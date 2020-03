La Grecia e la Turchia continuano a scontrarsi al confine usando i siriani come punching-ball. Cosa li rende diversi dalle centinaia di immigrati che ogni giorno ci troviamo ad accogliere?

Continua il tiro alla fune tra Erdogan e l’Unione Europea al confine greco, in cui il Presidente turco sembra aver riversato alcuni suoi agenti per sfondare il blocco delle forze dell’ordine greche e far passare… chi? Solamente profughi siriani in fuga? Forse. Lo stretto rapporto tra terrorismo e Turchia in Siria, sotto lo sguardo complice dell’occidente, rende lecito porsi qualche dubbio a riguardo. Il problema del non sapere chi si riverserà in un Paese assieme ai profughi però non è una novità. Anzi, è parte fondamentale di molte campagne per la chiusura dei confini, ma non ha mai fermato gli sbarchi. Quindi qual è il punto qui? Perché la Croazia si sta preparando ad inviare agenti di frontiera e un automezzo? Perché la Turchia, che fornisce cesoie ai migranti per avventarsi contro il filo spinato, è diversa da una Comandante di ONG che sperona la guardia costiera italiana?

Il motivo lo accenna l’Alto Rappresentante per la politica estera e la sicurezza di Bruxelles Josep Borrell: “i migranti affluiscono ai confini europei dopo che qualcuno ha detto loro che sono aperti”. In questo momento non stiamo parlando di persone in fuga da Paesi africani le cui risorse noi europei abbiamo preso in ostaggio. Non stiamo parlando di ONG e centri che marciano sull’accoglienza per ricevere fondi, inseriti nella logica del profitto capitalista per cui i profughi sono diventati merce. Non stiamo parlando di una bontà di facciata, che nasconde la necessità di mano d’opera a basso costo e ricattabile. Questa è una cosa ben diversa dalla nuova tratta degli schiavi ormai consolidatasi nel Mediterraneo. In un caso la situazione è controllata da noi, funzionale al nostro sistema; nell’altro polizia greca e agenti turchi si sparano addosso gas lacrimogeni, mentre i migranti vengono tenuti nelle retrovie, armati di pietre.

Cosa vuole Erdogan? Nuovi aiuti economici per prendersi cura dei profughi siriani (che lui ha creato)? No, lui vorrebbe finanziamenti per le sue azioni in Siria. Azioni, lo ripetiamo, coordinate con i terroristi presenti nel Paese. Il Governo di Ankara non riesce più a frenare l’avanzata siriana, al punto da essere stato costretto a firmare con la Russia, alleata di Assad, un cessate il fuoco. Intanto, l’Italia resta spettatrice di questa guerra per procura, senza neanche avvicinarsi al mettere in atto quelle procedure che le permetterebbero, schierandosi al fianco della Siria, di diventare agente nel conflitto. Non ci resta che continuare a definire il legittimo Governo siriano un regime per giustificarci, e osservare quello che sta succedendo in Grecia, sperando che gli accordi presi con il Presidente russo spingano Erdogan a mollare la presa prima che l’Europa ceda al ricatto, in modo più o meno evidente. Va notato, infatti, che, al termine del Consiglio dei Ministri degli esteri europei a Zagabria, lo stesso Borrell ha ammesso che stanno esaminando la possibilità di concedere nuovi fondi per il mantenimento dei migranti alle Organizzazioni Non Governative impegnate in Turchia. L’espediente potrebbe essere un modo per dissimulare il cedimento al nuovo ricatto di un Erdogan che, già nel 2016, aveva, con successo, ottenuto circa sei miliardi di euro, e che continua a minare le nostre posizioni in Libia, muovendo guerra all’Europa anche su quel fronte. Adesso alcuni accampamenti sono stati svuotati. Resta il dubbio se gli autobus, forniti ai migranti dal Governo di Ankara, li stiano solo spostando lungo il confine, o li stiano riportando indietro, magari come segno di buona volontà davanti ad un possibile cambio di atteggiamento dell’Unione Europea.