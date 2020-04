La risposta di sinistra alla mancanza di manodopera nei campi e alle proteste dei braccianti per le allarmanti condizioni in cui sono costretti a vivere: più immigrazione.

“Nell’agricoltura italiana lavorano 400 mila lavoratori stranieri regolari, il 36% del totale, la maggior parte dei quali rumeni. Quest’anno non arriveranno. Chi raccoglierà gli ortaggi e la frutta? Servono almeno 200 mila lavoratori extracomunitari. Serve subito un decreto flussi”. Lo ha scritto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ed esponente di spicco del Partito Democratico. Un’eccellente risposta agli scioperi dei braccianti, che in questi giorni stanno protestando contro le disumane condizioni in cui sono costretti a vivere, alle quali, ad oggi, si aggiunge anche il timore per il Coronavirus.

1500 braccianti morti nei campi in sei anni. Oltre 100 mila persone vivono ammassate in baraccopoli prive di servizi igienici adeguati, con compensi irrisori, ai limiti della sopravvivenza. Dolori articolari, disidratazione, polmoniti, 12 euro per 8 ore di lavoro. Quando va male sono in mano al caporalato, le donne vengono violentate in quelle stesse baracche malandate mentre gli uomini continuano a morire di fatica nei campi. È una piaga alimentata dalla grande distribuzione, la stessa che ha distrutto la biodiversità della nostra Italia, dove potevamo vantare una tipologia diversa di pomodoro per ogni paesino, la stessa che ha marciato sopra i piccoli imprenditori agricoli, che specula sul biologico, maltratta gli animali e fa tutte quelle cose orribili che fanno (giustamente) indignare la nostra parodia di classe politica di sinistra. Eccola, l’ipocrisia della sinistra italiana, che ancora una volta dimostra di vivere scollata dalla realtà, in un Paese parallelo in cui ancora è legale la schiavitù. Pregiatissimo Sindaco Gori, mentre lei cerca di riaprire la tratta degli schiavi, e i suoi illustri colleghi di partito Merola e Bonaccini chiudono i mercati contadini in Emilia Romagna, senza fornire alcun aiuto a tutte quelle piccole aziende a conduzione familiare private delle entrate e con il raccolto che marcisce, posso rispondere io alla sua domanda. Gli ortaggi e la frutta li raccoglieranno gli italiani, se gli garantirete un equo sostentamento, che permetta di avere uno stile di vita dignitoso, con ritmi di lavoro sostenibili e misure di sicurezza adeguate a questo lavoro usurante, magari, dico per dire, con l’aiuto di tutti quegli studenti che, ogni anno, si laureano nei dipartimenti di agraria, in biotecnologie agroalimentari e simili. Altrimenti, potete raccoglierveli da soli.

Ma non si può porre tutta la colpa sulle spalle del povero Gori; la stessa Ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, il cui lavoro nel settore, anche come sindacalista, o non era granché, o è stato dimenticato con l’upgrade, trema davanti alla mancanza di manodopera di importazione, mentre la Ministra Lamorgese parla di estendere i permessi di soggiorno. Altrimenti si possono sempre sfruttare i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, che diventerebbero così nuova forza lavoro ricattabile e sottopagata, senza adeguata preparazione. Perché importare schiavi quando possiamo crearne direttamente in Patria, giusto Ministra Teresa? Ma, soprattutto, perché valorizzare una delle eccellenze italiane, l’agricoltura, investendo in essa e in coloro che hanno scelto di dedicare la vita ai nostri campi, o lo farebbero volentieri, quando si può continuare a far morire degli schiavi?