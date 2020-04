Anche sul SURE esistono voci e versioni contrastanti, tra le quali è necessario mettere ordine nell’attesa che, al Governo, si ricordino cosa sono gli interessi nazionali.

Dopo il clamoroso ultimo Eurogruppo, che secondo il Governo chiudeva trionfalmente la prima mano di una cruciale partita , la realtà si è andata rivelando molto diversa da come veniva descritta dalla maggioranza , scricchiolante dopo la mozione dell’ Europarlamento in favore del MES , che ha visto il voto di astensione -e in tre casi contrario- della pattuglia penta stellata , e quello favorevole di PD e Italia Viva . Anch e i ripensamenti dei Governi in vista del prossimo Consiglio Europeo spaccano quel fronte che era stato propagandato unanime . Da alcune indiscrezioni, riportate da Europatoday , pare che la Finlandia si possa opporre al SURE durante il prossimo vertice. Così, trattandosi di un fondo che si attiva solo quando tutti gli Stati abbiano dato le loro garanzie -liquide e immediatamente disponibili, per un totale di venticinque miliardi- è molto improbabile che riesca mai a partire. Quando anche fosse possibile, è stato calcolato che l’Italia si troverebbe a usufruire di qualche centinaio di milioni, a fronte di qualche miliardo di garanzie da vincolare: non proprio un bell’affare . Aggiungiamo al quadro c he si tratta di crediti concessi agli Stati membri che -per quanto erogati a condizioni favorevoli- vanno restituiti .

Ѐ già stato detto molto sul fallimento dell’Eurogruppo, salmodiato dal Governo e da tanta stampa come una vittoria. Oltre al SURE è previsto il ricorso al noto MES senza condizionalità, un impossibile giuridico dovuto al fatto che non ne viene riformato il Trattato, né viene abrogato l’articolo 136 del TFUE che le prevede. Ma si potrebbe obiettare di aver portato a casa l’accordo sui recovery funds, fondo temporaneo da reperirsi nei meandri del bilancio UE, atrofico come si sa, pari a circa l’1% del PIL europeo. Non a caso, in questi giorni sono stati proprio i francesi e gli italiani a rilanciarli e riproporli in forma più ardita in vista del vertice del 23 aprile, mentre si facevano innanzi le simmetriche chiusure, le voci finlandesi sul possibile no a SURE, e le rassicurazioni di Regling sul MES light che per l’Italia non sarà come la Grecia.

Sembra che tutti stiano preparando le truppe e il terreno per la battaglia campale, ognuno tirando l’acqua al suo mulino e rassicurando i propri connazionali che le concessioni saranno minime. Né a tedeschi, né a olandesi, né a finlandesi e alleati, piace l’idea di doversi privare di qualcosa per metterlo a disposizione della “cicala italiana”. La stessa Premier finlandese si giustifica, adducendo una possibile contrarietà del proprio Parlamento, a significare che ci sono dei Paesi (non il nostro) che ancora ne tengono conto. Tacciono i Governi della nuova Lega anseatica, invece, sul vantaggio commerciale e produttivo che l’Euro ha portato loro, mentre danno ampio spazio alla narrazione per cui gli strumenti messi in campo sarebbero a esclusivo vantaggio dei meridionali. Fanno i loro interessi, niente di strano, mentre l’Italia ha dimenticato da tempo quali siano i suoi.