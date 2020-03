Anziché preoccuparci del Referendum che, in caso di vittoria del sì, non porterebbe ad una reale riduzione dei costi né metterebbe a rischio la sovranità popolare, dovremmo cominciare a guardare con più attenzione alle riforme elettorali volute dai partiti.

Salvo rinvii, il 29 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere se avvallare o meno la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari (da 945 a 600 tra deputati e senatori). La riforma, fortemente voluta dal M5S, ha avuto un percorso travagliato: appoggiata dalla coalizione giallo-verde con l’opposizione di Forza Italia e PD, è passata in ultima lettura al Senato con l’appoggio di quest’ultimo e l’opposizione della Lega e di tutto il centro-destra.

In un grottesco gioco delle parti si sono cristallizzate due posizioni: chi sostiene la riforma millanta un risparmio sostanziale dei costi della politica; chi la avversa paventa una riduzione della rappresentanza politica a danno dei cittadini. Entrambi gli schieramenti presentano forze politiche che, a targhe alterne, hanno appoggiato o ostacolato la riforma: nel 2009 Berlusconi definiva il Parlamento “una di quelle assemblee pletoriche assolutamente inutili e controproducenti”, mentre oggi si schiera con forza contro tale riduzione. Il Partito Democratico, che da sempre considera questa misura una norma “piduista” (era infatti inclusa anche nel famoso Piano di Rinascita della P2), oggi la appoggia.

Ma quanto si risparmierebbe davvero? Un deputato percepisce una indennità annua di circa 120 mila € lordi all’anno. Le sole indennità per la Camera ammontano a 75 milioni l’anno. La riduzione a 400 deputati porterebbe ad un risparmio di circa 27 milioni. Una cifra irrisoria rispetto al costo annuale di gestione della sola Camera dei Deputati (circa 1 miliardo), le cui voci più consistenti riguardano le “pensioni” di ex Parlamentari e le spese del personale, che resterebbero invariate. Anche per il Senato il risparmio sarebbe solo di 20-30 milioni, a fronte di circa 800 milioni di € all’anno. Rimborsi per missioni, agevolazioni per i Parlamentari e diaria resterebbero invece invariati (più o meno attorno ai 10 mila € al mese). In totale, grazie alla riforma si potrebbero risparmiare 50 milioni all’anno su oltre un miliardo e mezzo di spesa, che sarebbero comunque già persi: il Referendum costerà tra i 200 e 300 milioni tra scrutatori, straordinari per personale dei comuni e forze dell’ordine. Altrettanto sbagliato parlare di riduzione della rappresentanza popolare: questa dipende, in larga parte, dalla legge elettorale e dalla distribuzione delle circoscrizioni, provvedimenti regolati tramite legge ordinaria. L’attuale legge elettorale (Rosatellum), infatti, non piace a nessuno: il PD ondeggia tra un proporzionale puro e un sistema maggioritario con premio di maggioranza per garantire la “governabilità”, la destra punta ad un sistema maggioritario secco, mentre il M5S ha recentemente rilanciato un proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, estromettendo, di fatto, tutti i partiti minori dalla competizione elettorale. Comunque vada il Referendum, l’idea di modificare la legge elettorale a proprio uso e consumo è già radicata nelle intenzioni di tutte le forze politiche presenti, ed il pericolo di vedere ridotta la rappresentanza popolare in Parlamento, con soglie di sbarramento alte e premi di maggioranza spropositati, resta ancora un rischio concreto.