Parlare di scuola e sanità gratuite resta una follia per gli americani, e pare che l'ex Presidente Obama abbia scelto il suo campione. Sotto le promesse di rinnovamento si cela lo status quo.

La mappa non mente. Deve aver pensato questo Sleepy Joe (come lo chiama Donald Trump) al termine della giornata in cui si sono giocate le ultime chance di concorrere ad armi pari con il “folle” senatore del Vermont, Bernie Sanders. Joe Biden, classe 1942, già vicepresidente negli USA per i ben otto anni di Barack Obama, ha, con un colpo di reni, riequilibrato la partita, aggiudicandosi ben dieci Stati sui quattordici totali messi in palio dal temuto ed ambito “Super martedì”. Virginia, Alabama, Carolina del Nord, Tennessee, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Texas (secondo stato più ricco di delegati), Oklahoma (strappata alla candidata di casa Elizabeth Warren) e Maine si vanno ad aggiungere alla Carolina del Sud, Stato nel quale era risultato vincente lo scorso 29 febbraio. Sanders, invece, si aggiudica lo Stato con il più folto numero di delegati: la California, oltre allo Utah, al Colorado a al suo Vermont.

Il rivitalizzarsi di Biden però, sebbene possa apparire sorprendente o inatteso, fa ben capire cosa si stia muovendo dietro la partita delle nomination. Pare infatti che lo stesso ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, si stia spendendo a più non posso per il “suo” candidato, facendo convogliare su di lui tutti i voti. Si spiega così il successo di Sleepy Joe tra le file dell’elettorato afroamericano e l’appoggio ricevuto in queste ultime ore dagli altri candidati, che si sono via via sfilati dalla competizione. Il 2 marzo ha infatti ottenuto il sostegno prima da Pete Buttgieg (già vincente in Iowa), poi da Amy Klobuchar e da Beto O’Rourke. Notizia di poche ore fa, infine, è la scelta da parte di Mike Bloomberg, ex sindaco di New York, di abbandonare la corsa, dopo aver vinto solo nelle Samoa, e di appoggiare anche lui l’ex Vicepresidente. Il tentativo di affacciarsi alla partita delle primarie da parte di Bloomberg è apparso sin da subito una mossa priva di sostanza politica, volendo egli incarnare un moderatismo riformista fotocopia di quello di Biden, ma riuscendo al massimo solo nell’impresa di farsi detestare da tutti per l’ostentata disponibilità economica (ha messo in campo circa 500 milioni di dollari). In questo modo ha dato credito a quella preoccupazione che Biden ha tentato di esorcizzare ieri dal palco di Los Angeles, ben sapendo che la sconfitta di Sanders e, a lungo termine, di Trump, dipenderà tutta dal convincere gli elettori che: “non siamo la faccia dell’establishment. Vogliamo tutti la stessa cosa, una politica decente: e la gente lo ha capito”.

In una nazione in cui domina ancora l’etica calvinista ed il primato dell’individuo, trapiantare una radice comunitaria e sociale è cosa quanto più ardua, ma sicuramente appassionante. Per questo la “gente” sente di non potersi fidare di Sanders e delle sue “pazze” operazioni di spesa pubblica. 330 milioni di americani ricordano ancora molto bene l’interventismo “umanitario” di Barack Obama, le situazioni di grave caos sociale dovute all’immigrazione incontrollata, l’inflazione di diritti civili e la decrescita dei diritti sociali che hanno portato gli operai delle acciaierie americane a votare in blocco per Trump. Joe Biden questo lo avrà capito?