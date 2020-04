È ancora difficile immaginare gli USA intraprendere la strada isolazionista, ma il Coronavirus potrebbe fornire un’ulteriore spinta a ritirarsi dal Medio Oriente.

Quasi quindicimila caduti tra militari e contractors, oltre un quarto di milione di civili morti e una spesa complessiva che supera i sei trilioni di dollari: sono questi i numeri della Global War on Terror, l’insieme di campagne militari che gli Stati Uniti portano avanti in Medio Oriente da ormai quasi vent’anni. Cifre impressionanti, ancor più se comparate ai risultati quantomeno modesti che hanno prodotto: in Afghanistan i Talebani si sono riaffacciati sulla scena politica come interlocutori alla pari degli USA e si preparano a tornare al potere da vincitori; dopo la caduta di Saddam, l’Iraq è precipitato nella guerra civile e, sottrattosi con difficoltà alla violenza dell’ISIS, sembra ora entrato nella sfera d’influenza iraniana; quanto alla Siria, infine, può dirsi fallito il tentativo di rimpiazzare Bashar Al-Assad. Non sorprende allora che l’amministrazione Trump abbia cercato di chiudere una partita chiaramente persa e mettere fine a quelle che in Patria portano il nomignolo di forever wars, “guerre eterne”; un tentativo non facile, spesso frustrato dalla volontà avversa del Dipartimento di Stato e del Pentagono, nonché dal comportamento spesso erratico dello stesso Presidente.

Dove ha finora fallito il tycoon newyorkese potrebbe, però, riuscire il Coronavirus. Gli States sono, infatti, il Paese più colpito al mondo, con 400mila casi e oltre dodicimila decessi. Ma è l’economia a spaventare davvero: la serrata generale di fabbriche e negozi imposta dall’emergenza sanitaria ha causato un’impennata senza precedenti nel tasso di disoccupazione, con oltre sei milioni e mezzo di fuoriusciti dalla forza lavoro solo nell’ultima settimana. Dal canto loro, le istituzioni si sono mosse rapidamente; la Federal Reserve continua a stampare moneta dopo un’iniziale iniezione di liquidità da 1,5 trilioni di dollari, mentre il Congresso ha di recente approvato un piano di sostegno a famiglie e imprese per due trilioni. Tutto questo è, però, destinato a pesare sul bilancio a stelle e strisce; e con gli stessi militari ora impegnati a tutto campo contro il virus, sembra plausibile pensare che si possa assistere entro breve ad un ripiegamento del potere globale statunitense nel Vicino Oriente. Perfino gli Ayatollah, nemici giurati di Trump e dei suoi, potrebbero giovare di una tregua: si moltiplicano infatti le voci che chiedono di interrompere la strategia di “massima pressione” attuata contro l’Iran, a sua volta martoriato dal virus.

D’altra parte, è innegabile che quest’ultimo abbia altresì accelerato lo scontro con la Cina: di fronte ai limiti imposti alle proprie risorse dalla pandemia, ci si può aspettare che gli americani preferiscano rivedere il proprio ruolo in Asia Minore per concentrarsi su quello che si profila come un avversario non diverso, per importanza, dall’Unione Sovietica. È ancora difficile, in realtà, immaginare il ritorno degli USA ad una postura internazionale isolazionista in stile Monroe; tuttavia, la situazione attuale ha il potenziale per forzare dei passi concreti in quella direzione. Può darsi allora che la miope e tragica avventura della “guerra al terrorismo” esca dai notiziari ed entri nei libri di storia: con l’augurio, per tutti, che se ne possa almeno imparare qualcosa.