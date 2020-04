Chi dovrà guidare la ricostruzione post Coronavirus ha lodato la gestione della crisi greca. L’Unione Europea rimane un dogma inattaccabile.

Chi esalta le virtù dell’Unione Europea, soprattutto in relazione alla Grecia, dovrebbe solamente vergognarsi. E se a elogiarla è il Presidente della task force per la ricostruzione economica e sociale dell’Italia, Vittorio Colao, allora, ci sarà da preoccuparsi. Proprio in prossimità del consiglio europeo, dove ha promesso una battaglia strenua per salvare l’Italia, il nostro Premier ha nominato un uomo più che gradito a Bruxelles e, a sua volta, affascinato dal peggiore europeismo usuraio, quello che ha massacrato il popolo greco. L’ex dirigente Vodafone, in un’intervista a marzo 2019, elogiò la gestione europea della crisi italiana del 2011 e, tenetevi forte, della crisi greca. Ebbene sì, come il Senatore Mario Monti che, nel 2015, reputò il caso greco “il capolavoro dell’UE”, anche colui che si occuperà della nostra ricostruzione economica sembra essere un grande fan della disoccupazione galoppante, dei prelievi forzosi e, ahimè, dell’aumento ingiustificato della mortalità infantile. Perché forse non è chiaro a tutti, ma la crisi ha macellato la popolazione greca e, come evitò di scrivere Fubini per paura di “strumentalizzazioni antieuropeiste”, ha causato la morte di almeno 700 bambini. Come da tradizione, la classe politica italiana si affaccia in Europa da ruffiana, già piegata ideologicamente e pronta alla genuflessione politica. Mentre discutiamo delle fake news di Salvini o Meloni, si scende a patti con chi non ha avuto scrupoli a strozzinare il vicino di casa.

In grave crisi economica da circa un decennio, la Grecia non sembra aver ancora trovato la retta via per una vera rinascita. Le schermaglie con la Turchia per ciò che riguarda la crisi umanitaria conseguente al conflitto siriano sono solo le ultime disgrazie capitate alla meravigliosa culla d’Europa. Se c’è una certezza, sia dal punto di vista economico che da quello politico, è che in tutte queste vergognose situazioni la Grecia è stata pressoché abbandonata a sé stessa dal resto del continente. “Gli aiuti” della troika (BCE, Commissione Europea e FMI) sono stati devastanti, come ammesso dalla stessa macellaia, Christine Lagarde, ai tempi negli alti ranghi del Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, riguardo alla crisi umanitaria, il supporto dall’Unione Europea si è limitato alle sole parole. È strano, se pensiamo ai grandi valori di solidarietà e fratellanza propinati quotidianamente dai grandi europeisti che scaldano le sedie di Strasburgo e Bruxelles: qualcosa non quadra. Potrebbero tornare in mente le parole della stessa Lagarde, grande amica di Roberto Gualtieri e oggi Presidente della BCE che, in merito alla Grecia, si espresse così al Guardian nel 2012: “Parents have to pay their tax“. In un Paese al tracollo, con risparmi andati in fumo dall’oggi al domani e migliaia di suicidi, la priorità è che i genitori paghino le tasse se non vogliono vedere gli effetti della crisi sui propri figli. Cinica è dire poco, come abbiamo potuto osservare con le sue gaffe sullo spread a inizio emergenza Covid-19. Qualche tempo prima dell’intervista al Guardian di Lagarde (2011), un’altra nostra grande conoscenza propose una soluzione molto particolare: perché non andare direttamente a prendersi le riserve auree della Grecia per garantirci il pagamento dei debiti? Ad avanzare la geniale richiesta fu l’allora Ministro del lavoro del governo Merkel, Ursula Von Der Leyen, la cui recente elezione a Presidente della Commissione Europea è stata accolta da David Sassoli come “la vittoria dell’europeismo”.

Ma allora cos’è l’europeismo? Dal modus operandi di Lagarde e Von der Leyen possiamo dedurre sia l’intervento massiccio della troika, pronta a bastonare i popoli con politiche di austerità e, all’occorrenza, ricorrere al furto delle riserve auree, non si sa mai. Se aggiungiamo il comportamento dei nostri concittadini Sassoli, Monti e Colao, l’europeismo appare come un asservimento ideologico (e politico) a priori, dove neanche migliaia di morti, disastri conclamati e ospedali privi di strumentazione medica basilare bastano a interrompere questa sgradevole narrazione. Perché, cari lettori, ciò che è successo in Grecia non può non essere classificato in altre categorie che non siano relative all’usura. Ed è accaduto tra Stati europei, sancendo il punto di non ritorno dell’Unione Europea come entità di garanzia tra popoli e Stati, distruggendo a colpi di austerità i buoni propositi dei padri fondatori. Nessuno spreco o gestione errata di fondi può giustificare la grave regressione di un Paese civile come la Grecia. A cosa si riferiva, dunque Colao? Cosa dovremmo imparare dalla gestione della crisi greca, se non un senso di profonda vergogna per non aver mosso un dito in aiuto del popolo? Colao dovrebbe leggersi Gunter Grass, premio nobel tedesco, che così intitolò la sua poesia riguardo la crisi greca: “Ignominia d’Europa”. Perché non si tratta di un modello, caro Presidente, ma di una vergogna. ​