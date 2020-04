Al Presidente ungherese sono stati conferiti pieni poteri per fronteggiare il Coronavirus. L'Europa è in subbuglio, avrebbe dovuto seguire l’esempio degli altri e prenderseli senza chiedere.

Centotrentotto a favore e cinquantatré contrari: questi i numeri della votazione in cui il Parlamento ungherese ha concesso al Premier Viktor Orban la facoltà di governare per decreto fin tanto che l’emergenza Coronavirus non si sarà esaurita. Quando ciò avverrà esattamente sta allo stesso Orban dirlo; e così, in Europa si teme la svolta autoritaria. Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione UE, si dice “preoccupata”; alla stessa Commissione si appella via Twitter Matteo Renzi, che chiede l’espulsione dei magiari dall’Unione; la deputata PD Lia Quartapelle va oltre, dichiarando che all’Ungheria si dovrebbero negare gli aiuti per far fronte alla pandemia in atto. Ma davvero le altre Nazioni sono nella posizione di giudicare?

Guardando alla sola Italia, è superfluo ricordare che, ad oggi, l’intero Paese è in lockdown: non si esce di casa se non per necessità comprovate, pena una multa o la reclusione; per le strade girano (ancora più di prima) i soldati. Il tutto si è deciso nel giro di una giornata ed è stato annunciato a tarda sera, senza aver prima informato le Camere; misure analoghe sono state introdotte in Francia, Spagna, Regno Unito e, in maniera più graduale, stanno prendendo piede anche negli Stati Uniti. Fa allora sorridere che le critiche più dure ad Orban arrivino proprio dall’Occidente della quarantena forzata: il bue che dice cornuto all’asino. Il sorriso diventa poi una risata fragorosa se si pensa che, tra le altre cose, il governo ungherese ha ora il potere di incarcerare fino a cinque anni chiunque diffonda fake news; sarà d’accordo Antonio di Bella, direttore di RaiNews che, giusto un giorno fa, annunciava la creazione di una task force per combattere le false informazioni sul virus, e con lui i tanti politici, nostrani e non, che da tempo lottano contro la “disinformazione”.

Il sole della democrazia tramonta ad Est perché ad Ovest, semplicemente, si è già spento da un po’. Qualcuno intravede negli eventi di queste settimane la fine del modello politico liberal-democratico, destinato a lasciare il posto a quella “democrazia illiberale” di cui la stessa Ungheria sarebbe fra le prime esponenti: “il Coronavirus diffonde l’autocrazia”, scrive la rivista Foreign Policy. È possibile: i momenti di crisi, storicamente, favoriscono l’uomo forte. Ma, a prescindere da queste considerazioni, quella che ci troviamo a vivere è una fase di consolidamento di una realtà tutt’altro che nuova o sorprendente, non una di transizione. La verità è che da queste parti, tra Parlamenti esautorati, sorveglianza digitale costante e censura preventiva, di liberale ci è rimasta soltanto la presunzione di essere meglio degli altri.