardo i comportamenti americani sullo stesso territorio. È nota a tutti, oramai, la stretta collaborazione tra l’insorto Juan Guaidò, capo dell’opposizione, che rivendica il ruolo di Presidente del Venezuela, e gli Stati Uniti d’America, che vedono in lui una possibile via di sfogo per i propri commerci petroliferi, finora negati da Maduro. Persino la CNN ha documentato gli ingenti flussi di denaro che sono arrivati nelle tasche di Guaidò, che possiamo, quindi, considerare lecitamente al soldo dei più influenti imprenditori americani. Ma, accantonando scontri geopolitici e grandi interessi, si concentri l’attenzione sulle vie politiche utilizzate dal nostro homo novus. Il 20 settembre dello scorso anno venivano rese pubbliche dai social-media e da Telsur alcune foto che ritraevano lo stesso Guaidò in modo inequivocabilmente vicino a personaggi del calibro di Jhonathan Zambrano e Argenis Vaca. Per dirla in breve, il primo è conosciuto come Patrón pobre, ed è a capo di una cellula del gruppo narcos colombiani, Los Rastrojos, incaricata di sequestri di persona nello Stato venezuelano di Tachira; il secondo, detto Vaquita, gestisce le finanze del gruppo stesso, ed è accusato di crimini legati al narcotraffico, omicidi e iterati sequestri di persona. Vogliamo davvero credere che l’America non sia a conoscenza di questi non proprio pulitissimi legami, o che non ne abbia fatto tacitamente da tramite? Che la foto in auto con uno dei più pericolosi narcotrafficanti del Venezuela non palesi ulteriori nessi con la malavita sudamericana? Ora che il momento non è mai apparso così propizio per affossare gli storici nemici, per l’amministrazione di Trump diventa facile nascondersi dietro evidenti ipocrisie, accuse che potrebbero tranquillamente essere mosse da entrambe le parti, dato che si parla di 250 tonnellate cubiche di polvere bianca, che sarebbe impossibile muovere senza molti occhi chiusi nei porti di carico ma anche di scalo.

In verità, il partito Repubblicano sta affrontando, dentro la narrazione delle opinioni globali, il momento di crisi estremo, la spannung in cui, nei racconti gotici, il protagonista decide irreparabilmente delle proprie sorti tramite le proprie azioni. L’emergenza per il Coronavirus sta mettendo in luce, infatti, tutta la debolezza del sistema sanitario antipopolare e liberalizzato degli Stati Uniti d’America che, ben presto, potrebbero contare elevatissimi numeri di morti, viste le cifre raggelanti già confermate. Piuttosto che moraleggiare a tempo perso, Trump e compagnia farebbero bene a concentrare tutti gli sforzi verso un obiettivo comune: la salute e la salvezza dei propri cittadini e di quelli di ogni Paese.