Il leader iracheno sciita ha chiamato il suo popolo a sollevarsi contro l’ingerenza americana in una grande e pacifica manifestazione.

”Il cielo dell’Iraq, la sua terra e la sua sovranità vengono violati dalle forze di occupazione. Per una rivoluzione irachena la cui vittoria proietti un’ombra di bene e prosperità, alzatevi”. Lo ha scritto Sayyed Moqtada Al-Sadr in un tweet, nel quale invita i cittadini iracheni ad una “manifestazione da milioni di persone, pacifica ed unita contro l’occupazione americana e le sue violazioni”. Esorta inoltre il suo popolo a non cedere: “il vostro Iraq vi chiama, non deludetelo. Sono certo che proverete a tutti che voi mai vi inginocchierete davanti all’arroganza imperialista.” Infatti, nonostante il Parlamento iracheno abbia votato per l’espulsione delle truppe americane dal Paese, a seguito dell’omicidio del Generale iraniano Qassem Soleimani e di Abu Mahdi Al Muhandis, vice capo delle Hashd al-Sha’bi, le cosiddette Forze di mobilitazione popolare, e leader delle milizie Kataib Hezbollah in Iraq, avvenuto a Baghdad su ordine di Trump, la Casa Bianca non sembra intenzionata a mollare la presa sul territorio.

Sayyed Moqtada Al-Sadr è un leader sciita iracheno che si batte, per il diritto all’autodeterminazione del suo Paese, contro tutte le ingerenze esterne, compreso il protagonismo dell’Iran in Medio Oriente. La sua importanza nella scena politica ha radici profonde da quando, nel 2003, con le sue milizie, l’Esercito del Mahdi, ha guidato una sollevazione paramilitare contro le truppe di occupazione americane. È poi entrato in politica, guadagnando enormi consensi al grido di “basta interferenze”. Attualmente è a capo del Movimento Sadrista che, nella legislatura corrente, ha conquistato trentadue seggi in Parlamento, arrivando primo alle ultime elezioni. Ha anche partecipato alla conferenza di tutti i leader delle principali milizie sciite irachene, tenutasi a Teheran. Ciò dimostra ancora una volta l’enormità dell’errore strategico compiuto da Trump, che in Medio Oriente ha fatto da collante, spingendo le varie realtà a mettere da parte eventuali divergenze per concentrarsi sul nemico comune. Erano presenti anche rappresentanti di alcune formazioni siriane e dell’Hezbollah libanese. Il Ministro degli Esteri iraniano Jawad Zarif ha dichiarato: “Un buon equipaggiamento militare non controlla il mondo, i popoli controllano il mondo, e i popoli vogliono gli Stati Uniti fuori dalla regione. Un nuovo Medio Oriente sta per nascere, e non sarà made in USA”.

Intanto, le basi USA in Iraq continuano ad essere bersagliate dai missili di precisione dell’operazione Soleimani Martire, diretti unicamente contro obbiettivi militari, con l’apparente scopo di mandare un messaggio, più che mietere vittime, evidenziando al contempo l’inferiorità dei sistemi di difesa americani. Al momento sul territorio sono presenti soldati anche di diversi Paesi dell’Unione Europea e della NATO, ma è evidente qual è il vero nemico del popolo iracheno. il deputato Ahmad Assadi, a seguito della votazione in Parlamento, ha infatti spiegato che “l’importante è che se ne vadano subito gli americani. Nessuno in Iraq può tollerare che restino dopo il terribile crimine che hanno commesso per volere diretto del bandito Trump.” Ha poi aggiunto,“il contingente italiano può restare col compito di addestrare i nostri quadri dell’esercito e della polizia. Conta più di mille soldati, è il secondo in termini numerici degli oltre settanta contingenti che formano la coalizione internazionale, tanto importante per aiutarci a battere i terroristi dell’Isis negli ultimi anni”. Dopo che la Germania ha iniziato il ritiro delle sue truppe dall’Iraq, Trump ha fatto un appello alla NATO perché si assuma le sue responsabilità in Medio Oriente, mentre la Russia e la Cina si stanno stringendo attorno all’Iran; l’unica cosa certa in tutta questa vicenda è che sul Medio Oriente vanno addensandosi nuvole cariche di tempesta. Una tempesta che rischia di travolgere il delicato equilibrio della geopolitica mondiale.